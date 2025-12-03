Alina Pușcaș a refuzat să participe la Survivor și la Asia Express. Totul din cauza soțului: „Mai negociez”

Alina Pușcaș a refuzat să participe la show-urile Antenei 1
Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1. Prezentatoarea „Te cunosc de undeva” este mamă a trei copii și recent s-a hotărât să facă un master la UNArte. În plus, are și un brand de haine, așa că viața ei este destul de plină.
“E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a declarat Alina Pușcaș pentru Cancan.ro.
“Cel mai mult cred că Asia Express, pentru că e o chestie să văd culturile unor oameni, să văd ce înseamnă și cum arată viața reală de acolo. Survivor-ul e tentant în ideea în care sunt o fire competitivă.
E doar o competiție și anduranță. Nu aș cunoaște ceva din cultura altor popoare, nu aș descoperi oameni. Ar fi doar o luptă continuă. Și atunci, cumva, cred că Asia Express și Power Couple, dar nu am couple-ul care ar putea să vină cu mine fără să își piardă, vorba aia, seriozitatea în fața pacienților. E mai complicat la el”, a mai spus vedeta.
Ea speră să negocieze cu soțul ei, când copiii vor fi puțin mai mari.
“Poate când mai cresc copiii, mai negociez cu soțul. Poate se fac și variante mai scurte și poate atunci, da. Dacă mai cresc copiii, atunci poate că n-ar mai fi o problemă atât de mare. Numai să mă mai țină după aceea musculatura”, a continuat prezentatoarea.
