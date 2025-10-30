Moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Lavinia Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a zguduit comunitatea medicală și a lăsat în urmă o anchetă complexă, încă în desfășurare. La doar 37 de ani, medicul chirurg a fost găsit fără suflare în dimineața zilei de marți, în camera de gardă a unității unde lucra de cinci ani.

Autopsia finalizată, dar fără concluzii definitive

Medicii legiști au finalizat necropsia, însă raportul medico-legal complet nu a fost încă redactat. Potrivit primelor concluzii, nu au fost identificate leziuni la nivelul organelor, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma analizelor toxicologice. La solicitarea familiei, la examinare a participat și un medic legist independent din București, pentru a asigura transparența procedurii.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei intoxicații cu medicamente. În camera de gardă au fost găsite o seringă și un flacon de propofol, un anestezic puternic, același care a provocat moartea lui Michael Jackson. Criminaliștii au ridicat probe din cabinetele în care medicul lucrase în ultimele zile, precum și din autoturismul personal, iar urmele biologice sunt analizate în laborator.

Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău, a declarat pentru Pro TV că nu crede că Ștefania ar fi putut să-și administreze medicamente destinate pacienților: „Nu cred că ar fi putut face așa ceva. În afară că bea multe cafele, nu știu să fi luat energizante sau alte substanțe.”

Ștefania Szabo va fi înmormântată în București

Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo va fi depus joi dimineață la Biserica Sfântul Pantelimon, aflată în curtea Spitalului Județean Buzău, între orele 09:00 și 13:00. Ulterior, sicriul va fi mutat la Capela Bisericii Eroilor din municipiul Buzău, iar vineri va fi transportat la București, unde va fi depus la Capela Bălăneanu din sectorul 2.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, în jurul prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, pe Șoseaua Antiaeriană, în Sectorul 5.

Potrivit Romania TV, Ștefania Szabo a va fi condusă pe ultimul drum în uniformă de medic, iar în sicriu a fost așezat și un stetoscop, un simbol emblematic al profesiei medicale.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm depunerea trupului neînsuflețit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo – directorul medical al Spitalului Judetean de Urgență Buzău.

Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Județean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00–13:00.

Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi.

Vineri dimineață, drumul spre odihna veșnică va continua, când va fi depusă la Capela Bălăneanu (sector 2, București).

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, in jurul orei prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din sectorul 5, Șoseaua Antiaeriană.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i așeze sufletul printre cei drepți!” – au anunȚat apropiații medicului pe rețelele de socializare.

