Peste 12 mii de copii s-au născut prematur în 2024. Asociația Prematurilor cere acțiuni imediate pentru copiii născuți înainte de termen, prin conferința mobilă „Eroi în scutece”

Asociația Prematurilor a organizat sâmbătă, 18 octombrie, conferința de presă „Eroi în scutece: Călătoria Prematurilor”, un eveniment inedit desfășurat la bordul unui autobuz simbolic, menit să aducă în atenția publică și a decidenților realitățile dramatice ale prematurității și necesitatea unor politici de sănătate coerente, integrate într-o Strategie Națională pentru îngrijirea bebelușilor născuți prematur.

Asociația Prematurilor cere acțiuni imediate pentru copiii născuți înainte de termen prin conferința „Eroi în scutece”

Evenimentul a reunit o echipă multidisciplinară de experți care au transmis un semnal de alarmă privind criza actuală din sistemul de îngrijire neonatală și au pledat pentru măsuri urgente menite să îmbunătățească supraviețuirea și calitatea vieții copiilor născuți înainte de termen.

„Soluțiile există; este nevoie doar de voință instituțională pentru implementare”

„Sunt mamă de gemeni născuți prematur. În primele zile, îi priveam printr-un geam și mă rugam doar să trăiască. În tăcerea salonului de terapie intensivă, fiecare sunet al aparatelor era o bătălie pierdută sau câștigată. Acolo am învățat că iubirea poate fi și durere, dar și speranță. Acolo s-a născut misiunea mea. Dintr-o mamă care plângea în spatele unui incubator, am devenit o femeie care luptă pentru ca nicio altă mamă să nu mai treacă singură prin asta.

Am plecat astăzi din Piața Constituției cu un autobuz plin de speranță, dar și de realități dure. Mesajul transmis din trafic a fost clar: acești mici eroi nu mai pot aștepta. Sistemul are nevoie de intervenții rapide pentru a le asigura șansa la o viață normală. Carnetul Prematurilor nu este un moft, ci o necesitate medicală esențială. El asigură transferul corect de informații între neonatologi, pediatri și terapeuți, garantând o monitorizare optimă până la vârsta de 7 ani.

Am demonstrat astăzi că soluțiile există; este nevoie doar de voință instituțională pentru implementare. Legiferarea terapiei „kangaroo care” este, de asemenea, esențială și prioritară. Și dacă vom reuși, prin această lege, ca nicio mamă din România să nu mai privească neputincioasă printr-un geam de incubator, atunci vom ști că am făcut ceea ce contează cu adevărat”, a declarat Diana Gămulescu, Președintele Asociației Prematurilor și Co-inițiator al „Carnetului Prematurului”.

În 2024, 12.782 de copii au venit pe lume prematur

Inițiativa Dianei Gămulescu, Președintele Asociației Prematurilor și a lui Carmen Dumitru, General manager la ABC Edu, privind implementarea Carnetului Prematurului și a terapiei Kangaroo Care a fost lansată anterior la Camera Deputaților, în cadrul Comisiei pentru Sănătate și Familie, iar în prezent proiectul este complet revizuit și pregătit să fie retransmis autorităților pentru analiză și adoptare. Acest demers reconfirmă angajamentul Asociației Prematurilor de a transforma propunerile legislative în măsuri concrete, aplicabile la nivel național.

Călătoria cu obstacole pe care bebelușii născuți înainte de termen o au de parcurs în primele luni de viață este confirmată și de statisticile oficiale: în 2024, din totalul de 148.916 nașteri, 12.782 de copii au venit pe lume prematur. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București (1.388), Iași (760), Cluj (476) și Ilfov (472), ceea ce evidențiază o presiune critică asupra marilor centre medicale și o nevoie urgentă de dotări și resurse umane suplimentare.

Supraviețuirea prematurilor depinde de o abordare integrată

În cadrul conferinței, medicii și specialiștii au subliniat faptul că supraviețuirea prematurilor depinde de o abordare integrată – de la prevenție până la monitorizarea post-externare. Diana Gămulescu a pledat pentru adoptarea națională a Carnetului Prematurului, un instrument esențial care asigură continuitatea îngrijirii și comunicarea fluidă între neonatologi, pediatri și terapeuți, monitorizând evoluția complexă a copilului până la 7 ani.

„Este timpul ca prematurii din România să fie cu toții incluși într-un Registru Național al Prematurilor, funcțional, la care să participe toate maternitățile din țară. Doar așa putem avea o imagine reală asupra prematurității. De asemenea, este esențială crearea unor centre regionale de follow-up, astfel încât munca depusă de neonatologi să fie completată multidisciplinar și calitatea vieții acestor copii să atingă standarde cât mai înalte”, a spus Dr. Vlad Dima, medic primar.

„Prematuritatea este un drum la capătul căruia toți copiii ajung pe locul 1, iar echipa medicală oferă părinților lacrimi de bucurie. Asociația Prematurilor a reușit să ofere speranță acelor părinți care cred că copilul lor s-a născut într-un loc nepotrivit, prin dotarea maternităților din zonele vulnerabile și formarea echipelor de specialiști care pot oferi follow-up acestor copii fragili”, a spus Dr. Marilena Băluță, medic primar Obstetrică-Ginecologie.

Asociația Prematurilor creează o rețea de suport pentru copiii născuți înainte de termen și familiile lor

„De la micuțul fragil din incubator, la copilul care spune lumii ‘am reușit’, este un drum lung, fiecare pas fiind o victorie comună a științei, empatiei și a unei echipe medicale unite. Carnetul Prematurului este o promisiune – un angajament comun și un instrument care face acest drum mai ușor”, a spus Dr. Diana Bârcă, medic primar Neurologie Pediatrică.

„Ceea ce face Asociația Prematurilor, prin Diana Gămulescu, este să creeze o rețea de suport pentru micuții născuți înainte de termen și familiile lor. Ca dermatolog, știu cât de vulnerabilă este pielea acestor copii — pierd rapid apă, se deshidratează ușor, sunt predispuși la iritații și infecții. Fiecare detaliu contează, de la băi scurte cu produse blânde până la contactul direct piele pe piele. Asociația creează legătura dintre copii, familii, spitale și autorități, dezvoltând o adevărată plasă de siguranță pentru aceste mici minuni luptătoare”, a spus Dr. Iulia Roșu, medic specialist Dermatolog.

„Integrarea terapiei Kangaroo Care joacă un rol esențial în formarea atașamentului sănătos al bebelușilor și în echilibrul emoțional al părinților. Este despre puterea suportului emoțional pentru mame, dar și pentru cadrele medicale care îi ajută pe micii eroi să devină mari”, a spus Ana Maria Preoteasa, specialist în sănătate emoțională.

„Maternitățile din România ar trebui să aibă un colț de vindecare cu sunet”

„Participarea la Călătoria Prematurilor a fost o experiență profundă – o întâlnire între știință, empatie și dorința comună de a sprijini mamele și copiii născuți prea devreme. Sunetul este limbajul dintre suflet și corp – creează puntea dintre mamă și copil, acolo unde vibrația devine vindecare. Maternitățile din România ar trebui să aibă un colț de vindecare cu sunet”, a spus Teodora Irina Vîrban, mamă de copil prematur și terapeut holistic.

În contextul acestor realități, Asociația Prematurilor a înaintat un Apel oficial către autorități, solicitând standardizarea și implementarea Carnetului Prematurului în toate maternitățile din țară, integrarea și susținerea oficială a terapiei Kangaroo Care, prioritizarea suportului psihologic pentru părinți, stimularea tactilă precoce în secțiile neonatale ca standard de îngrijire, precum și investiții în modernizarea și dotarea secțiilor de Terapie Intensivă Neonatală.

Asociația Prematurilor le mulțumește tuturor speakerilor și partenerilor care au contribuit la amplificarea mesajului: Raluca Moianu – vocea audiobook-ului „Povestea Eroilor în scutece” și Ramona Ilie – vocea video-ului „Inimi mici, speranțe mari”.

Despre Asociația Prematurilor

Până în prezent, Asociația Prematurilor a donat peste 150 de echipamente medicale moderne în 22 de orașe din România și este inițiatoarea implementării terapiei „Kangaroo Care” în 15 maternități. Organizația dezvoltă programe dedicate copiilor născuți prematur, părinților și personalului medical de la neonatologie, reunește experți din diferite domenii și susține ateliere, webinarii, proiecte de prevenție și campanii de conștientizare.

Asociația Prematurilor este singurul ONG din România acreditat pe prematuritate conform Legii nr. 197/2012 privind calitatea serviciilor sociale. În 2021, Comitetul Economic și Social European (CESE) i-a acordat Premiul pentru Solidaritate Civilă, iar în 2020, EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) a premiat organizația pentru implicarea și rezultatele obținute în sprijinul cauzei prematurității în România.

Urmărește-ne pe Google News