Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fiica, primele declarații. Cum și-a motivat fapta

Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani în timp ce copila dormea, a fost dusă la audieri și arestată pentru 30 de zile. Micuța a fost operată, iar medicii spun că aceasta se află acum în afara oricărui pericol, însă este afectată de cele întâmplate.

Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fata, primele declarații

O fetiță de doar 10 ani a fost înjunghiată, în timp ce dormea, de propria mamă. Femeia și-a înjunghiat fata de patru ori, aceasta fiind salvată în ultimul moment de tatăl ei, care tocmai intra pe ușă în momentul atacului.

Bărbatul a sunat la numărul de urgență 112, fiica sa fiind transportată de urgență la spital, unde a fost operată. Medicii i-au suturat plăgile, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Între timp, femeia a fost dusă la audieri și arestată pentru 30 de zile. Femeia avea probleme psihiatrice și se afla sub tratament. Potrivit Opinia Timișoarei, aceasta aflase că soțul ei urma să o interneze la o instituție psihiatrică și a vrut să se răzbune, atacându-și fata.

Întrebată de jurnaliști ce a împins-o să facă acest gest, femeia a răspuns, printre lacrimi: „Nu știu”. De asemenea, ea a precizat că fetița nu are nicio vină și că îi pare rău pentru fapta sa.

De asemenea, unul dintre vecinii familiei a afirmat pentru presa locală că a auzit zgomote ciudate în apartamentul lor.

„Am auzit niște zgomote, am zis: ”Ce face vecinul de deasupra?””, a precizat acesta.

Acum, femeia a fost arestată preventiv și este cercetată pentru tentativă de omor.

Care este starea fetiței

Potrivit medicilor de la Spitalul de Copii Louis Țurcanu, fetița este constientă, starea ei fiind stabilă. Deși a fost înjunghiată de patru ori, cuțitul nu i-a atins vase majore.

„Pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă, cooperantă și puțin afectată, într-adevăr, de evenimentul respectiv. Leziunile au fost în zona cervicală și nu au fost afectate vase majore”, a precizat dr Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara.

Vecinii familiei sunt în stare de șoc. Aceștia au declarat că familia era una extrem de liniștită și nu a cauzat niciodată niciun fel de probleme.

„Am văzut că fetița a fost dusă cu salvarea, luată pe brațe și după aceea poliția și-a început cercetările. Era o persoană foarte tăcută, foarte retrasă, dar fetița era tot timpul însoțită de ea, am fost foarte uimiți. Probabil erau niște neînțelegeri în familie”, a spus o vecină pentru Știrile ProTV.

Femeia este conștientă de faptul că este acuzată acum de tentativă de omor.

