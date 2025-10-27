Sergiu Opaeț, un director de școală gimnazială în vârstă de 35 de ani, a murit subit. Cu câteva zile înainte să se stingă din viață, bărbatul a publicat un mesaj tulburător în mediul online.

Sergiu Opaeț, directorul gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Republica Moldova, a murit la vârsta de 35 de ani. Anunțul a fost făcut de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, unde acesta era masterand la secția Management Educațional, din cadrul Facultății de Științe ale Educației. Înainte să moară, Sergiu a scris un mesaj cutremurător pe rețelele sociale, chiar din patul de spital.

„M-au ajuns masteratele, recalificările și directoriile și dorința de a fi bun în toate. Știți ce… i-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți, iar tu într-un final lupți pentru 5 minute din viața ta”, a transmis Opaeț.

Povestea lui Opaeț l-a marcat pe jurnalistul Vitalie Cojocari

Postarea l-a marcat pe jurnalistul Vitalie Cojocari, care a transmis un gând tuturor celor care se consumă zilnic până ajung la epuizare.

„Am citit această știre și… nu pot trece peste. Știrea este tristă și plină de învățăminte pentru cei care se dau peste cap să facă diferite lucruri ce ard și trebuie rezolvate imediat, altfel se termină lumea!!! Știrea pe care am citit-o este despre un tânăr director de școală, care avea doar 35 de ani. Era extrem de activ. Era plin de forță și de idei. Vorbesc la trecut pentru că a murit subit”, a scris jurnalistul Vitalie Cojocari, pe Facebook.

„Oamenii care sfințesc locurile devin, din păcate, martiri”

În continuarea postării, Cojocari a enumerat câteva dintre contribuțiile lui Opaeț la bunăstarea celor din jurul lui. Tânărul a organizat activități diverse pentru copii, s-a ocupat de reparații în școala pe care o conducea și lua periodic parte la numeroase activități dedicate comunității sale.

„Știți cum se zice, oamenii sfințesc locul. Doar că oamenii care sfințesc locurile devin, din păcate, martiri. Se dedică uneori prea mult, prea tare. Își dau cam toată energia fără să se mai gândească la ei. (…) Astăzi, presa de la Chișinău anunță că tânărul director s-a prăpădit la numai 35 de ani”, a mai scris jurnalistul.

„Câți dintre toți cei care au nevoie de tine urgent vor veni la tine la spital să te întrebe cu ce te pot ajuta?”

În încheiere, Vitalie Cojocari i-a încurajat pe cei care i-au citit mesajul să transmită „un gând bun de susținere și condoleanțe” familiei tânărului care „a muncit pentru comunitate, pentru școală, pentru oameni”. Nu în ultimul rând, bărbatul i-a îndemnat pe oameni să-și analizeze îndeaproape viața și să cântărească atent lucrurile pentru care se consumă.

„Gândește-te câte din lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le faci azi, acum, aici, vor mai fi importante dacă ajungi epuizat și bolnav la spital. Dar mai ales, câți dintre toți cei care te sună, te caută, au nevoie de tine urgent, vor să le dai, îți cer diverse lucruri importante, vor veni la tine la spital să te întrebe cu ce te pot ajuta? Ori pur și simplu te vor suna… Gândește-te la asta! Condoleanțe familiei tânărului director de școală Sergiu Opaeț! Aveți grijă de voi!”, a concluzionat Vitalie Cojocari.

