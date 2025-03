Cine este Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia la Chefi la cuțite, sezonul 15. A marcat o premieră în istoria emisiunii

Claudiu Gherghuț, un tânăr bucătar în vârstă de 30 de ani, a reușit să scrie istorie în emisiunea Chefi la cuțite. Pentru prima dată în acest show, toți cei patru chefi i-au oferit cuțitul de aur și s-au luptat pentru a-l avea în echipă.

Cine este Claudiu Gherghuț

Claudiu Gherghuț i-a convins, cu ajutorul preparatului său, dar și al experienței în bucătărie, să îi facă pe toți cei patru jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, să îi ofere cel mai râvnit cuțit, cel de aur.

Tânărul are 30 de ani și este sous chef în Elveția, având în spate o experiență profesională impresionantă.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie. Sunt sous chef în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obișnuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult”, a povestit tânărul concurent.

Claudiu Gherghuț a ales să pregătească o rețetă de file de barbun cu fenicul glasat cu gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

Farfuria lui a stârnit rapid interesul lui Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki, care au fost curioși să afle cine se află în spatele ei.

„Mă numesc Claudiu Gherghuț, sunt bucătar în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin, sunt sous chef junior. Am plecat din țară la 11 ani de nevoie, din cauză că mama era deja în Italia, am crescut acolo pe perioada adolescenței. Acolo am început să descopăr bucătăria, prima dată era o pasiune. Apoi am ajuns în Franța. Am decis să plec din Italia cu un concurs, trebuia să știm franceza și să facem o rețetă pe foaie. Nu știam nici una și nici alta, dar până la urmă am reușit să învăț în ultimele luni și am reușit să învăț și să plec la un hotel de lux, doi ani am făcut ucenicie, de acolo am lucrat în mai multe bucătărie și în 2018 am ajuns într-o bucătărie cu o stea Michelin din Strasbourg. Toată echipa a fost premiată cu premiul de cel mai mult restaurant din lume de TripAdvisor și de atunci a început cariera mea și pasiunea adevărată pentru bucătărie, adică acum 6 ani. Am ajuns la Geneva, în actualul restaurant, cu o stea Michelin. De atunci am evoluat până la sous chef junior. Am 30 de ani”, le-a spus concurentul celor patru jurați.

Citește și: Cum şi-a cunoscut soţia chef Orlando Zaharia de la „Chefi la Cuţite”: „Povestea noastră a fost ca un film de acţiune. M-a cam fiert” / EXCLUSIV

Citește și: Răzvan Babană și-a făcut micșorare de stomac: „Intervenția nu a fost deloc ușoară”. Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” vrea să slăbească 60 de kg

Tânărul a avut o copilărie dificilă

Claudiu Gherghuț a povestit că a avut o copilărie dificilă din cauza tatălui său, care avea probleme cu alcoolul.

„Am fost întotdeauna singur, mama a rămas în Italia. Copilăria mea a fost frumoasă și grea. În familie nu era ușor acasă, cu finanțele, certuri, părinții nu se înțelegeau. Tata îi plăcea să stea mai mult pe afară, avea probleme cu alcoolul, regret că nu am avut o relație apropiată cu el, că nu a fost acolo când eu aveam nevoie de el. Îmi este greu să vorbesc despre acest moment, consider că nu am trecut încă peste el, dar asta este”, a mai spus concurentul.

Cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia a dezvăluit că tatăl lui a decedat atunci când el avea 14 ani, însă a reușit să găsească iubirea în brațele familiei extinse.

„Tatăl meu a decedat când eram mic, aveam 14 ani. Partea bună a fost că am regăsit o nouă familie cu unchii mei și cu verișoarele mele. Într-un fel s-a schimbat viața mea pentru că ei au avut grijă de mine. De câte ori mă întorc în Italia mă duc la ei în Italia, și la mama. Eu acum nu mai am o casă fixă, peste tot e acasă, și în Elveția, și în Italia. Visul meu este să ajut copiii care au problemele pe care le aveam eu când eram mic să ajungă cineva prin bucătărie. Să aibă un viitor mult mai bun decât ăla pe care l-am avut eu când eram mic”, a precizat el.

Claudiu Gherghuț a rămas cu o amintire amară din România, unde a avut probleme financiare și de multe ori frigiderul era gol, iar el era nevoit să mănânce pâine cu muștar și ceapă pentru a-și potoli foamea.

„Îmi amintesc când eram mic, mama era deja plecată în Italia, nu aveam foarte mult de mâncare. Unicele lucruri de le aveam în frigider era puțin muștar și niște pâine mucegăită un pic. Aveam ceapă, sare…a fost unica chestie mâncată în ziua aceea. A fost atât de marcantă încât acuma, câteodată, ca să îmi aduc aminte de unde am venit, când merg în România, mănânc o felie de pâine cu muștar și ceapă”, a povestit concurentul.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri picante din culisele emisiunii „Chefi la cuțite” și despre relația cu ceilalți chefi: „Am momente în care îmi vine să-mi strâng colegii de gât” / EXCLUSIV

Citește și: Pizzeria lui Richard Abou Zaki a fost jefuită. Juratul „Chefi la cuțite” a primit vestea în timp ce se afla la filmări

Cei patru jurați i-au oferit cuțitul de aur lui Claudiu Gherghuț

După ce au auzit povestea vieții lui și au gustat preparatul făcut de acesta, toți cei patru jurați „Chefi la cuțite” i-au oferit cuțitul de aur. Aceștia au făcut tot posibilul pentru a-l convinge să intre în echipele lor.

Primul care a scos cuțitul de aur pe masă a fost Orlando Zaharia, care a știut din prima clipă că acesta este concurentul cu care ar putea câștiga finala.

Claudiu Gherghuț a dezvăluit la testimoniale că de acasă s-a gândit că și-ar dori să ajungă în echipa lui Orlando Zaharia sau a lui Richard Abou Zaki, și a decis că va rămâne la chef Orlando.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News