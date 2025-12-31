Momente șocante la înmormântarea contabilei din Sibiu, care a fost ucisă de fiica ei. Ce gest a făcut femeia la ceremonia funerară: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

Momente șocante la înmormântarea contabilei din Sibiu, care a fost ucisă de fiica ei. Ce gest a făcut femeia la ceremonia funerară. La prima vedere, ea părea copleșită de durere, cerând ajutor medical și arătând tuturor cât de greu îi este fără mama sa. Abia mai târziu, anchetatorii au început să vadă comportamentul ei altfel, considerând că gesturile nu erau doar de suferință.

Momente șocante la înmormântarea contabilei din Sibiu, care a fost ucisă de fiica ei

Anchetatorii continuă să adune dovezi în cazul femeii care a murit anul trecut. Investigațiile arată că moartea nu a fost accidentală, astfel că fiica ei a ucis-o pentru a-i lua întreaga avere.

Femeia, în vârstă de 59 de ani și contabilă, a fost găsită cu mai multe substanțe calmante în corp, iar cantitatea descoperită a ridicat imediat semne de întrebare pentru medicii legiști. Aceștia au considerat că decesul nu a fost natural, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal.

O atenție deosebită a atras comportamentul fiicei sale la înmormântare. La prima vedere, aceasta părea profund afectată, cerând ajutor medical și încercând să arate durerea pierderii mamei. Inițial, nimeni nu a suspectat ceva neobișnuit.

Pe măsură ce ancheta a progresat, gesturile de la ceremonie au fost reinterpretate, ridicând întrebări serioase pentru anchetatori. Apropiații victimei au declarat că fiica „a jucat perfect rolul copilului îndurerat”.

Cum a plănuit femeia să-și ucidă mama

Anchetatorii susțin că fiica ar fi planificat moartea mamei sale, o contabilă de 59 de ani, cu ajutorul unei prietene apropiate, de 46 de ani, angajată în domeniul sănătății. Conform datelor din anchetă, substanțele care i-au fost administrate provin din sectorul medical, iar mama ar fi fost mai întâi adormită, apoi i s-ar fi dat o doză care a provocat decesul. În dosar este menționată și ipoteza sufocării cu pernă.

După moartea mamei sale, femeia ar fi vândut rapid bunuri și a plecat în Dubai. Postările ei de pe rețelele de socializare arătau o viață liniștită, fără griji.

În luna decembrie a anului 2025, ea s-a întors în România pentru a vinde ultima locuință și a fost prinsă de autorități. Ambele femei au recunoscut faptele în timpul audierilor și au fost plasate în arest preventiv pentru omor cu circumstanțe agravante.

Fiica victimei lucra într-o firmă de contabilitate și, în același timp, conducea un salon de înfrumusețare. Ea era foarte apropiată de asistenta medicală care ar fi ajutat-o să obțină calmantele. Ancheta arată că asistenta nu ar fi primit bani pentru implicarea ei.

Conducerea spitalului din Cisnădie a început controale interne pentru a verifica cum au fost accesate substanțele controlate. De altfel, autoritățile de sănătate publică s-au implicat direct, având în vedere gravitatea situației.

Sursa foto: Facebook

