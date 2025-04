Ce decizie a luat Oksana Ionașcu, după ce a dezvăluit că există probleme în căsnicia ei cu Cezar Ionașcu: „Recunosc și accept”

Oksana Ionașcu a revenit la numele ei real pe contul de Instagram, după ce căsnicia dintre ea și Cezar Ionașcu a devenit subiect de presă. Oksana și Cezar, cunoscuți pentru sfaturile lor despre relații, au confirmat că traversează o perioadă grea în căsnicia lor.

Oksana Ionașcu și-a șters contul de Instagram

În luna martie, în presă au apărut speculații cum că Oksana Ionașcu și soțul ei, Cezar Ionașcu, ar fi la un pas de divorț. Primul presupus motiv a fost infidelitatea lui Cezar. Ulterior, un alt motiv vehiculat implica „ritualurile bizare” practicate de Oksana, cu care Cezar nu era de acord. În urma articolelor din presă, cei doi au confirmat că trec printr-o perioadă dificilă în căsnicia lor.

Oksana Ionașcu a luat o decizie în ultimele zile. Antreprenoarea a revenit la numele ei real pe contul de Instagram.

„Eu recunosc și accept puterea numelui meu”, a scris Oksana Ionașcu la Instagram Story, după ce și-a schimbat numele din Oksana Ionașcu în Ionașcu Oxana Leonid.

„De ce m-am întors la numele meu originar: Ionașcu Oxana Leonid. Nu ca o întoarcere în trecut, ci ca o restaurare a adevărului meu interior. Am înțeles că, pentru a merge mai departe cu putere, trebuie să mă întorc acasă – în nume, în trup și în duh.

Ionașcu – neamul. Onorez străbunii mei, ai soțului meu și ai copiilor noștri și forța care curge prin sângele nostru. Aduc cu mine lecțiile lor, dar și harurile. Numele de familie este ancora în pământ, în rădăcini, în verticala destinului.

Oxana – iubirea mamei și a neamului feminin. Un nume dat cu dragoste. Oxana înseamnă pentru mine vindecarea, intuiția, sufletul, femeia care renaște și renaște. E inimă arhetipală ce bate în mine de generații.

Leonid – patronimicul și protecția tatălui. Am integrat și onorat figura paternă în viața mea. Leonid este podul dintre mine și linia masculină a neamului meu. Este stâlpul care îmi dă direcție, siguranță și echilibru interior”, a explicat Oksana într-o postare pe Instagram.

Oksana Ionașcu, adevărul despre căsnicia cu Cezar Ionașcu

În aceeași lună în care au apărut speculațiile de divorț, Oksana Ionașcu a fost invitată în podcastul lui Damian Drăghici, unde a confirmat că ea și Cezar se află într-un impas.

„Noi locuim împreună în continuare, însă suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația. Am ajuns într-un punct în care trebuie să mergem mai sus și mai departe. Dar în acest punct există un risc. Și suntem acum în acest punct, ca să zic așa. Și o perioadă încărcată cu copiii și revelațiile profunde pe care le-am avut fiecare. Suntem în procese de a ne recunoaște pe noi cei adevărați, fiecare în parte.

E nevoie de acest spațiu, pentru că de multe ori în relații tindem să ne dizolvăm, să uităm cine suntem, să proiectăm pe celălalt anumite așteptări, anumite viziuni sau anumite nevoi. Celălalt, din iubire și din loialitate, răspunde acestor nevoi, dar nu este el. Și ne pierdem puțin în tumultul acestor așteptări. Se întâmplă în majoritatea cuplurilor. Da, este ceva absolut firesc și este o dinamică coerentă a relației”, a explicat Oksana.

Cine este Oksana Ionașcu

Inițial, Oksana Ionașcu a fost hairstylist. Pe site-ul personal, soția lui Cezar Ionașcu se prezintă drept femeie, soție, mamă a șase copii, autor, antreprenor și, nu în ultimul rând, „mentor al feminității pure”.

Oksana are șase copii din două mariaje. Alături de primul soț, influencerița are o fiică adolescentă, iar din actualul mariaj mai are cinci copii.

