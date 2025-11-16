  MENIU  
Home > Sănătate > Cum poți obține un bilet de tratament în stațiunile balneare din România – documente necesare

Cum poți obține un bilet de tratament în stațiunile balneare din România – documente necesare

Adina Zamfir
.

Orice angajat și orice pensionar, care contribuie la plata asigurărilor medicale din România, poate beneficia de tratament gratuit, cazare și masă în stațiunile balneare din țară. Românii trebuie să știe, însă, că în cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

Numeroși pensionari, dar și angajați mai tineri, încearcă să obțină în fiecare an un bilet de tratament în stațiunile balneare. Cererile sunt de ordinul miilor, dar locurile sunt de fiecare dată limitate. Pentru a avea cele mai multe șanse să obții un bilet de tratament, trebuie să știi că cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de perioada în care vrei să pleci în stațiune și trebuie să fii atentă la toate actele necesare, solicitate de Casa de pensii.

Un alt aspect foarte important pentru cei care încearcă să obțină prima dată aceste bilete de tratament este acela că biletul de tratament se eliberează doar personal, astfel că trebuie să te prezinți la Casa de pensii de care aparții atât pentru a depune actele, cât și pentru a primi biletul de tratament în stațiune.

Fiecare solicitant trebuie să urmărească din timp informațiile transmise de Casa județeană de Pensii care anunță perioada în care primește cererile pentru biletele de tratament. Spre exemplu, pentru luna ianuarie a anului următor se depun cererile încă din luna septembrie a anului anterior. Pentru luna martie, este bine să depui cererea încă din luna februarie, cu cel puțin 60 de zile înainte de a dori să mergi în stațiune.

Cine emite biletele de tratament în stațiuni

Casa Națională de Pensii este cea care stabilește numărul de locuri pentru biletele de tratament balnear, în limita fondurilor aprobate de Ministerul Sănătății. Un procent de 15% din numărul total de bilete va fi acordat persoanelor aflate sub prevederi speciale cum ar fi persoanele cu handicap sau persoanele persecutate politic.

Biletele de tratament sunt acordate pentru stațiuni unde se pot face terapii pentru afecțiuni reumatice, pentru afecțiuni ale sistemului nervos, digestiv, cardiovascular, ginecologic sau respirator.

După stabilirea numărului de locuri, Casa Națională de Pensii le distribuie către Casele județene de Pensii în funcție de numărul total al beneficiarilor care cuprinde:

  • asigurații din sistemul public de pensii;
  • pensionarii de la sistemul public de pensii;
  • beneficiarii legilor cu caracter reparatoriu (ex: persecutați politic, veterani de război)
  • beneficiari aflați în evidența Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

Cum poți obține un bilet de tratament în stațiunile balneare din România - documente necesare

Iată categoriile de asigurați care pot solicita un bilet de tratament în stațiunile balneare:

a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, republicată;

d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant.

h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Adică persoanele cu venituri mai mici vor primi biletul. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Ce acte sunt necesare pentru a solicita un bilet de tratament în stațiunile balneare

Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

Iată pe scurt actele necesare:

  • Cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • Buletinul sau cartea de identitate (copie);
  • Cupon de pensie / Adeverinta, prin care se atesta calitatea de asigurat (salariat – unde este cazul) pentru achitarea biletului de tratament: 50% din pensie/salariu;
  • Certificatul de persoana cu handicap / decizie de pensie (daca este cazul – pentru bilet gratuit – in copie);
  • Biletul de trimitere (formular cu regim special, unic pentru serviciile medicate de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate) este necesar la ridicarea biletului de tratament.

Documentele necesare la eliberarea biletului sunt detaliate în capitolul D din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de CNPP, aprobate prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021 și care este publicat pe site-ul CNPP pentru fiecare categorie de beneficiar.

De exemplu în cazul pensionarilor documentele necesare sunt:

  • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului);   
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului)

Cum pot fi anulate biletele de tratament

Există și situații în care, deși ai obținut cu greu un bilet de tratament în stațiunile balneare, nu te mai poți duce în perioada respectivă și trebuie să anulezi biletul.

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei;

b) atunci când, din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;

c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termenul general de prescripție de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

Care este durata unui bilet de tratament balnear

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. Cele mai multe bilete de tratament acoperă cazarea, masa și procedurile medicale pentru refacere și recuperare. Durata tratamentului balnear în sine este de 12 zile, deoarece în toate stațiunile se pot face proceduri medicale doar de luni până vineri, cel mult de luni până sâmbătă inclusiv. Nu se lucrează duminica în centrele de recuperare.

