Situație inedită la „Chefi la cuțite”. Un concurent a părăsit emisiunea din primele minute ale competiției

Prima ediție din etapa battle-urilor a emisiunii „Chafi la cuțite”, sezonul 15, a debutat cu o situație nemaiîntâlnită până acum. Nici nu a început bine proba, că unul dintre concurenți s-a supărat atât de tare, încât și-a dat jos șorțul, a întors spatele și a părăsit definitiv emisiunea.

Tensiuni în primul battle „Chefi la cuțite”, sezonul 15

În primul battle, concurenții au avut de pregătit 15 elemente. La jumătate de oră după ce echipele au început să gătească, au apărut și primele tensiuni din competiție. Chef Ștefan Popescu și Antonia Protopopescu au fost actorii principali întrucât, în primul battle, chef Popescu a condus echipa verde.

Echipa a decis să facă o salată tabbouleh, iar la un moment dat, juratul s-a arătat deranjat că Antonia a pus couscous cald peste pătrunjel. În doar câteva clipe, conflictul a lua amploare.

„Dar de ce nu îți dai seama, Antonia? (…) Mi se pare un gest oribil. Ce am zis? Că dacă tu faci o prostie, nu te gândești că nu ai cum să pui couscous fierbinte peste pătrunjel? Ce salată proaspătă o să mai faci de tabbouleh?”, a reacționat chef Ștefan Popescu.

Antonia Protopopescu a părăsit emisiunea în primele minute ale battle-ului

Supărată peste măsură, Antonia Protopoescu a decis să plece din bucătăria „Chefi la cuțite”, spunând că nu poate lucra siub presiune și că nu înțelege de ce chef-ul a țipat la ea.

„Eu nu sunt bucătar, la mine nu se țipă, asta nu există, nu se poate (…) Eu nu am 14 ani, am 28, sub presiune asta nu are cum să fie un rezultat pozitiv. Nu sunt de acord cu așa ceva, Doamne ferește! Am o limită”, a afirmat Antonia la testimoniale.

Curând, ceilalți membri ai echipei s-au arătat deranjați de faptul că au rămas fără un om în mijlocul probei.

La finalul ediției de miercuri, 16 aprilie, Irina Fodor a anunțat că Antonia Protopopescu nu se va mai întoarce în emisiune și că aceasta va fi înlocuită de un alt concurent care s-a numărat printre favoriții lui Ștefan Popescu și Alexandru Sautner în bootcamp.

Sursă foto: Captură video, Instagram

