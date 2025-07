O femeie din Sibiu, filmată în timp ce își „exorcizează” fiica. Imaginile terifiante, devenite virale, au stârnit un val puternic de reacții

Un clip șocant în care o mamă își „exorcizează” fiica, a devenit viral și a atras atenția autorităților din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă penală din cauza acțiunilor mamei din Dumbrăveni.

Femeie din Sibiu, filmată în timp ce își „exorciza” fiica

O femeie din localitatea Dumbrăveni, județul Sibiu, a fost filmată în timp ce își „exorciza” fiica, iar imaginile au devenit virale în mediul online. În clipul de aproximativ 8 minute, femeia se vede ținând Biblia într-o mână, citește din ea și îi pune fiicei sale întrebări tulburătoare și o pune să spună mai multe rugăciuni.

Aceasta o întreabă „câți demoni are în ea” și „de ce nu-l ascultă pe Dumnezeu”. Copila este apoi forțată să repete rugăciuni și să își mărturisească presupusele greșeli, totul în timp ce plânge incontrolabil.

Filmarea îngrozitoare a stârnit un val puternic de reacții în mediul online, iar un internaut a solicitat sesizarea Protecției Copilului.

„Rugăm Protecția Copilului Sibiu să trateze cu maximă seriozitate acest comportament abuziv la adresa minorei. Solicităm autorităților din România să își facă datoria. Copilul este terorizat! Nu este acceptabil ca, în anul 2025, astfel de comportamente să mai existe!”, este mesajul postat alături de imaginile șocante, pe Facebook.

DGASPC Sibiu s-a autosesizat

DGASPC Sibiu s-a autoseziat în acest caz, precizând că acest caz se află în examinare, după ce imaginile au devenit virale pe TikTok.

„Am fost sesizați cu privire la acest caz apărut pe rețeaua TikTok. Cazul este în evaluare, a fost preluat de colegii din cadrul Serviciului de intervenție în caz de abuz, neglijare”, au transmis reprezentanții de la Protecția Copilului Sibiu pentru Sibiuindependent.ro.

Primarul din Dumbrăveni a declarat că familia a fost vizitată de asistenții sociali, precizând că primăria a luat primele măsuri în acest caz.

„Am luat măsuri. Am făcut solicitare la Poliția Română. Știm de acest caz de aproximativ 10 zile. Am luat legătura cu Poliția din Dumbrăveni. Avem plan de anchetă socială. Mama a fost deja vizitată de asistenții sociali, și-a luat angajamentul că nu va mai face vrăjitorii. Fata are între 14 și 15 ani”, a spus primarul din Dumbrăveni, pentru Ora de Sibiu.

Femeia nu se află la prima abatere

Mai mult, primarul spune că femeia nu se află la prima abatere de acest fel, ea fiind avertiztă verbal în repetate rânduri.

„Monitorizăm încontinuu. Fetița are un handicap, dar nu grav. Nu este lipsită de discernământ. Dacă se continuă în acest ritm, copilul va trebui separat de mamă. Ea pune presiune constantă pe copil, iar comportamentul ei este inacceptabil”, a adăugat edilul.

După ce a fost vizitată de asistenții sociali, aceasta ar fi promis că nu va mai face „vrăjitorii” fiicei sale care are „între 14 și 15 ani”, conform primarului din Dumbrăveni.

