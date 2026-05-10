TikTok a transformat un aliment banal într-un fenomen viral în 2026, cu milioane de vizualizări pentru rețete sănătoase. Bogat în proteine și sărac în grăsimi, acest produs proaspăt revoluționează dieta și industria alimentară, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic.

Produsul alimentar viral pe TikTok care te ajută să slăbești mai repede

Brânza de vaci, cândva ignorată pe rafturile magazinelor, se bucură acum de o revenire spectaculoasă. Nu doar că a devenit virală pe TikTok, unde rețetele bazate pe acest produs au acumulat sute de milioane de vizualizări, dar a câștigat și inimile celor care își doresc o dietă sănătoasă și echilibrată. Conform Stirileprotv.ro, popularitatea sa explozivă este susținută de calitățile nutritive impresionante: proteine din belșug, puține grăsimi și zero zahăr – o alegere ideală pentru cei care își doresc să fie în formă fără compromisuri.

Pe lângă viralitatea pe platformele sociale, această schimbare în preferințele de consum reflectă o tendință clară: produsele sănătoase, funcționale, sunt mai dorite ca niciodată. Brânza de vaci se potrivește perfect acestui profil. Producătorii de lactate au și ei motive să celebreze. Spre deosebire de alte produse, fabricarea brânzei de vaci necesită o infrastructură deja existentă în majoritatea fabricilor de lactate. Tot ce trebuie ajustat sunt detaliile fine, cum ar fi selecția culturilor starter, care influențează textura și gustul.

Brânza de vaci poate ajuta la slăbit, mai ales varianta slabă sau semi-degresată. Motivul principal este combinația dintre multe proteine, puține calorii și sațietatea mare. Proteinele ajută să te saturi mai repede și să păstrezi masa musculară când ești în deficit caloric. Brânza de vaci are de obicei între 11–18 g proteine la 100 g, în funcție de tip.

Inovația aduce diversitate

Producătorii au găsit modalități creative de a transforma banalitatea brânzei de vaci într-un produs premium. De la variante cu arome inovatoare – miere, ierburi picante sau fructe exotice – până la opțiuni fără lactoză sau îmbogățite cu proteine, vitamine și probiotice, piața oferă acum ceva pentru fiecare. Mai mult, formatul dedicat copiilor sau produsele funcționale pentru sportivi deschid noi segmente de consumatori.

Un alt avantaj al producției de brânză de vaci este utilizarea integrală a laptelui. Potrivit Stirileprotv.ro, doar aproximativ 25% din grăsimea din lapte ajunge în brânza de vaci, restul fiind valorificat în produse precum unt, frișcă sau înghețată – toate cu marje mari de profit. Astfel, fiecare litru de lapte devine o oportunitate economică.

Brânza de vaci răspunde simultan la trei direcții majore în industria alimentară: dorința de sănătate și nutriție, cererea pentru produse premium și eficiența producției. Fie că o consumi ca parte dintr-o rețetă virală sau ca gustare rapidă, acest aliment simplu are un impact semnificativ asupra sănătății și siluetei tale. În plus, este un exemplu de cum tradiționalul poate deveni modern, oferind beneficii reale femeilor moderne, ambițioase și preocupate de un stil de viață activ.

Foto: Shutterstock.com

