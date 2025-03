Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri picante din culisele emisiunii „Chefi la cuțite” și despre relația cu ceilalți chefi: „Am momente în care îmi vine să-mi strâng colegii de gât” / EXCLUSIV

La Fresh by Unica, chef Orlando Zaharia ne-a oferit detalii incendiare despre experiența sa în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, cât şi despre relațiile complexe cu colegii săi. Juratul de la emisiunea culinară de pe Antena 1 ne-a dezvăluit detalii neștiute din culisele show-ului culinar de la Antena 1, ajuns la sezonul 15.

Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri picante din culisele emisiunii „Chefi la cuțite”

Participarea la „Chefi la cuțite” a fost şi este pentru chef Orlando Zaharia o adevărată aventură, plină de emoții și trăiri intense. El ne-a descirs această experiență ca fiind una deosebită, care i-a oferit oportunitatea de a se conecta profund cu pasiunea sa pentru bucătărie și de a împărtăși această pasiune cu alți profesioniști.

„Nebunie! Frumos spus, este o experiență unică, ceva ce mi-am dorit foarte mult să ating. Pot spune că ceea ce se întâmplă acolo este cu totul special. Este o familie foarte frumoasă. Treci prin toate trăirile, prin toate stările pe care le-ai avut în viața asta”, ne-a mărturisit chef Orlando Zaharia la Fresh by Unica.

Atmosfera din culisele emisiunii este caracterizată de o energie debordantă și o adrenalină constantă, elemente care contribuie la unicitatea show-ului. Chef Orlando a subliniat şi importanța acestei energii în crearea unei legături puternice între membrii echipei și în atingerea succesului comun.

„Există o energie atât de bună, o doză de nebunie și o adrenalină unică. Există o dorință imensă de a reuși alături de acei oameni din echipă. Există o dorință imensă de a arăta lumii întregi că o emisiune cu oameni care se cunosc pentru prima dată poate schimba destine, poate da un sens vieții anumitor persoane”, ne-a mai spus acesta.

Cum se înţelege chef Orlando Zaharia cu ceilalţi chefi

Deși legăturile dintre chefi sunt puternice și se aseamănă cu relațiile dintre frați, nu lipsesc momentele de tensiune și frustrări. Chef Orlando ne-a dezvăluit că există fel şi fel de situaţii în emisiunea culinară, însă aceste momente sunt contrabalansate de sentimentele de afecțiune și respect profund.

„Am momente în care îmi vine să-mi strâng colegii de gât. De ce? Pentru că, așa cum vine, ce să zic…? Ori că pierd, ori că au mai mult noroc, ori că… nu știu, habar n-am! Dar, totodată, am momente în care stau, mă gândesc la ei și le simt lipsa”, ne-a mai spus acesta.

Pentru chef Orlando, bucătăria reprezintă un spațiu comun care a facilitat formarea unor legături strânse cu colegii săi. Chiar dacă nu a avut frați sau surori, el simte că și-a găsit o familie în rândul celorlalți chefi, uniți de aceeași pasiune arzătoare pentru arta culinară.

„Eu nu am avut frați sau surori. Am crescut cu nepoți, mai ales nepoate, adică verișoare. Am fost singurul nepot până la un anumit moment, da, din toată familia. Și, în rest, numai fete! Acum, alături de oamenii ăștia, simt o energie familiară, de parcă ar fi frații mei”, a mai spus invitatul nostru.

„Tot ce se întâmplă este 100% real”

Chef Orlando subliniază faptul că tot ceea ce se întâmplă în cadrul emisiunii este autentic și neplanificat, oferind participanților și telespectatorilor o imagine reală a pasiunii și dedicării necesare în bucătărie.

„Tot ce se întâmplă acolo este 100% real, 100% on the spot. Te lovesc niște sentimente și trăiri pe care doar dacă ești sincer cu tine poți să le simți și să le iei în piept cu adevărat”, a mai dezvăluit chef Orlando Zaharia.

Ajuns la un punct culminant al carierei sale, chef Orlando consideră că participarea la „Chefi la cuțite” reprezintă o realizare majoră. El își dorește acum să împărtășească experiența și cunoștințele acumulate, contribuind la evoluția bucătăriei românești moderne.

„Cariera mea în bucătărie, pot spune astăzi, acum, s-ar putea opri aici. Consider că mi-am îndeplinit scopul vieții. De aici încolo, tot ceea ce fac este pentru a lăsa ceva în urmă. Fac pentru alții”, a mai spus bucătarul.

Chef Orlando Zaharia, despre concurenţii noul sezon „Chefi la cuţite”

În ceea ce privește interacțiunea cu concurenții, chef Orlando recunoaște că există momente de tensiune, însă încearcă să transforme aceste situații în oportunități de creștere și învățare, atât pentru el, cât și pentru participanți.

„O să răspund direct: constant sunt concurenți care mă calcă pe nervi, dar întotdeauna încerc să scot nervii din ei și să găsesc partea pozitivă. Pentru că, dacă ar fi să o luăm corect și direct, prin statutul pe care îl am acolo, prin puterea asta pe care o eman, și nu o zic numai eu, și prin faptul că am atâtă experiență, nimeni n-ar fi bun. Adică toți ar trebui să mă enerveze. Dar nu este vorba despre asta. În fiecare om există părți bune. În fiecare om există părți negative. Până și în mine, și în tine, și în oricine. Scopul meu acolo nu este să găsesc părțile negative. Scopul meu acolo este, în momentul în care am descoperit părți negative, să le distrug instantaneu, să găsesc părțile pozitive și atunci intervine scopul nostru acolo. Să creăm o echipă, să câștigăm cât mai mult și să ajungem la final. Pentru că despre asta este vorba, trebuie să-i bat pe ăștia, să dau cu ei de pământ”, ne-a mai spus vedeta.

„Îmi pare rău de fiecare dată când mă iau de oameni”

„O să mai spun un lucru foarte sincer despre mine. Mie de fiecare dată îmi pare rău când mă iau de oameni. De ce? Pentru că eu consider că prin răutatea pe care o am în acel moment, nu fac decât să elimin ceva din mine, să descătușez anumite energii și să pun o parte din energiile astea în persoanele din jur.

Și de fiecare dată îmi pare rău. Pentru că realizez că există așa altă cale. Și cred că ăsta e cel mai important lucru. Să realizezi că exista și altă cale. Și dacă de fiecare dată, instinctiv, ca așa suntem noi oamenii, reacționăm cu duritate, cu țipete, cu sinceritatea aia debordantă, pentru că nu poți să te abţii, nu e bine”, ne-a mai spus chef Orlando Zaharia.

Mai multe detalii din viaţa personală şi din cea profesională a chefului Orlando Zaharia, le puteţi descoperi în cadrul emisiunii Fresh by Unica. Emisiunea poate fi vizionată exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

