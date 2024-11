Cum arată casa modestă de la țară în care a copilărit Orlando Zaharia. Juratul „Chefi la cuțite”, emoționat până la lacrimi

Chef Orlando Zaharia a profitat zilele trecute că a avut puțin timp liber și a dat o fugă la țară, al bunica lui, în vârstă de 95 de ani. Juratul „Chefi la cuțite” le-a prezentat fanilor săi din mediul online casa în care a copilărit și curtea în care alerga cât era ziua de lungă.

Cum arată casa modestă de la țară în care a copilărit Orlando Zaharia

Orlando Zaharia a mers să-i facă o vizită bunicii sale, în județul Ialomița, acolo unde a și crescut. Cu această ocazie, bucătarul le-a arătat fanilor săi cum arată casa în care a copilărit și a povestit despre mâncărurile cu care bunica îl răsfăța când era mic.

„Am avut puțin timp liber și am fugit până la țară. Aici am crescut eu, în casa asta de aici. Ce frumoasă e liniștea asta deplină. Mamaia mea trăiește. Bunica mea are 95 de ani. 95 de ani, cât casa asta. Aici am copilărit eu”, a spus chef Zaharia vizibil emoționat, într-o filmare postată pe Facebook.

În cadrul unei alte postări, juratul „Chefi la cuțite” a vorbit despre bunica lui și despre programul pe care îl avea zilnic la țară.

„Bunica mea e un exemplu de disciplină și forță, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă o am alături de mine. Când eram mic, îmi amintesc că ea se trezea mereu la 3.30, maxim 4 și înainte să plece la câmp, făcea toate treburile prin curte, după care ne lăsa totul pregătit pentru grădiniță sau școală: haine, mâncare. Dacă aveam și noi vreo treabă în ziua respectivă, la 5 eram în picioare. Mai târziu, mi-am dat seama că programul ăsta, rigurozitatea cu care ea făcea lucrurile, mi-au fost de mare ajutor în viață”, a povestit Orlando Zaharia.

Citește și: Cadoul surprinzător pe care chef Orlando Zaharia l-a primit de ziua lui, din partea soției sale: „O întâlnire neplanificată care va rămâne de poveste”

Citește și: Cu ce se ocupă fiul lui chef Orlando Zaharia. Juratul Chefi la cuțite a făcut anunțul: „Angajat cu acte în regulă”

Preparatele cu care a crescut juratul „Chefi la cuțite”

Cum a fost crescut de bunica lui care era o bucătăreasă desăvârșită, Orlando Zaharia spune că a învățat și el să facă câteva mâncăruri delicioase.

„Îmi făcea multe feluri de mâncare bunica. Îmi plăcea, în perioada în care ieșeau cartofii, mâncărica de cartofi cu cărniță de pui. Nu o să uit niciodată! Îmi făcea pui la ceaun băgat în sobă. Adică făcea puiul, îl condimenta, îl punea la ceaun și îl băga în sobă. Te lingeai pe degete!”, a spus bucătarul pentru Click.

Citește și: Orlando Zaharia, de la „Chefi la cuțite”, despre boala fiului său. „Nu a mâncat dulce în viața lui”. Ce diagnostic a primit Andreas

Citește și: Adelina Pestrițu, vacanță într-un resort de lux în formă de OZN: „Așa ceva există în realitate?” Cât costă o noapte de cazare în acest loc spectaculos

„Îmi făcea niște gogoși delicioase și cornulețele cu untură de porc. Apoi, avea niște biscuiți făcuți la mașina de tocat, ieșeau steluțe așa. Iar, carnea aia la garniță era vis, iar în prăjeala de la carne punea mămăligă. Apoi ciorbe! Ciorba de lobodă cu lapte prins, mie nu-mi prea plăcea dar ea zicea să mănânc trufandale ca sa schimb sângele. Era o demență!”, a mai povestit Orlando Zaharia.

Chef Orlando Zaharia poate fi urmărit pe Antena 1 începând de duminică, 17 noiembrie, în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată casa în care a copilărit chef Orlando Zaharia

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News