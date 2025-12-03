Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”

Marina Voica trăiește un coșmar în Breaza la 89 de ani, din cauza crizei apei care afectează județul Prahova. Artista a povestit cum se descurcă fără apă de mai bine de trei zile. Situația este dramatică, iar solista trebuie să facă eforturi uriașe pentru a-și asigura apa necesară pentru gătit și igienă.

Marina Voica, la 89 de ani, afectată de criza apei din Prahova

Criza apei din județul Prahova a fost cauzată de oprirea furnizării apei la Barajul Paltinu, din cauza turbidității ridicate a apei brute. Se estimează că apa va fi din nou disponibilă abia luni, 8 decembrie 2025. În acest context, Marina Voica a descris dificultățile prin care trece.

„Cum mă descurc cu apa? Vecinii mei iau de la centru, de aici, unde se împart bidoanele, fiecare cară cât poate. Mie mi-a adus cineva un bidon mai mare, l-a transportat cu un cărucior. Ei au anunțat că vor da drumul din nou la apă, luni, dar eu nu am speranță. Gurile rele susțin că ar trebui reconstruită toată instalația. Cât va dura? Toți, cei din Câmpina și din Breaza, suferim. Ne mai ajutăm unul pe altul”, a declarat artista, pentru Click!.

Stabilită în Breaza de peste 20 de ani, Marina Voica a vorbit cu amărăciune despre situația dificilă, exprimându-și pesimismul cu privire la o soluție rapidă.

„Vis-a-vis de mine am un spital. Au externat bolnavii, n-au ce face cu ei, că n-au apă nici ei. Știți cum e în viață? Când ai apă e bine, iar când n-o ai te gândești cum naiba poți trăi fără apă? Trebuie să ne și spălăm. Am o metodă, pun într-o oală la încălzit, ne spălăm din nou la lighean. Nu e ca în duș, dar ce să facem. Răbdăm și așteptăm. Am și mașina de spălat plină cu rufe. Eu, de obicei, spăl aproape zilnic. Îmi face și plăcere. Le întind afară, pe sârmă. Disperată sunt! Suferim toți, unora le este și mai greu poate. Fără apă ce să faci?”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

Citește și: Câte kilograme are Marina Voica, la 89 de ani: „Mă tot judecă lumea”. Fanii sunt îngrijorați pentru starea ei de sănătate

Reacțiile localnicilor din Câmpina

Problema apei afectează grav și orașul Câmpina, unde localnicii stau la cozi interminabile pentru a primi câțiva litri de apă. Magazinele sunt golite de rezervele de apă, iar oamenii se plâng de lipsa resurselor esențiale.

„Nu avem pentru baie, nu avem de băut, nu avem deloc apă”, a declarat un bărbat pentru Digi24. Altul a adăugat: „Ne-au anunțat că nu avem apă 24 de ore și apoi au prelungit”.

O femeie a mărturisit că a fost nevoită să adune apă dintr-o baltă pentru a o folosi la toaletă. „Am luat apă în găleata în care spăl mopul din băltoaca din fața blocului și am aruncat-o în WC. Poate ne spălăm acolo, în fața blocului, în băltoacă”, a spus cu ironie.

Situația din Prahova scoate la iveală vulnerabilitatea comunităților în fața unor crize majore. În timp ce autoritățile caută soluții, oamenii din Breaza și Câmpina continuă să lupte cu lipsa apei, ajutându-se reciproc pentru a face față acestei încercări dificile.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News