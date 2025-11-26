Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat cu moartea o femeie. Fostul edil o acuză de același lucru

O femeie de 33 de ani a reclamat polițiștilor, miercuri dimineața, în jurul orei 3:10, că ar fi fost urmărită în trafic de o mașină în care se afla Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5. Femeia a spus că politicianul ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea, conform unor surse judiciare. Iată ce s-a întâmplat în noaptea de 25 spre 26 noiembrie în Capitală.
Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie în trafic
Femeia a acuzat că ar fi fost urmărită în trafic de o mașină în care era un bărbat de 57 de ani, identificat drept Marian Vanghelie. Conform unor surse judiciare citate de Digi24, politicianul ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea pe femeie, după ce a urmărit-o pe mai multe străzi din București și Ilfov.
Conform Poliției Capitalei, „miercuri, 26 noiembrie 2025, polițiștii de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din judeţul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă”.