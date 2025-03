Cum şi-a cunoscut soţia chef Orlando Zaharia de la „Chefi la Cuţite”: „Povestea noastră a fost ca un film de acţiune. M-a cam fiert” / EXCLUSIV

Chef Orlando Zaharia a fost invitat la Fresh by Unica, unde ne-a dezvăluit detalii neştiute despre începuturile poveştii sale de iubire cu soţia sa. Totul a fost ca un adevărat film de acţiune, cu maşini zgomotoase, urmăriri prin oraş şi multă aşteptare. Mai mult decât atât, celebrul chef ne-a făcut mărturisiri şi din culisele emisiunii culinare „Chefi la Cuţite”!

Cum şi-a cunoscut soţia chef Orlando Zaharia de la „Chefi la Cuţite”

Chef Orlando Zaharia (45 de ani) şi soţia lui sunt împreună de mai bine de două decenii şi au împreună un fiu de 19 ani. Cei doi formează un cuplu împlinit, iar la Fresh by Unica, bucătarul ne-a povestit cum şi-a cunoscut sufletul pereche.

„Păi povestea noastră de dragoste a fost ca un film de acţiune. Foarte clasic și foarte adevărat. Eu pasionat de mașini, ea pasionată de o locație unde am văzut-o. Şi m-am ţinut cu maşina cu nişte prieteni, o maşină care duduia. Iar eu aveam o maşină care trezea tot Bucureştiul şi ca să pornesc maşina aia trebuia să o împing în fiecare dimineaţă, ca idee”, ne-a povestit chef Orlando Zaharia la Fresh by Unica.

Un început atipic, dar care avea să ducă la o relaţie frumoasă. Chiar dacă maşina lui chef Orlando era deosebit de zgomotoasă, el nu s-a lăsat intimidat şi a încercat să-i atragă atenţia celei care avea să îi devină soţie.

„Am pornit-o de multe ori în fața blocului. Tatăl m-a oprit că zicea de nea Preda, nea cutare, chiar dacă el îmi făcuse tobele la maşină. Dar cu bubuiala aia şi el s-a speriat. Ea era cu un tico şi cu nişte prietene, iar eu cu un prieten care a murit, Dumnezeu să îl ierte. Am deschis aşa geamul… şi bronzat, că benisem după vas. S-a gândit că cine o fi şi ăsta aşa dubios. Până la urmă am stat multe ore de vorbă, acolo în stradă. Am tras stânga pe o piatră cubică şi i-am luat numărul de telefon. Şi m-a cam fiert o lună de zile”, ne-a mai spus chef-ul de la „Chefi la cuţite.”

Deşi a reuşit să obţină numărul de telefon al femeii care i-a atras atenţia, lucrurile nu au fost deloc uşoare pentru chef Orlando. A fost nevoit să aştepte o lună întreagă până să poată face primul pas concret spre o relaţie.

„Am zis că îşi bate joc de mine”

„În perioada aia aveai o secundă înainte să te taxeze. Butoanele de apelat şi de închis nu mai existau. Erau băgate înăuntru în telefon. Şi am vorbit la telefon într-o seară, eu rupt de la muncă, m-am dus acasă să dorm și mă sună. Îmi zice: „nu vrei să ne vedem?”. I-am zis că da, dar eu eram lemn, eram rupt de oboseală. Şi m-am dus sa mă întâlnesc cu ea”, ne-a povestit acesta în exclusivitate.

Deşi era extenuat după o zi lungă de muncă, nu a ezitat să răspundă invitaţiei şi a plecat să se vadă cu ea. Doar că ceea ce părea o întâlnire simplă s-a transformat într-o adevărată aventură prin Bucureşti.

„Şi ca să continue filmul ăsta de acţiune, ştiam oarecum Bucureştiul şi mi-a zis dacă ştiu să ajung la Obor. „A, daa, cum să nu? Bine, ne vedem la Obor”. Ajung la Obor, mi-a zis să o iau stânga spre Colentina. O iau stânga, am ajuns şi mi-a zis să merg înainte. Am zis că îşi bate joc de mine. Dar nu m-am lăsat şi am ajuns în Voluntari, după Europa. Iar eu veneam din Drumul Taberei. Adică în opoziţie totală. Dar uite că a meritat”, a concluzionat acesta în cadrul emisiunii noastre.

Drumul lung nu l-a descurajat, iar perseverenţa sa a fost răsplătită. În ciuda confuziei legate de traseu, a ajuns la întâlnire şi a continuat să îşi construiască relaţia cu femeia care avea să îi devină soţie.

„Miroseam a mâncare, dar nu a contat niciodată”

„Încă un lucru pe care nu l-am mai spus până acum. De foarte multe ori la începuturile noastre, şi asta mi-a spus-o acum câţiva ani, când veneam de la muncă, chiar dacă eu aveam vestiarul în altă parte şi nu plecam cu hainele de muncă, miroseam a mâncare”, a dezvăluit chef-ul.

Pentru un bucătar, mirosul de mâncare este inevitabil, dar acest aspect nu a fost un impediment în relaţia lor. Chef Orlando a dezvăluit că partenera sa nu s-a lăsat influenţată de acest lucru şi l-a acceptat exact aşa cum era.

„De câte ori mă întâlneam cu ea, miroseam mâncare. Și ea niciodată nu și-a pus frâu sentimentelor din cauza acestui lucru. Adică nu a interesat-o”, a spus chef Orlando Zaharia.

Această poveste plină de peripeţii şi momente amuzante a avut un final fericit, iar astăzi chef Orlando Zaharia şi soţia sa formează o familie frumoasă. Aşa cum el însuşi spune, drumul până la inima ei nu a fost unul uşor, dar fiecare moment a meritat.

