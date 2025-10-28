Gestul emoționant al medicilor de la Spitalul Județean Buzău, după decesul Ștefaniei Szabo. Câți bani primesc doctorii pentru patru gărzi pe lună

Medicul Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, a fost găsită fără suflare marți dimineață la spitalul căruia și-a dedicat întreaga viață. Trupul ei neînsuflețit a fost descoperit de unul din colegii ei, în Camera de Gardă. După ce au aflat de decesul acesteia, cadrele medicale au făcut un gest emoționant în memoria Ștefaniei.

Gestul emoționant al cadrelor medicale de la SJU Buzău, în memoria dr. Ștefania Szabo

Ștefania Szabo activa în cadrul Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean de Urgență Buzău și își începuse tura în seara precedentă. Aceasta a efectuat ultima consultație în jurul miezului nopții, iar câteva ore mai târziu a fost găsită decedată. În jurul orei 6:00 telefonul îi suna neîncetat, astfel că un coleg a intrat în salon să vadă ce se întâmplă, moment în care a făcut descoperirea.

Personalul medical de la SJU Buzău este marcat de pierderea medicului. Colegii Ștefaniei Szabo cred că oboseala acumulată și suprasolicitarea ar fi putut contribui la decesul acesteia. Și asta pentru că tânăra obișnuia să facă șapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea sa din secție și cea de director medical al unității.

În această dimineață, în fața SJU Buzău a fost organizat un moment de reculegere pentru Ștefania Szabo, la care au fost prezente toate cadrele medicale, alături de conducerea instituției.

Tot atunci a fost transmis un apel emoționant la solidaritate și la conștientizarea pericolelor suprasolicitării.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui pus mai mult accent din partea autorităților pe decelarea acestui burnout, pentru că el există, chiar dacă ei nu vor să-l recunoască. Vă pot spune că, la toate spitalele din țară, o gardă începe la ora 14:00 și se termină a doua zi la ora 08:00. Această gardă e prelungită cu programul normal al medicului de 7 ore și, după finalul gărzii, iarăși programul lui de 7 ore. Este un semnal de alarmă. Iată că am ajuns, din păcate, să se confirme ce am spus de-a lungul timpului printr-un eveniment tragic. E important să înțelegem când nu mai putem, să spunem că suntem obosiți. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, a spus una dintre colegele Ștefaniei Szabo, citată de Cancan.

Câți bani primesc medicii pentru patru gărzi pe lună

Ștefania Szabo obișnuia să facă mai multe gărzi pe lună, de obicei câte șapte. Asta, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Colegii ei susțin că mulți angajați ai SJU se luptă cu burnout-ul, dar nimeni nu îi ajută. Personalul este insuficient, astfel că medicii lucrează până la epuizare.

Astfel, în urmă cu câteva luni, Ștefania Szabo încerca să aducă noi cadre medicale la SJU Buzău. Aceasta a publicat, în aprilie 2025, un anunț de angajare, în care era menționată suma pe care o primesc medicii care efectuează patru gărzi pe lună în unitatea medicală. Este vorba de suma de 1.500 de lei pe lângă salariul de bază.

„Am gândit totul prin prisma faptului că marea majoritate a medicilor care sunt acum tineri specialişti, toţi folosesc social media: Instagram, Facebook şi Tik Tok. Pe acestea nu prinde ceva care este foarte formal, şi atunci trebuie cumva să vorbim pe limbajul lor. M-am gândit să nu mai folosesc toată denumirea specialităţilor, să folosesc acele emoticoane speciale care sunt drăguţe, haioase şi prind vizual, să-i fac să înţeleagă că aici chiar este o echipă tânără, marea majoritate a medicilor suntem tineri şi atunci acesta este limbajul nostru acum”, spunea dr Ștefania Szabo.

„Pentru medicii care vin din extern şi efectuează 4 gărzi în unitatea sanitară, primesc, pe lângă salariul care este conform grilei de salarizare, un stimulent de 1.500 de lei pe lună. Medicii care se angajează pe post la spitalul judeţean Buzău primesc timp de şase luni două salarii minime brute pe economie, plus decont de cazare în valoare de 1.500 de lei, 5 ani de zile. Pe lângă salariul efectiv, şi aceste două salarii minime pe economie. Este ca un bonus pentru faptul că aleg să lucreze în provincie”, mai spunea Dr. Szabo.

