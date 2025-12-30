Detalii halucinante în cazul crimei de la Sibiu. Planul diabolic al fiicei care și-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale

Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul crimei din Sibiu, unde anchetatorii au descoperit că o femeie de 38 de ani și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, în 2024, pentru a pune mâna pe o avere de peste un milion de euro.
Procurorul-șef Dan Simion a confirmat că moștenirea vizată includea mai multe imobile din județ, iar suspecta contestă acum arestarea preventivă, deși și-a recunoscut fapta.
Potrivit procurorilor, crima a avut loc în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024, după o perioadă lungă de premeditare. Procurorul Bogdan Valentin Florescu, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a explicat modul în care fiica și complicea ei au acționat. „În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma”, a declarat procurorul, într-un comunicat de presă, potrivit tvrinfo.ro.
După ce victima a adormit, cele două au trecut la etapa finală a planului. „După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au precizat procurorii.
Ancheta arată că fiica victimei ar fi manipulat-o pe asistenta medicală pentru a o convinge să participe la crimă. Procurorul Florescu a subliniat acest aspect: „Fapta a fost săvârșită după o îndelungă premeditare din partea fiicei victimei, aceasta reușind, prin manopere manipulative, să o convingă și pe inculpată să o ajute.”
Asistenta ar fi știut încă de la început scopul pentru care erau cerute substanțele. „Și-a dat seama că așa mare cantitate de substanțe nu ar putea fi destinată consumului propriu, știind chiar și destinația acestora, și anume uciderea mamei sale”, a explicat procurorul.
După comiterea crimei, fiica ar fi vândut o parte din bunurile moștenite și s-ar fi mutat în Dubai. A revenit în România în decembrie pentru a finaliza vânzarea unei vile evaluate inițial la un milion de euro, moment în care polițiștii au reținut-o. Vila, construită în 1880 și recondiționată recent, urma să fie vândută pentru 720.000 de euro.
Ancheta a fost declanșată după ce un apropiat al victimei a oferit informații esențiale autorităților, punând cap la cap detalii care au ridicat suspiciuni.
Sâmbătă, magistrații de la Tribunalul Sibiu au dispus arestarea preventivă a celor două femei: fiica victimei, în vârstă de 38 de ani, și asistenta medicală de 46 de ani, angajată la Spitalul Orășenesc din Cisnădie.
În fața anchetatorilor, ambele inculpate au recunoscut faptele. „Asistenta a recunoscut în totalitate, iar fiica victimei a recunoscut parțial și nuanțat până în acest moment”, a declarat procurorul Florescu.
Foto – arhivă
