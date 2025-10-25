La ce riscuri te expui când îţi faci un tatuaj

Fiecare tatuaj cuprinde simboluri tainice din viața noastră și poartă cu el o poveste, o amintire sau o emoție puternică. Unele persoane vor un tatuaj mic și discret, altele își transformă întregul corp într-o pânză cu desene și picturi, în spatele cărora se ascunde mult talent, măiestrie tehnică, dar și o mare responsabilitate. Dacă vrei să îți faci un tatuaj, trebuie să te gândești nu doar la partea artistică și emoțională, ci și la riscurile de sănătate pe care le implică.

Tatuajele sunt povești scrise pe piele, amintiri care nu se mai șterg, gesturi de curaj, semne lăsate de iubire, durere sau renaștere. Fie că le alegem din vanitate, din credință sau dintr-o tainică nevoie de a fi altfel, trebuie să fim conștienți și de riscurile pe care le implică.

Când îți faci un tatuaj, trebuie să fii prevăzătoare și să alegi cu mare atenție artistul tatuator. Înainte de sesiunea de tatuaj, trebuie să verifici dacă se respectă toate condițiile de igienă. Sub frumusețea tatuajului se pot ascunde infecții dureroase, alergii sau boli grave cu transmitere sexuală precum HIV sau sifilis. Nu în ultimul rând, tatuajul poate fi periculos pentru persoanele care suferă de boli autoimune, de lupus eritematos sau de psoriazis.

Cum se realizează un tatuaj, pas cu pas

Tatuajul este o formă de expresie artistică și personală veche de mii de ani, dar care astăzi combină tradiția cu tehnologia modernă. De la alegerea modelului până la aplicarea pe piele, procesul de tatuare implică o precizie chirurgicală, materiale de calitate și o tehnică atentă care nu trebuie să prezinte riscuri pentru client. Totodată, întregul proces presupune respectarea unor norme stricte de igienă, astfel încât să se evite orice risc de infecție locală.

Pregătirea: totul începe cu igiena și planificarea

Înainte de orice, un tatuaj începe cu o sesiune de consultare între client și artistul tatuator. Se discută designul, dimensiunea, amplasarea pe corp și culorile folosite. Clientul trebuie să se pregătească în prealabil și să epileze sau să igienizeze zona pe care dorește un tatuaj. Procesul se va relua și în cabinetul unde se realizează tatuajul.

După ce se stabilește modelul final, tatuatorul:

dezinfectează zona a leasă cu soluții antiseptice,

cu soluții antiseptice, rade firele de păr pentru a obține o suprafață curată – dacă nu au fost deja epilate;

pentru a obține o suprafață curată – dacă nu au fost deja epilate; trasează conturul cu un marker special sau aplică o șablonare temporară (stencil).

Totul trebuie să se desfășoare într-un mediu steril, cu mănuși de unică folosință, instrumente sigilate și mese de lucru dezinfectate riguros.

Ce instrumente folosește un tatuator

Un tatuaj profesionist nu se face niciodată la întâmplare. Echipamentul de bază al unui artist include:

1. Mașina de tatuat (tattoo machine) – dispozitiv electric care acționează acele, asemănător unei mici mașini de cusut. Există două tipuri principale:

Mașini electromagnetice (coil machines) – clasice, precise și ideale pentru contururi.

– clasice, precise și ideale pentru contururi. Mașini rotative (rotary machines) – mai silențioase, mai ușoare și potrivite pentru umbriri și culori.

2. Acele de tatuaj – de unică folosință, din oțel inoxidabil. Se aleg în funcție de scop:

Round liner (RL) – pentru contururi fine.

– pentru contururi fine. Round shader (RS) – pentru umbriri.

– pentru umbriri. Magnum (M1, M2) – pentru suprafețe mai mari și degradéuri.

3. Sursa de alimentare (power supply) – controlează viteza și intensitatea acului.

4. Recipientele sterile (ink caps) – mici cupe în care se toarnă cerneala.

5. Echipamente auxiliare – mănuși, folie alimentară, bandaje, prosoape de hârtie, soluții de curățare și creme calmante.

Cum se alege cerneala de tatuaj: pigmenți și compoziție

Cerneala, alături de instrumentele folosite, este esențială pentru un tatuaj de calitate, dar mai ales pentru un tatuaj care nu prezintă riscuri de inflamație și infecție. Calitatea și siguranța ei influențează atât aspectul, cât și sănătatea pielii.

Tipuri de cerneală:

Cerneală pe bază de pigmenți organici – oferă culori intense, dar se pot estompa mai repede.

– oferă culori intense, dar se pot estompa mai repede. Cerneală pe bază de pigmenți anorganici (minerali) – mai stabilă și mai sigură pentru piele sensibilă.

– mai stabilă și mai sigură pentru piele sensibilă. Cerneală vegană – fără ingrediente de origine animală sau substanțe toxice, tot mai populară în studiourile moderne.

Culorile sau pigmenții:

Cerneala de tatuaj conține pigmenți fin măcinați suspendați într-un lichid de obicei glicerină, apă distilată sau alcool izopropilic. Culorile de bază sunt: negru carbon, alb titan, roșu cadmiu, albastru cobalt, verde crom, galben ocru – fiecare formulat pentru o rezistență îndelungată în dermă.

Cum se desfășoară procesul de tatuare

Tatuarea propriu-zisă constă în introducerea controlată a cernelii în stratul mijlociu al pielii – dermul. Artistul tatuator trebuie să fie deosebit de abil și atent, astfel încât acele care introduc cerneala în piele să nu depășească adâncimea de 1 – 2 milimetri.

Etapele principale:

Trasarea conturului:

Cu un ac fin și cerneală neagră, artistul urmează liniile desenului. Este etapa care definește forma generală. Umplerea și umbrele:

Se folosesc ace mai groase (magnum), care aplică tonuri de gri sau degradeuri de culoare pentru profunzime și textură. Culoarea:

Pigmenții se introduc strat cu strat, pentru a crea contraste și efecte vizuale.

Tehnica de aplicare (în cercuri mici, linii scurte sau puncte) depinde de stilul dorit: realist, old school, watercolor, tribal, geometric etc. Curățarea și sigilarea:

După finalizare, pielea este curățată, dezinfectată și acoperită cu folie protectoare pentru 2–4 ore.

Cum lucrează un tatuator cu experiență

Un tatuator profesionist este un artist, dar și un tehnician. El trebuie:

să mențină un unghi corect al acului (de regulă 45°),

(de regulă 45°), să pătrundă în piele la 1–2 mm adâncime , suficient pentru ca cerneala să rămână permanentă,

, suficient pentru ca cerneala să rămână permanentă, să controleze presiunea, viteza și fluxul de cerneală ,

, să adapteze mișcarea în funcție de textura pielii, zona corporală și sensibilitatea clientului.

În timpul lucrului, artistul șterge constant excesul de cerneală, pentru a urmări claritatea desenului. De multe ori, se produc și sângerări, astfel încât tatuatorul trebuie să lucreze extrem de atent și să oprească sângerarea cu ajutorul soluțiilor antiseptice. Tehnicile moderne, precum tatuajul 3D, realismul color, microtatuajul sau dotwork, necesită ani de practică și o mână extrem de sigură.

Cum trebuie să îngrijești pielea după tatuaj

În pofida faptului că acele pătrund cel mult 2 milimetri în piele, tatuajul poate provoca sângerări ale vaselor superficiale de sânge și va lăsa pielea inflamată o perioadă mai lungă de timp. Chiar dacă s-a făcut un tatuaj ca la carte, cu instrumente bine igienizate, pielea are nevoie de 2– 4 săptămâni pentru a se vindeca complet. În tot acest timp, este bine să respecți norme riguroase de igienă.

1. Folosește un săpun delicat pentru a curăța zona la duș;

2. Aplică o cremă specială cu efect antiinflamator, care ajută pielea să se vindece mai repede;

3. Evită expunerea la soare, nu intra în piscină sau în apa mării;

4. Poartă haine curate și moi, din bumbac sau din materiale delicate, care nu irită pielea.

5. Evită să te scarpini sau să decojești pielea în zona în care a fost tatuată. Pielea se vindecă singură, dacă ai grijă să eviți orice risc de infecție.

Riscuri de sănătate asociate cu tatuajele

Când îți faci un tatuaj, fii atentă la instrumentele folosite, dar ține cont și de propria ta sensibilitate la durere sau de bolile de care suferi deja. Un tatuaj poate prezenta numeroase riscuri, de la infecții locale până la reacții alergice sau complicații pe termen lung.

Infecțiile pielii și complicațiile locale

Tatuajele implică înțeparea repetată a pielii, ceea ce creează o poartă de intrare pentru bacterii și alte microorganisme. Dacă salonul nu respectă măsurile stricte de igienă sau dacă tatuajul nu este îngrijit corespunzător, pot apărea infecții.

Cum se manifestă infecția locală:

Roșeață accentuată și inflamație

Durere persistentă sau sensibilitate crescută

Secreții purulente sau miros neplăcut

Febră și stare generală alterată în cazurile severe

În unele situații, infecțiile pot evolua în abcese sau chiar infecții sistemice care necesită tratament medical urgent cu antibiotice.

Reacții alergice la cerneala de tatuaj

Cerneala utilizată în tatuaje conține diverse substanțe chimice care pot provoca reacții alergice, mai ales la persoanele cu piele sensibilă. Culorile care conțin metale grele (cum ar fi roșul, galbenul și albastrul) sunt mai susceptibile să declanșeze alergii.



Cum recunoști o alergie după tatuaj:

Mâncărimi intense și iritație

Umflare și roșeață în zona tatuajului

Erupții cutanate sau vezicule

Reacții tardive care pot apărea la ani după tatuaj

În unele cazuri, reacțiile alergice pot deveni cronice, necesitând tratamente antiinflamatorii sau chiar îndepărtarea tatuajului.

Ce boli se pot transmite prin tatuaje

Acele folosite pentru tatuaj trebuie să fie sterilizate cu aparatură de calitate, în caz contrar prin ace se pot transmite boli foarte grave de la clienții infectați.

Hepatita B și C – sunt boli generate de virusuri care afectează ficatul și se transmit prin sânge;

HIV – este virusul care cauzează SIDA și poate fi transmis prin ace infectate, nu doar prin relații intime;

Infecții bacteriene grave – cum ar fi stafilococul auriu, care poate duce la complicații severe, aproape imposibil de tratat, știut fiind faptul că stafilococii și multe bacterii au devenit rezistente la antibiotice.

Pentru a evita aceste riscuri, este esențial să alegi un salon de tatuaje autorizat, unde se respectă toate normele de igienă și sterilizare.

Complicații care pot afecta starea generală de sănătate

Corpul tău poate reacționa într-un mod imprevizibil la cerneala folosită, la pigmenții de culoare sau chiar la substanțele cu care sunt igienizate instrumentele.

După tatuaj pot apărea mici noduli dureroși sub piele, numiți granuloame, sau pot apărea reacții adverse precum usturimea persistentă. Inflamația și durerea persistentă poate reactiva sau agrava unele boli autoimune, precum psoriazisul sau lupusul.

Persoanele care au deja afecțiuni autoimune ar trebui să consulte un medic înainte de a-și face un tatuaj.

Foto: Shutterstock

