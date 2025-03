Chef Orlando Zaharia a gătit pentru Traian Băsescu și familia lui. Ce pretenții avea fosta Primă Doamnă a României: „Era mult mai atentă”

Chef Orlando Zaharia, jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”, a povestit că a gătit pentru președintele României, Traian Băsescu, ani la rând. Bucătarul a precizat că, spre surprinderea tuturor, fostul șef al statului nu era deloc pretențios, spre deosebire de soția acestuia, Maria Băsescu.

Chef Orlando Zaharia a gătit pentru Traian Băsescu

Chef Orlando Zaharia este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, acesta reușit prin muncă asiduă să își construiască un nume în domeniu. Acum, notorietatea sa a crescut odată cu apariția în emisiunea „Chefi la cuțite”, unde este jurat. De curând, bucătarul a fost invitat în podcastul „Altceva” realizat de Adrian Artene, unde a vorbit despre parcursul său în bucătărie.

Chef Orlando a gătit în mai multe bucătării și restaurante din numeroase țări, iar în România a pregătit cine importante pentru Președinția României, când la conducerea țării se afla Traian Băsescu.

Întrebat de Adrian Artene dacă este mofturos fostul președinte Traian Băsescu, chef-ul a răspuns sincer: „Doamna, domnul nu”.

„Nu erau reproșuri, era mult mai atentă. Domnul era foarte chill, foarte calm, mânca orice, vorbea cu oricine. Mie mi-a plăcut foarte mult personalitatea lui și felul lui de a fi. Doamna era mult mai atentă la detalii”, a dezvăluit juratul „Chefi la cuțite”.

„Eu nu eram bucătarul personal al președintelui. Eu, împreună cu echipa mea, găteam pentru mesele oficiale pe care le avea președintele sau Președinția României. Erau alți bucătari, era alt protocol acolo acasă la ei. În primul rând trebuia să fii ofițer. Un bucătar al președintelui niciodată nu este un bucătar, este un ofițer”, a explicat el.

Citește și: Cum şi-a cunoscut soţia chef Orlando Zaharia de la „Chefi la Cuţite”: „Povestea noastră a fost ca un film de acţiune. M-a cam fiert” / EXCLUSIV

Citește și: „Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă.” Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri despre sacrificiile făcute în meseria de bucătar

Bucătarul a gătit într-o fostă morgă

Primii pași în bucătărie nu sunt simpli pentru nimeni, nici măcar pentru Orlando Zaharia care și-a descoperit de mic pasiunea pentru bucate. Primul său job în domeniu a fost pe un vas de croazieră, care pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial era o morgă. Vasul a fost transformat mai apoi în hotel, iar celebrul bucătar a lucrat în bucătăria acestuia.

Juratul de la Chef la Cuțite a prins un post la „bucătăria rece”, iar cele patru luni pe care le-a petrecut pe acest vas au fost pentru el un fel de a doua armată.

Citește și: Ce complicații a suferit Carmen Șerban după un lifting facial. Cum se simte în prezent: „Am perfuzii aproape zilnice”

Citește și: Mădălina Ghenea, apariție senzuală la petrecerea organizată de Elton John în timpul Premiilor Oscar 2025

„La mine este și o poveste din asta tragico-comică… cum am plecat eu pe vasul de croazieră. Nu știam engleză deloc. Mă învățaseră câțiva prieteni, câteva cuvinte. Pe scurt, la interviu mă întreabă: Where do you like to work? Hot kitchen or cold kitchen? Eu lucrasem la bucătăria caldă și am zis: cold, ăla. Și am ajuns acolo, ne-a prezentat, ne-a făcut un tur al vaporului, ne-au împărțit în grupe. A doua zi dimineața ne-am întâlnit pe deck, am făcut apelul. Exact ca la armată. Apoi urcăm într-un lift și coborâm și coborâm și coborâm. Două etaje sub nivelul apei, acolo era bucătăria rece, unde se curățau toate legumele, toți peștii, toată carnea, toate lucrurile. Și eu am stat acolo patru luni de zile, cu apă. Pentru că la acel nivel apa este o chestie normală. Și cu tot felul de instructaje și exerciții. Ce faci în caz de….”, a povestit chef Orlando Zaharia.

„Deci eu am făcut încă o dată armată pentru că într-adevăr primul vapor pe care am fost era un vapor din Al Doilea Război Mondial, care el fusese morgă și a fost transformat în hotel, hotel plutitor. Era foarte frumos, dar destul de vechi și atunci eram foarte bine pregătiți”, a mai spus el, recunoscând că a fost și o perioadă dificilă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu chef Orlando Zaharia

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News