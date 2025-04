Florin Călinescu, dezvăluiri emoționante din copilărie: „Prima dată am suflat în lumânările colivei bunicii mele”

Florin Călinescu (68 ani) a fost invitat în podcastul lui Bursucu, unde a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria sa. Actorul a povestit că a crescut în mediul rural, și a avut numeroase lipsuri. Acesta nu s-a bucurat de jucării sau torturi aniversare, precizând că el a suflat pentru prima dată în lumânările așezate nu pe un tort, ci pe coliva bunicii sale.

Florin Călinescu, dezvăluiri despre copilăria plină de lipsuri

Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și oameni de televiziune din România, însă viața nu a fost întotdeauna blândă cu Florin Călinescu. Acesta s-a născut la Timișoara și a copilărit alături de bunici la țară, după ce mama sa l-a părăsit, iar tatăl militar era mai tot timpul plecat.

„Ai mei s-au despărțit în copilăria mea fragedă, până în grădiniță cred, și a fost o copilărie pe cont propriu, adică tata era militar și pleca pe vremea aia, după aia s-a retras la birou, s-a făcut contabil, maică-mea a plecat când aveam 4-5 ani, am cunoscut-o când eu am căutat-o, la 18 ani, să văd care e treaba și am crescut cu prima gazdă a tatălui meu, în Timișoara, o bucătăreasă unguroaică, care se ducea la liceul ăla, făcea mâncare și stăteam în casă și mă uitam pe geam sau ieșeam pe stradă, diverse chestii, dar făceam un lucru”, a povestit Florin Călinescu în podcastul lui Bursucu.

„Am învățat să citesc, pentru că avea doamna Vicky niște cărți de la răposat și am început să buchisesc niște tâmpenii, la vremea aia, dar nu aveam altele”, a completat el.

Îndrăgitul actor a dezvăluit că nu a avut niciodată jucării, dulciuri sau o bicicletă, mărturisind că primul trenuleț și l-a cumpărat la vârsta de 32 de ani.

„Eu n-am avut jucării, n-am avut dulciuri, ciocolată, biciclete. Mi-am cumpărat trenuleț la 32 de ani și bicicletă, trenulețe de alea de asamblat, dar citeam, nu înțelegeam nimic, îți dai seama, dar eu pe alea am învățat să citesc, Dostoevsky, Dickens”, a mai spus Florin Călinescu.

Citește și: Florin Călinescu a decis să înregistreze la OSIM două producții cunoscute: „Sunt create de mine”

Citește și: „Am mai multe case, în mai multe locuri, dar nu le popularizez”. Ce avere are Florin Călinescu

Lumânările de pe colivă, cea mai tulburătoare amintire a actorului

Spre deosebire de alți copii, Florin Călinescu nu a știut cum arată un tort aniversar și nici nu a suflat în lumânări pentru a-și pune o dorință. Acesta a povestit că a suflat pentru prima dată în lumânările așezate pe coliva bunicii sale, care a murit după ce a fost lovită de o mașină.

„Săracă (copilăria sa) în sensul că tatăl meu îi dădea doamnei Vichy banii de ceva hăinuțe, de aia, de aia, nici nu apăruseră multe jucării, păi erau niște tramvaie, niște camionete, te tăiai în ele, de tablă toate. Deci în epoca aceea, când aveam 4-5 ani, jucăriile erau de lemn. (…) Cred că prima dată am suflat în lumânările colivei bunicii mele, care a murit săraca lovită de o mașină, la Pitești. Nu-mi aduc aminte chestia asta cu tortul, până am plecat din Timișoara, la 18 ani, sincer”, a precizat actorul.

Citește și: Vica Blochina, primele declarații despre noul iubit: „Secretul păstrat este binecuvântat”

Citește și: Ce decizie a luat Oksana Ionașcu, după ce a dezvăluit că există probleme în căsnicia ei cu Cezar Ionașcu: „Recunosc și accept”

Florin Călinescu a mai avut parte de câteva tragedii în viață. Soția lui, Ana Maria (Anmary) Călinescu, cu care a fost căsătorit timp de 27 de ani, a decedat în februarie 2005 după ce a pierdut lupta cu cancerul esofagian. Cei doi au avut împreună trei copii, o fetiță care a murit după doar cinci luni de viață, și doi băieți, Luca și Petru. După pierderea mamei sale, Luca Călinescu a intrat într-o depresie adâncă, iar în anul 2012 a decis să își ia viața.

Evenimentele l-au marcat pe îndrăgitul actor care însă a găsit puterea de a merge mai departe în viață.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Florin Călinescu

Sursă foto: Facebook, Captură video

Urmărește-ne pe Google News