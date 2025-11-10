O asistentă de la Spitalul de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. A fost salvată de colegi

O asistentă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au intervenit prompt și au salvat-o. Femeia se află în prezent sub tratament.

O asistentă de la Spitalul de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct sâmbătă dimineață, 8 noiembrie, în timpul orelor de serviciu. Femeia a fost salvată de colegii ei, care au intervenit rapid.

„O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit un infarct în această dimineață, în timpul serviciului”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău, pentru Agerpres.

Femeia, despre care nu se cunosc detalii privind vârsta sau alte afecțiuni preexistente, a fost salvată datorită intervenției rapide a colegilor ei. Purtătorul de cuvânt al spitalului a transmis că întreaga unitate este alături de asistentă și de familia ei în aceste momente dificile.

„Intervenția rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenței medicale de specialitate, iar pacienta se află în viață, sub tratament și atenta supraveghere a medicilor specialiști. Suntem alături de colega noastră și de familia ei în aceste momente dificile și îi transmitem întreaga susținere și gânduri de însănătoșire grabnică”, a mai transmis Cristina Bălău.

Cazul asistentei vine după ce alte două doctorițe au murit recent la locul de muncă

Incidentul a avut loc la o zi după ce o doctoriță de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii a fost găsită decedată în unitatea sanitară. Eva Kiss era de gardă vineri dimineață, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului. Doctorița avea 66 de ani.

Iar în urmă cu două săptămâni, pe 28 octombrie, medicul Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă de către colegii ei în camera de gardă. Avea 37 de ani.

