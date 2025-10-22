Câte kilograme are Marina Voica, la 89 de ani: „Mă tot judecă lumea”. Fanii sunt îngrijorați pentru starea ei de sănătate

Marina Voica are 89 de ani și este în continuare o apariție elegantă și plină de stil. Vedeta a dezvăluit secretul longevității și cum reușește să arate mereu impecabil, la fiecare apariție. Cum își menține silueta, câte kilograme are și ce alimentație adoptă solista? Iată răspunsurile.

Ce mănâncă Marina Voica

Marina Voica are 89 de ani și arată impecabil. Solista de muzică ușoară este elegantă și cochetă, lucru care se poate vedea în orice apariție a sa.

Vedeta a spus că are un stil de viață sănătos, fără multe restricții. Iată ce consumă ca să arate așa de bine la vârsta ei:

„Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu”, a explicat solista pentru Click.

Ea a spus că nu vrea să vorbească despre kilograme, pentru că este judecată. Mai mult, fanii sunt îngrijorați în ultima vreme după ce Marina Voica a slăbit.

„Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”, a spus artista.

Nu apelează la niciun designer

Marina Voica a fost toată viața o femeie elegantă. Ea a apărut și la Festivalul de la Mamaia cu o ținută superbă și a spus că nu apelează la designeri sau stiliști.

„Eu țin la cochetărie, la eleganță. Și la Festivalul de la Mamaia m-am prezentat impecabil pe scenă, ținuta aceea, în alb-negru, a fost făcută după gustul meu. Nu mă îmbracă niciun designer și nu mă coafează niciun stilist. Eu îmi cumpăr hainele și tot singură mi le și combin, aici e, de fapt, marea artă!”.

Mai mult, cântăreața nu investește prea mulți bani în haine și le-a sfătuit pe femei să nu își schimbe garderoba după modă, pentru că mereu moda revine.

