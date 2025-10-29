Ștefania Szabo, avertismentul tulburător care prevestea o tragedie. „Dacă pacienții ar înțelege…” Prin ce a trecut în ultimele săptămâni de viață

Moartea fulgerătoare a medicului Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a zguduit profund comunitatea medicală și a ridicat întrebări dureroase despre condițiile de muncă din spitalele românești.

Cu doar o lună înainte de a fi găsită fără suflare în camera de gardă, Ștefania a făcut publice declarații alarmante despre epuizarea cadrelor medicale, într-un discurs sincer care astăzi capătă o greutate tragică.

Ștefania Szabo s-a plâns de volumul mare de muncă

În cadrul unei emisiuni televizate difuzate cu aproximativ patru săptămâni înainte de deces, Ștefania Szabo a vorbit deschis despre presiunea uriașă resimțită de personalul medical, în special în timpul gărzilor. Ea a explicat că munca din timpul gărzilor este adesea mai solicitantă decât programul normal, fiind dedicată exclusiv urgențelor, fără sprijinul unei echipe complete.

„Eu în gardă muncesc, și muncesc suplimentar față de orele de program. Dar munca este aceeași, dacă nu mai grea, pentru că în gardă ai urgențe de rezolvat. La program ai pacienții programați. În gardă vin urgențele, munca și volumul de muncă este mai mare după orele de program decât în timpul programului, când suntem și toți acolo, când ne mai putem împărți munca. E aceeași muncă, de aia nu înțeleg de ce să nu beneficiem de vechime conform muncii. E muncă, nu stăm” – a mărturisit ea, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit click.ro.

Sistemul care sufocă: „Dacă pacienții ar înțelege…”

Declarațiile sale nu au fost doar o constatare, ci un apel disperat către autorități și societate. Ștefania avertiza că suprasolicitarea poate duce la colaps fizic și psihic, iar cadrele medicale ajung să cedeze sub presiunea constantă.

„Este un volum foarte mare de muncă. La un moment dat ajungi la un nivel în care nu mai poți. (…) Și medicii sunt oameni. La un moment dat nu mai poți. Ai momente când nu mai poți”.

În același interviu, medicul a făcut apel la responsabilitatea pacienților, cerându-le să nu aglomereze Unitățile de Primiri Urgențe cu probleme care pot fi rezolvate în ambulatoriu sau la medicul de familie. Ea sublinia că acest comportament afectează grav capacitatea spitalelor de a gestiona cazurile cu adevărat urgente.

„Dacă pacienții ar înțelege că anumite patologii pot fi tratate prin medicul de familie (…) nu ar mai veni să încarce UPU. (…) Am reuși să tratăm urgențele”.

Colegii ei au confirmat că, în ultimele săptămâni, Ștefania venea la muncă chiar și când se simțea rău, uneori cu branula montată, refuzând să-și abandoneze pacienții.

Medicul Dragoș Porumb, coleg apropiat al Ștefaniei, a confirmat că aceasta muncea neîntrerupt: „Nu cred că a avut concediu medical în ultimii trei, patru ani de când o știu, a venit chiar și cu branula la serviciu”.

Foto – Facebook

