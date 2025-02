„Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă.” Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri despre sacrificiile făcute în meseria de bucătar

Orlando Zaharia (45 ani) este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari din România, el devenind cunoscut publicului larg odată cu sezonul 13 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Juratul show-ului culinar are o carieră de succes în bucătărie și acum și în televiziune, dar și o familie frumoasă. Însă, pentru a ajunge unde se află acum, Orlando a fost nevoit să facă mari sacrificii.

Ce sacrificii a făcut Orlando Zaharia pentru meseria de bucătar

Chef Orlando Zaharia a rememorat cum a fost prima zi în care a simțit din plin ce înseamnă dedicarea totală și munca din pasiune, dar și care a fost cel mai mare sacrificiu făcut din dragoste pentru arta culinară.

„Universul meu se învârte în jurul bucătăriei”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Primul moment din viața mea în care am făcut ceva cu toată inima și nu mi-a păsat de timp sau de efort a fost primul meu concurs internațional de bucătărie. Asta se întâmpla în 2010, când am participat la un concurs unde am fost desemnat bucătarul de aur. În cele două zile de dinainte de concurs m-am pregătit intens… Nici nu am mai plecat acasă, am stat doar în bucătărie. Îmi amintesc și acum: am dormit pe blatul inferior al unei mese de bucătărie”, a povestit juratul „Chefi la cuțite”.

„Cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut din pasiune pentru bucătărie a fost în cel mai greu moment al vieții mele. Sufletul meu era într-un spital și eu mă duceam la muncă, pentru că erau oameni care depindeau de mine. S-a întâmplat de mult, când băiatul meu era în spital și eu mă duceam la muncă, pentru că aveam promisiuni făcute și abia luasem o poziție de Chef. De aceea, de câte ori mă întreabă cineva dacă este importantă persoana de lângă tine în meseria de bucătar, îi spun «Da». Pentru că atunci a fost soția mea, Mădălina. Băiatul nostru a fost internat cu insuficiență hepato-renală în spital. Eu și soția mea am dormit într-o mașină în curtea spitalului. Am făcut asta pentru că eram aproape de locul unde munceam. Mă duceam la job, pregăteam prânzul, mă întorceam la spital, apoi iar la muncă pentru cină și înapoi la spital. Cel mai ușor este să spui ”Nu” și să fugi din calea unor astfel de situații. Eu am luat calea mai grea și n-am fugit și n-am zis «Nu»”, și-a amintit Chef Orlando.

Fiul bucătarului, diagnosticat cu intoleranță la fructoză și gluten

Andrea, fiul lui Orlando Zaharia,a fost diagnosticat de mic cu intoleranță la fructoză și gluten, în trecut având mari proble de sănătate. Tânărul urmează un regim strict și nu consumă zahăr, fructoză sau gluten.

„Băiatul meu nu are voie să mănânce fructoză, zahăr, gluten. Eu știu ce înseamnă. Este altceva, dar știu ce înseamnă. El nu a băut un suc în viața lui. Nu a mâncat o bomboană sau ceva dulce în viața lui. Când era mic, el nu putea să spună că nu vorbea, dar vomita și i se făcea rău și noi nu știam de la ce. Cel mai greu moment din viața mea… momentul acela când băiatul meu a ajuns la spital cu insuficiență hepato-renală și eu eram pe val, lucram la președinție și nimeni nu putea să mă ajute și doctorii fugeau de mine”, a povestit juratul în timpul unui episod al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a mai precizat că primele semne că Andreas are probleme de sănătate au apărut în fragedă copilărie, când băiatul a început diversificarea și s-a confruntat cu stări de somnolență excesive.

„Noi nu știam și când, ca orice mamă, începi diversificarea și îi dai tot felul de alimente. La un moment dat, a căzut într-o perioadă de totală somnolență. I-am făcut și biopsie hepatică, am umblat foarte mult ca să descoperim toate lucrurile astea… doi ani și jumătate. Era un drăgălaș foarte puternic, care reținuse foarte multă apă. Este o amintire pe care nu ai cum să o uiți”, a mai spus bucătarul.

Sursă foto: Instagram, PR

