Interpreta Margareta Ivănuș a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul trist a fost făcut de Uniunea Muzicienilor din Moldova. Artista era cunoscută în Republica Moldova și era originară din Rusia.

Margareta Ivănuș a murit

Solista vocală Margareta Ivănuș a murit la 75 de ani. Anunțul a fost făcut de către Uniunea Muzicienilor din Moldova.

„Cu durere, profund respect și recunoștință, Uniunea Muzicienilor din Moldova regretă pierderea irecuperabilă a artistei care a luminat, a transformat sufletul în muzică și amintiri de neșters pentru toți. Ecoul vocii va dăinui mereu în inimile noastre! Exprimăm sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor si tuturor celor, în amintirea cărora va trăi în continuare! Dumnezeu s-o odihnească în pace”, este mesajul președintei UMM, Svetlana Bivol.

Solista s-a născut pe 13 septembrie 1949, în Rusia. Și-a început cariera ca solistă a Filarmonicii din Gomel, iar în 1976 s-a stabilit în Republica Moldova.

Ea a activat ca solistă în orchestra ansamblului Joc, în Ansamblul de Propagare a Muzicii al Filarmonicii din Chișinău, dar și în formațiile Orizont și Rapsodia.

În 1984, Margareta Ivănuș a primit titlul de „Artistă Emerită din RSSM”, iar în 1992 a obținut Marele Premiu la festivalul-concurs de romanță „Crizantema de aur”. De asemenea, în 1999, a fost decorată cu Ordinul Republicii Moldova.

Val de mesaje de condoleanțe

Mai multe mesaje de condoleanțe au venit după anunțul trist. Direcția Generală de Cultură și Patrimoniu Cultural a muncipiului Chișinău a transmis un mesaj:

„Plecarea Margaretei Ivănuș reprezintă o pierdere ireparabilă pentru cultura națională. Ne rămâne însă moștenirea sa artistică, care va continua să inspire și să bucure generațiile viitoare. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor de breaslă și tuturor celor care au prețuit talentul și contribuția sa. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Și Ministerul Culturii din Moldova a transmis un mesaj:

„Ministerul Culturii exprimă profundă tristețe în legătură cu trecerea la cele veșnice a Margaretei Ivanuș, Artistă a Poporului, personalitate marcantă a scenei muzicale naționale. Vestea tristă a fost anunțată de Uniunea Muzicienilor din Moldova, care a adus un omagiu artistei ce a luminat suflete, a transformat emoțiile în muzică și a lăsat o amprentă de neșters în cultura noastră.

