Cine este Andy Van de Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki de la „Chefi la cuțite” sezonul 15. Gătește pentru Casa Regală a Belgiei și a lucrat în restaurante cu stele Michelin

Andy Van de Gucht a reușit să îl convingă pe Richard Abou Zaki să îi ofere cuțitul său de aur al sezonului 15 „Chefi la cuțite”. Astfel, tânărul bucătar a intrat direct în echipa acestuia.

Cine este Andy Van de Gucht

Andy Van de Gucht are 29 de ani și i-a surprins pe cei patru jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite” cu un preparat propriu, rețetă pe care a realizat-o pentru un restaurant italienesc: desert de sfeclă roșie cu brânză de capră și mere.

Concurentul s-a născut în Belgia, unde mama lui a decis să se mute după ce s-a îndrăgostit. Andy și-a arătat pasiunea pentru bucătărie încă de la vârsta de 16 ani. A urmat cursurile unei școli de bucătari, iar mai apoi a făcut practică în restaurante cu stele Michelin.

Astfel, cuțitul de aur al lui Richard Abou Zaki are o experiență de aproximativ 10 ani în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent gătește pentru Casa Regală din Belgia.

„Sunt chef în Belgia la un restaurant care face mâncare pentru Casa Regală. Chiar sunt pasionat din bucătărie și am o experiență de câțiva ani în restaurante cu stele Michelin. Astăzi mă susține mama mea și noul ei soț pentru că, din păcate, tatăl meu a decedat în 2018 într-un accident de motocicletă. Tata era belgian. Română am învățat cu bunica, ea a fost ca a doua mea mamă. Sper că bunica mea este încă cu mine și mă vede de acolo de sus”, a afirmat Andy Van de Gucht în emisiunea „Chefi la cuțite”.

„Ca să ajung în punctul ăsta am sacrificat multe, am muncit multe. Prietenii mei se distrau, iar eu munceam. Mi-am sacrificat adolescența, dar nu-mi pare rău deloc, fără sacrificii nu ajungi nicăieri. Am fost înnebunit după bucătărie atunci când am descoperit-o, mă trezeam și adormeam cu gândul la gătit”, a mai spus concurentul.

Tânărul bucătar vrea să revină în România

Andy Van de Gucht spune că își dorește să se întoarcă în România, astfel că Richard Abou Zaki a vrut să îi ofere această șansă, punându-i pe masă cuțitul de aur.

„Andy este cuțitul meu de aur în acest sezon! Avem în comun pasiunea, determinarea, dorința de a duce arta gastronomică la următorul nivel și abia aștept să urmăm acest parcurs împreună! Ce moment special! Sunt fericit pentru o seară atât de frumoasă”, a scris chef Richard Abou Zaki pe Facebook, după ce i-a oferit cuțitul său de aur lui Andy.

Tânărul promite să dea totul pentru a câștiga sezonul 15 al show-ului culinar.

„Merci pentru încredere chef Richard Abou Zaki. Vom face tot ca să câștigăm”, a precizat concurentul.

Sursă foto: Facebook

