Mulți părinți se întreabă de la ce vârstă pot folosi copiii deodorantul, mai ales că fetițele sunt tentate de parfumuri de la 4 – 5 ani. Când este sănătos să folosească cei mici deodorant și ce fel de deodorante sunt indicate pentru copii.

Copiii cresc repede și, în scurt timp încep grădinița, învață să meargă pe bicicletă, iar înainte să-ți dai seama, ajung la pubertate. Pubertatea debutează la vârste diferite pentru fiecare copil și aduce schimbări fizice evidente. Cei mici cresc în înălțime, fetele încep să dezvolte sânii, iar vocea băieților se poate îngroșa.

Tot în această perioadă apare și părul corporal. Odată cu dezvoltarea părului la subraț, este posibil să observi și apariția unui miros specific în cazul copilului tău. Majoritatea părinților se așteaptă ca cei mici să înceapă să folosească deodorant în perioada adolescenței. Dar când și cum pot folosi copiii deodorantul în siguranță vei descoperi în explicațiile din acest material.

Există însă situații în care mirosul corporal apare mult mai devreme. Nu este neobișnuit ca părinții sau copiii să ia în calcul folosirea deodorantului chiar de la 8, 9 sau 10 ani. Deși poate părea prea devreme, adevărul este că nu există o vârstă exactă la care un copil ar trebui să înceapă să folosească deodorant.

De ce miroase urât transpirația

Mirosul transpirației este un fenomen biologic explicabil, strâns legat de modul în care funcționează glandele sudoripare ale organismului. Specialiștii atrag atenția că există două tipuri principale de glande implicate în acest proces: glandele exocrine și cele apocrine, fiecare având un rol distinct.

Glandele exocrine sunt răspândite pe întreaga suprafață a corpului și produc transpirație în situații precum febra, temperaturile ridicate sau consumul de alimente condimentate. Această secreție este alcătuită în principal din apă și are rolul de a regla temperatura corpului, contribuind la răcirea acestuia.

În schimb, glandele apocrine sunt localizate în zone specifice, precum axilele și regiunea perianală. Acestea sunt activate în special de factori emoționali sau de efort fizic, reacționând la stimuli precum stresul, anxietatea, frica sau excitația. Transpirația produsă de aceste glande are o consistență mai densă și, în mod natural, este lipsită de miros.

Mirosul neplăcut apare, de fapt, în momentul în care această secreție intră în contact cu bacteriile de la nivelul pielii, care descompun substanțele organice și generează compuși odorigeni. De asemenea, medicii subliniază că, în cazul copiilor, transpirația provine exclusiv din glandele exocrine, glandele apocrine devenind active abia odată cu instalarea pubertății.

De ce nu miroase urât transpirația copiilor

Transpirația copiilor nu miroase urât deoarece glandele apocrine, responsabile de secreția substanțelor care, descompuse de bacterii, produc miros, sunt inactive până la pubertate. Înainte de această etapă, corpul folosește preponderent glande ecrine, care produc o transpirație inodoră, compusă în principal din apă și sare.

În general, transpirația copiilor nu miroase neplăcut sau cel puțin nu la fel de neplăcut ca în cazul unui adult. Așa cum subliniam mai sus, glandele apocrine se activează abia la pubertate, începând de la vârsta de 10 – 12 ani, sub influența hormonilor.

Spre exemplu, transpirația fetițelor începe să capete un iz neplăcut după ce apare prima menstruație, iar transpirația băieților începe să se simtă odată cu primele semne că începe să crească barba și când începe să se schimbe vocea.

Cu toate acestea, există și excepții. Chiar și în cazul copiilor de 8 – 10 ani, transpirația lor poate căpăta un miros mai neplăcut în anumite situații:

o igienă precară: în condițiile în care copiii nu se spală imediat după ce fac sport, după ce aleargă prin parc sau pe terenul de fotbal;

consumul unor alimente: Transpirația poate mirosi urât dacă cel mic a consumat ceapă, usturoi sau alimente condimentate.

apariția unor boli sau infecții: Transpirația excesivă și urât mirositoare poate apărea în caz de infecții (gripă, răceală).

folosirea frecventă a hainelor sintetice: Materialele sintetice pot bloca evaporarea transpirației, favorizând mirosurile; cel mai adesea apare un miros neplăcut de picioare nespălate sau un miros neplăcut la subraț.

Când au nevoie copiii de deodorant?

Te întrebi care este momentul potrivit pentru ca micuțul tău să înceapă să folosească deodorant? Răspunsul scurt este că nu există o vârstă specifică valabilă pentru fiecare copil; totul depinde de momentul în care simți că este necesar. Totuși, există câțiva factori de care ar trebui să ții cont atunci când iei această decizie.

Semne că este timpul să iei în considerare un deodorant pentru copilul tău

La începutul pubertății: Aceasta apare de obicei între 8-13 ani la fete și 9-14 ani la băieți. Semnele pot include:

Fete: Dezvoltarea sânilor.

Băieți: Schimbarea vocii.

Fete și Băieți: Apariția părului axilar sau pubian.

Miros corporal sesizabil: Acest lucru se poate întâmpla înainte de pubertate. S-ar putea să observi asta mai ales dacă ai un copil sportiv, deoarece glandele sudoripare ale copiilor activi lucrează intens, generând miros.

În oricare dintre situațiile de mai sus, este important de reținut că transpirația și mirosul sunt perfect normale! Transpirația este naturală în multe situații și îndeplinește o funcție corporală importantă. Motivul principal pentru care transpirăm este răcirea corpului și reglarea temperaturii, ambele fiind funcții esențiale pentru ca organismul să funcționeze eficient.

O igienă bună poate ajuta, de asemenea, la combaterea mirosului neplăcut. Dacă ești preocupat de igiena copilului tău, încearcă să urmezi aceste sfaturi:

Sfaturi de igienă pentru preadolescenți și adolescenți

Încurajează copilul să facă baie zilnic. Acest lucru este extrem de important după sport sau alte activități care implică efort. Asigură-te că își spală toate părțile corpului, inclusiv zonele predispuse la transpirație.

Asigură-te că poartă haine curate în fiecare zi. Hainele din bumbac, mai largi, sunt adesea de ajutor și mai confortabile atunci când au de-a face cu transpirația. Este de preferat ca cei mici să poarte haine lejere, din materiale naturale sau materiale tehnice, care ajută la uscarea rapidă a transpirației, mai ales când se joacă și fac sport.

Ia în calcul achiziționarea unui deodorant pentru utilizare zilnică, din ingrediente cât mai simple și naturale. Spre exemplu, adolescenții pot începe să folosească un deodorant din piatră de alaun și deodorante din ingrediente naturale, concepute special pentru piele sensibilă.

Ce alegere este mai bună pentru copii: un deodorant sau un antiperspirant?

Acești termeni sunt adesea folosiți ca fiind aproape sinonimi, dar există diferențe pe care ar fi bine să le analizezi înainte de a face o alegere pentru copilul tău. Mulți oameni consideră că cei doi termeni descriu același lucru, dar există o diferență fundamentală între modul în care un deodorant și un antiperspirant interacționează cu corpul tău.

Iată principalele diferențe explicate simplu:

1. Funcția principală

Deodorantul: Luptă împotriva mirosului . Acesta nu oprește transpirația, ci maschează mirosul neplăcut și elimină bacteriile de pe piele care provoacă acel miros atunci când intră în contact cu sudoarea.

Antiperspirantul: Luptă împotriva umidității. Acesta este conceput pentru a reduce sau a bloca eliminarea transpirației prin pori.

2. Cum funcționează

Deodorantul: Conține de obicei alcool sau ingrediente naturale (cum este bicarbonatul de sodiu sau magneziul) care fac pielea mai acidă sau mai puțin primitoare pentru bacterii. De asemenea, conține parfumuri pentru a oferi o senzație de prospețime.

Antiperspirantul: Conține compuși pe bază de aluminiu. Când aplici produsul, aceste săruri de aluminiu se dizolvă în umiditatea de la suprafața pielii și formează un „dop" temporar în glandele sudoripare, oprind fizic transpirația să ajungă la suprafață.

3. Tabel Comparativ

Caracteristică Deodorant Antiperspirant Scop Elimină mirosul Reduce transpirația Ingredient activ Agenți antimicrobieni și parfum Săruri de aluminiu Efect asupra pielii Te lasă să transpiri, dar fără miros Menține pielea uscată Recomandare Ideal pentru activități zilnice ușoare sau piele sensibilă Ideal pentru transpirație excesivă sau sport intens

Pe care ar trebui să îl alegi pentru copilul tău?

Fiecare părinte și fiecare copil trebuie să ia această decizie împreună, în funcție de ceea ce consideră că este mai potrivit. Dacă tu și copilul tău hotărâți că a venit momentul să gestionați mirosul corporal, puteți alege între un antiperspirant și un deodorant.

Există produse care combină ambele efecte, însă nu toate funcționează astfel. Deoarece transpirația este, de obicei, cauza principală a mirosului corporal, este recomandat să alegi produse care controlează în mod specific transpirația. Deși antiperspirantele pot fi eficiente, unii părinți sunt îngrijorați de posibilele efecte secundare ale acestor produse.

Alege un deodorant dacă nu te deranjează senzația de umezeală, dar vrei să miroși frumos și preferi produse fără aluminiu (mai naturale).

dacă nu te deranjează senzația de umezeală, dar vrei să miroși frumos și preferi produse fără aluminiu (mai naturale). Alege un antiperspirant dacă transpiri abundent și vrei să eviți petele de umezeală pe haine.

Sfat: Există și produse hibrid (2 în 1) care conțin atât ingrediente care blochează transpirația, cât și agenți care parfumează zona axilară.

Un test înainte te ajută să alegi cel mai bun deodorant pentru copii

În concluzie, ideal ar fi să alegi un deodorant cât mai simplu, din ingrediente naturale, care să nu blocheze transpirația și care să nu conțină alcool. Pielea copiilor și a tinerilor este mult mai sensibilă decât pielea adulților și trebuie protejată cu grijă de acțiunea unor substanțe chimice agresive, oricât de frumos ar mirosi acestea.

Multe magazine de produse naturiste comercializează deodorante din ingrediente naturale, fără alcool și fără parfumuri sintetice care pot irita pielea. Deoarece deodorantele nu conțin ingrediente care să oprească transpirația, aceste produse controlează doar mirosul corporal al copilului, nu și procesul de transpirație. Vestea bună este că, în general, copiii nu transpiră excesiv.

Este important de știut că cei mici pot reacționa diferit la produsele naturale. Dacă un deodorant natural nu oferă imediat rezultatele dorite, este recomandat să îi acorzi câteva zile pentru ca organismul copilului să se adapteze. Dacă nici așa nu funcționează, este posibil ca un alt tip de deodorant natural să fie mai potrivit.

Deodorantele naturale sunt, în general, sigure, însă copiii pot dezvolta alergii la unul sau mai multe dintre ingredientele lor. De fapt, sensibilitatea poate apărea la fel de ușor atât în cazul unui deodorant, cât și al unui antiperspirant.

Înainte de a aplica oricare dintre aceste produse la subraț, este indicat să testezi pe o zonă mică a pielii, de exemplu pe dosul mâinii. Urmărește eventuale reacții alergice, precum roșeață, mici umflături sau mâncărimi. Dacă nu apare nicio reacție, produsul este, cel mai probabil, sigur pentru a fi folosit în cantitate mai mare în zona axilelor.

