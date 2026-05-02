De la ce vârstă pot folosi copiii deodorantul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Mulți părinți se întreabă de la ce vârstă pot folosi copiii deodorantul, mai ales că fetițele sunt tentate de parfumuri de la 4 – 5 ani. Când este sănătos să folosească cei mici deodorant și ce fel de deodorante sunt indicate pentru copii.

Copiii cresc repede și, în scurt timp încep grădinița, învață să meargă pe bicicletă, iar înainte să-ți dai seama, ajung la pubertate. Pubertatea debutează la vârste diferite pentru fiecare copil și aduce schimbări fizice evidente. Cei mici cresc în înălțime, fetele încep să dezvolte sânii, iar vocea băieților se poate îngroșa.

Tot în această perioadă apare și părul corporal. Odată cu dezvoltarea părului la subraț, este posibil să observi și apariția unui miros specific în cazul copilului tău. Majoritatea părinților se așteaptă ca cei mici să înceapă să folosească deodorant în perioada adolescenței. Dar când și cum pot folosi copiii deodorantul în siguranță vei descoperi în explicațiile din acest material.

Există însă situații în care mirosul corporal apare mult mai devreme. Nu este neobișnuit ca părinții sau copiii să ia în calcul folosirea deodorantului chiar de la 8, 9 sau 10 ani. Deși poate părea prea devreme, adevărul este că nu există o vârstă exactă la care un copil ar trebui să înceapă să folosească deodorant.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Recomandarea zilei

De ce miroase urât transpirația

Mirosul transpirației este un fenomen biologic explicabil, strâns legat de modul în care funcționează glandele sudoripare ale organismului. Specialiștii atrag atenția că există două tipuri principale de glande implicate în acest proces: glandele exocrine și cele apocrine, fiecare având un rol distinct.

Glandele exocrine sunt răspândite pe întreaga suprafață a corpului și produc transpirație în situații precum febra, temperaturile ridicate sau consumul de alimente condimentate. Această secreție este alcătuită în principal din apă și are rolul de a regla temperatura corpului, contribuind la răcirea acestuia.

Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Recomandarea zilei

În schimb, glandele apocrine sunt localizate în zone specifice, precum axilele și regiunea perianală. Acestea sunt activate în special de factori emoționali sau de efort fizic, reacționând la stimuli precum stresul, anxietatea, frica sau excitația. Transpirația produsă de aceste glande are o consistență mai densă și, în mod natural, este lipsită de miros.

Mirosul neplăcut apare, de fapt, în momentul în care această secreție intră în contact cu bacteriile de la nivelul pielii, care descompun substanțele organice și generează compuși odorigeni. De asemenea, medicii subliniază că, în cazul copiilor, transpirația provine exclusiv din glandele exocrine, glandele apocrine devenind active abia odată cu instalarea pubertății.

De ce nu miroase urât transpirația copiilor

Transpirația copiilor nu miroase urât deoarece glandele apocrine, responsabile de secreția substanțelor care, descompuse de bacterii, produc miros, sunt inactive până la pubertate. Înainte de această etapă, corpul folosește preponderent glande ecrine, care produc o transpirație inodoră, compusă în principal din apă și sare.

În general, transpirația copiilor nu miroase neplăcut sau cel puțin nu la fel de neplăcut ca în cazul unui adult. Așa cum subliniam mai sus, glandele apocrine se activează abia la pubertate, începând de la vârsta de 10 – 12 ani, sub influența hormonilor.

Spre exemplu, transpirația fetițelor începe să capete un iz neplăcut după ce apare prima menstruație, iar transpirația băieților începe să se simtă odată cu primele semne că începe să crească barba și când începe să se schimbe vocea.

Cu toate acestea, există și excepții. Chiar și în cazul copiilor de 8 – 10 ani, transpirația lor poate căpăta un miros mai neplăcut în anumite situații:

  • o igienă precară: în condițiile în care copiii nu se spală imediat după ce fac sport, după ce aleargă prin parc sau pe terenul de fotbal;
  • consumul unor alimente: Transpirația poate mirosi urât dacă cel mic a consumat ceapă, usturoi sau alimente condimentate.
  • apariția unor boli sau infecții: Transpirația excesivă și urât mirositoare poate apărea în caz de infecții (gripă, răceală).
  • folosirea frecventă a hainelor sintetice: Materialele sintetice pot bloca evaporarea transpirației, favorizând mirosurile; cel mai adesea apare un miros neplăcut de picioare nespălate sau un miros neplăcut la subraț.

Când au nevoie copiii de deodorant?

Te întrebi care este momentul potrivit pentru ca micuțul tău să înceapă să folosească deodorant? Răspunsul scurt este că nu există o vârstă specifică valabilă pentru fiecare copil; totul depinde de momentul în care simți că este necesar. Totuși, există câțiva factori de care ar trebui să ții cont atunci când iei această decizie.

Semne că este timpul să iei în considerare un deodorant pentru copilul tău

La începutul pubertății: Aceasta apare de obicei între 8-13 ani la fete și 9-14 ani la băieți. Semnele pot include:

  • Fete: Dezvoltarea sânilor.
  • Băieți: Schimbarea vocii.
  • Fete și Băieți: Apariția părului axilar sau pubian.

Miros corporal sesizabil: Acest lucru se poate întâmpla înainte de pubertate. S-ar putea să observi asta mai ales dacă ai un copil sportiv, deoarece glandele sudoripare ale copiilor activi lucrează intens, generând miros.

În oricare dintre situațiile de mai sus, este important de reținut că transpirația și mirosul sunt perfect normale! Transpirația este naturală în multe situații și îndeplinește o funcție corporală importantă. Motivul principal pentru care transpirăm este răcirea corpului și reglarea temperaturii, ambele fiind funcții esențiale pentru ca organismul să funcționeze eficient.

O igienă bună poate ajuta, de asemenea, la combaterea mirosului neplăcut. Dacă ești preocupat de igiena copilului tău, încearcă să urmezi aceste sfaturi:

Sfaturi de igienă pentru preadolescenți și adolescenți

  • Încurajează copilul să facă baie zilnic. Acest lucru este extrem de important după sport sau alte activități care implică efort. Asigură-te că își spală toate părțile corpului, inclusiv zonele predispuse la transpirație.
  • Asigură-te că poartă haine curate în fiecare zi. Hainele din bumbac, mai largi, sunt adesea de ajutor și mai confortabile atunci când au de-a face cu transpirația. Este de preferat ca cei mici să poarte haine lejere, din materiale naturale sau materiale tehnice, care ajută la uscarea rapidă a transpirației, mai ales când se joacă și fac sport.
  • Ia în calcul achiziționarea unui deodorant pentru utilizare zilnică, din ingrediente cât mai simple și naturale. Spre exemplu, adolescenții pot începe să folosească un deodorant din piatră de alaun și deodorante din ingrediente naturale, concepute special pentru piele sensibilă.

Ce alegere este mai bună pentru copii: un deodorant sau un antiperspirant?

Acești termeni sunt adesea folosiți ca fiind aproape sinonimi, dar există diferențe pe care ar fi bine să le analizezi înainte de a face o alegere pentru copilul tău. Mulți oameni consideră că cei doi termeni descriu același lucru, dar există o diferență fundamentală între modul în care un deodorant și un antiperspirant interacționează cu corpul tău.

Iată principalele diferențe explicate simplu:

1. Funcția principală

  • Deodorantul: Luptă împotriva mirosului. Acesta nu oprește transpirația, ci maschează mirosul neplăcut și elimină bacteriile de pe piele care provoacă acel miros atunci când intră în contact cu sudoarea.
  • Antiperspirantul: Luptă împotriva umidității. Acesta este conceput pentru a reduce sau a bloca eliminarea transpirației prin pori.

2. Cum funcționează

  • Deodorantul: Conține de obicei alcool sau ingrediente naturale (cum este bicarbonatul de sodiu sau magneziul) care fac pielea mai acidă sau mai puțin primitoare pentru bacterii. De asemenea, conține parfumuri pentru a oferi o senzație de prospețime.
  • Antiperspirantul: Conține compuși pe bază de aluminiu. Când aplici produsul, aceste săruri de aluminiu se dizolvă în umiditatea de la suprafața pielii și formează un „dop” temporar în glandele sudoripare, oprind fizic transpirația să ajungă la suprafață.

3. Tabel Comparativ

CaracteristicăDeodorantAntiperspirant
ScopElimină mirosulReduce transpirația
Ingredient activAgenți antimicrobieni și parfumSăruri de aluminiu
Efect asupra pieliiTe lasă să transpiri, dar fără mirosMenține pielea uscată
RecomandareIdeal pentru activități zilnice ușoare sau piele sensibilăIdeal pentru transpirație excesivă sau sport intens

Pe care ar trebui să îl alegi pentru copilul tău?

Fiecare părinte și fiecare copil trebuie să ia această decizie împreună, în funcție de ceea ce consideră că este mai potrivit. Dacă tu și copilul tău hotărâți că a venit momentul să gestionați mirosul corporal, puteți alege între un antiperspirant și un deodorant.

Există produse care combină ambele efecte, însă nu toate funcționează astfel. Deoarece transpirația este, de obicei, cauza principală a mirosului corporal, este recomandat să alegi produse care controlează în mod specific transpirația. Deși antiperspirantele pot fi eficiente, unii părinți sunt îngrijorați de posibilele efecte secundare ale acestor produse.

  • Alege un deodorant dacă nu te deranjează senzația de umezeală, dar vrei să miroși frumos și preferi produse fără aluminiu (mai naturale).
  • Alege un antiperspirant dacă transpiri abundent și vrei să eviți petele de umezeală pe haine.

Sfat: Există și produse hibrid (2 în 1) care conțin atât ingrediente care blochează transpirația, cât și agenți care parfumează zona axilară.

Un test înainte te ajută să alegi cel mai bun deodorant pentru copii

În concluzie, ideal ar fi să alegi un deodorant cât mai simplu, din ingrediente naturale, care să nu blocheze transpirația și care să nu conțină alcool. Pielea copiilor și a tinerilor este mult mai sensibilă decât pielea adulților și trebuie protejată cu grijă de acțiunea unor substanțe chimice agresive, oricât de frumos ar mirosi acestea.

Multe magazine de produse naturiste comercializează deodorante din ingrediente naturale, fără alcool și fără parfumuri sintetice care pot irita pielea. Deoarece deodorantele nu conțin ingrediente care să oprească transpirația, aceste produse controlează doar mirosul corporal al copilului, nu și procesul de transpirație. Vestea bună este că, în general, copiii nu transpiră excesiv.

Este important de știut că cei mici pot reacționa diferit la produsele naturale. Dacă un deodorant natural nu oferă imediat rezultatele dorite, este recomandat să îi acorzi câteva zile pentru ca organismul copilului să se adapteze. Dacă nici așa nu funcționează, este posibil ca un alt tip de deodorant natural să fie mai potrivit.

Deodorantele naturale sunt, în general, sigure, însă copiii pot dezvolta alergii la unul sau mai multe dintre ingredientele lor. De fapt, sensibilitatea poate apărea la fel de ușor atât în cazul unui deodorant, cât și al unui antiperspirant.

Înainte de a aplica oricare dintre aceste produse la subraț, este indicat să testezi pe o zonă mică a pielii, de exemplu pe dosul mâinii. Urmărește eventuale reacții alergice, precum roșeață, mici umflături sau mâncărimi. Dacă nu apare nicio reacție, produsul este, cel mai probabil, sigur pentru a fi folosit în cantitate mai mare în zona axilelor.

Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Click.ro
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Continuă războiul dintre Florin Talpan și Radu Miruță! Juristul CSA, mesaj dur la 5 dimineața
Cât te costă să fii asigurat la sănătate în 2026 dacă nu ai job. Sumele pe care trebuie să le plătești
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce te trezești mereu la 3 dimineața
Ministrul Economiei îi îndeamnă pe români să-și petreacă vacanțele în țară: „Putem face acest efort, pentru că sunt nişte ani grei pentru turism”
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. "Îmi aduc aminte perfect!"
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Horoscop 3 mai 2026. Lucrurile bune își fac loc în viața unei zodii. Surprize plăcute din partea partenerului de viață, dar și noroc la bani
Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Wilmark, prins de soție cu altă femeie în casă: „Am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o domnișoară”
Wilmark, prins de soție cu altă femeie în casă: „Am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o domnișoară”
Ce pensie are Petre Roman. Fostul premier a lucrat timp de 50 de ani
Ce pensie are Petre Roman. Fostul premier a lucrat timp de 50 de ani
Observator News
Cum arată cea mai mare seră de căpșuni din vestul țării. Investiție de 2 milioane de euro
Cum arată cea mai mare seră de căpșuni din vestul țării. Investiție de 2 milioane de euro
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cât poate pierde sau câștiga o asistentă medicală din 2027. Cum se calculează salariul net cu sporuri și ture de noapte
Cât poate pierde sau câștiga o asistentă medicală din 2027. Cum se calculează salariul net cu sporuri și ture de noapte
Horoscop 2 mai. Zodia care dă lovitura financiară azi! Vești neașteptate de la Neti Sandu
Horoscop 2 mai. Zodia care dă lovitura financiară azi! Vești neașteptate de la Neti Sandu
Semnul discret al demenței care poate apărea în timp ce gătești
Semnul discret al demenței care poate apărea în timp ce gătești
Cererea pe care o pot depune doar proprietarii de apartamente. Chiriașii nu au dreptul, chiar dacă au contract
Cererea pe care o pot depune doar proprietarii de apartamente. Chiriașii nu au dreptul, chiar dacă au contract
TV Mania
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
„Sunt desculți!” Fotografia care încalcă orice regulă de protocol la 15 ani de la nunta lui William și Kate. Detaliul din imaginea rară care i-a lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Libertatea
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
