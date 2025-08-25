Marina Voica, pe scena Festivalului de la Mamaia, la 89 de ani. Cum a apărut artista la repetiții

Marina Voica a revenit pe scenă, la vârsta de 89 de an. Îndrăgita artistă a fost prezentă la repetițiile Festivalului de la Mamaia 2025, unde a apărut într-o ținută modernă și tinerească. Aceasta a demonstrat că pasiunea pentru muzică și talentul nu au vârstă.
„Publicul se va bucura de recitaluri susținute de artiști îndrăgiți, fiecare aducând pe scenă emoție și muzică de suflet. Ziua a început într-un mod aparte, cu prezența inconfundabilă a doamnei Marina Voica – o legendă a muzicii românești”, a scris Andrei Tudor, dirijorul Orchestrei Festivalului, pe Facebook.
Acesta a distribuit în mediul online și un videoclip cu celebra artistă, în timpul repetițiilor, spre încântarea internauților și a fanilor acesteia.
Festivalul de la Mamaia s-a desfășurat între 22 și 24 august, iar între 27-29 august, publicul va putea urmări Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia.
Marina Voica este una dintre cele mai importante și îndrăgite soliste de muzică ușoară / pop din România. Vedeta face parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, fiind și o stea a emisiunilor de divertisment.
