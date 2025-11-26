Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat cu moartea o femeie. Fostul edil o acuză de același lucru

O femeie de 33 de ani a reclamat polițiștilor, miercuri dimineața, în jurul orei 3:10, că ar fi fost urmărită în trafic de o mașină în care se afla Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5. Femeia a spus că politicianul ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu moartea, conform unor surse judiciare. Iată ce s-a întâmplat în noaptea de 25 spre 26 noiembrie în Capitală.

Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie în trafic

Femeia a acuzat că ar fi fost urmărită în trafic de o mașină în care era un bărbat de 57 de ani, identificat drept Marian Vanghelie. Conform unor surse judiciare citate de Digi24, politicianul ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea pe femeie, după ce a urmărit-o pe mai multe străzi din București și Ilfov.

Citește și: Oana Mizil, greu de recunoscut după ce a slăbit considerabil. „Se vede în centimetri!” Cum arată acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, în zonă a venit și Marian Vanghelie, care a explicat că a fost urmărit de femeie, în drumul său spre casă.

Ambii au refuzat să completeze formularele pentru emiterea de ordine de protecție și au susținut că nu se cunosc.

Conform Poliției Capitalei, „miercuri, 26 noiembrie 2025, polițiștii de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din judeţul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă”.

Citește și: Marian Vanghelie, acuzat că a amenințat-o pe Oana Niculescu Mizil cu moartea, în fața fiicei lor. Femeia a obținut ordin de protecție

Conform unor surse judiciare, bărbatul este Marian Vanghelie, iar femeia este Ana Gabriela Clipici.

Cercetările sunt efectuate din oficiu, de către polițiștii Secției 2 de Poliție pentru amenințare.

De asemenea, cei doi au refuzat să semneze ordine de protecție unul împotriva celuilalt.

Marian Vanghelie, implicat într-un alt scandal

La începutul lui septembrie, pe numele lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost emis un nou ordin de protecţie provizoriu, după ce şi-ar fi ameninţat fosta parteneră, Oana Mizil.

De asemenea, în vara anului 2021, Mizil a ajuns la spital afirmând că a fost agresată de Vanghelie, cu care avea atunci o relaţie.

Citește și: Oana Mizil, după ce a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: „O decizie dificilă, dar necesară!” Mesajul tranșant transmis de fosta parteneră a politicianului

În urma incidentului, a fost emis un ordin de restricţie. Ea a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Elias, prezentând lovituri la faţă şi la o mână.

Urmărește-ne pe Google News