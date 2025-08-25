Marina Voica, pe scena Festivalului de la Mamaia, la 89 de ani. Cum a apărut artista la repetiții

Marina Voica a revenit pe scenă, la vârsta de 89 de an. Îndrăgita artistă a fost prezentă la repetițiile Festivalului de la Mamaia 2025, unde a apărut într-o ținută modernă și tinerească. Aceasta a demonstrat că pasiunea pentru muzică și talentul nu au vârstă.

Marina Voica, pe scena Festivalului de la Mamaia

Marina Voica are aproape 89 de ani, însă nu renunță la muzică. Artista și-a făcut prezența la repetițiile pentru Festivalul de la Mamaia, unde a fost primită cu brațele deschise, dar și cu admirație.

„Publicul se va bucura de recitaluri susținute de artiști îndrăgiți, fiecare aducând pe scenă emoție și muzică de suflet. Ziua a început într-un mod aparte, cu prezența inconfundabilă a doamnei Marina Voica – o legendă a muzicii românești”, a scris Andrei Tudor, dirijorul Orchestrei Festivalului, pe Facebook.

Acesta a distribuit în mediul online și un videoclip cu celebra artistă, în timpul repetițiilor, spre încântarea internauților și a fanilor acesteia.

Îndrăgita artistă, într-o ținută modernă

Marina Voica ține pasul cu moda, astfel că ținuta ei de pe scena Festivalului de la Mamaia a fost una modernă și tinerească.

Artista a ales să îmbrace o cămașă albă cu mânecă lungă, o vestă lungă din denim, pantaloni sport albaștri, adidași albi și o poșetă cu dantelă.

Festivalul de la Mamaia s-a desfășurat între 22 și 24 august, iar între 27-29 august, publicul va putea urmări Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia.

Marina Voica este una dintre cele mai importante și îndrăgite soliste de muzică ușoară / pop din România. Vedeta face parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, fiind și o stea a emisiunilor de divertisment.

