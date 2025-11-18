Ce beneficii are consumul de pâine cu maia. Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia”

Pâinea cu maia este considerată o alternativă sănătoasă la pâinea obișnuită, datorită procesului natural de fermentație. Spre deosebire de pâinea cu drojdie industrială, care include aditivi, aceasta conține culturi bacteriene benefice pentru organism. Mihaela Bilic a subliniat importanța acestui aliment.

Ce beneficii are consumul de pâine cu maia pentru organism

Mihaela Bilic a prezentat beneficiile consumului de pâine cu maia. Consumul de pâine cu maia aduce o serie de beneficii, precum digestibilitate mai bună, control îmbunătățit al glicemiei și susținerea unui microbiom intestinal sănătos datorită fermentării naturale.

„Ce rol are maiaua din pâine? Pe lângă faptul că aluatul crește spectaculos, contribuie la apariția unui mediu acid care fermentează amidonul și descompune proteinele din gluten. În maia avem culturi bacteriene care se hrănesc cu amidonul din făină, îl fermentează și produc acid lactic plus dioxid de carbon. Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia, fiecare brutar având propria combinație”, a explicat Mihaela Bilic, pe rețelele sociale.

Fermentația lactică are multiple beneficii. „Pe lângă faptul că ajută la predigestia glutenului, fermentația lactică cu maia neutralizează o parte din fitații prezenți în cereale, acele substanțe care blochează absorția mineralelor precum magneziu și calciu. O pâine dospită cu maia va fi mai hrănitoare, mai ușor de digerat, iar riscul de balonare și intoleranță la gluten scad semnificativ”, adaugă Mihaela Bilic.

Pâinea cu maia este un produs artizanal, realizat dintr-o cultură naturală de drojdii sălbatice și bacterii lactice, denumită maia. Acest proces îi conferă un gust distinctiv, ușor acrișor, și beneficii unice pentru sănătate. Acest tip de pâine este mai hrănitor și mai ușor de digerat, fiind ideal pentru o alimentație echilibrată.

Citește și: Mihaela Bilic propune „Regula celor 3×30”, un regim care face furori în Marea Britanie

Rețetă de maia naturală

Metoda 1: Prepararea maielei pe parcursul a 7 zile

Ziua 1: Amestecați 50 g de făină cu 50 g de apă într-un recipient. Acoperiți recipientul și lăsați-l la temperatura camerei.

Amestecați 50 g de făină cu 50 g de apă într-un recipient. Acoperiți recipientul și lăsați-l la temperatura camerei. Ziua 2: Aruncați jumătate din amestec, păstrând 50 g. Adăugați 50 g de făină și 50 g de apă, amestecați și lăsați la temperatura camerei.

Aruncați jumătate din amestec, păstrând 50 g. Adăugați 50 g de făină și 50 g de apă, amestecați și lăsați la temperatura camerei. Zilele 3-7: Repetați procesul din ziua 2. Aruncați jumătate din maia și hrăniți-o cu 50 g de făină și 50 g de apă. Puteți varia tipul de făină (de grâu, de secară etc.).

Repetați procesul din ziua 2. Aruncați jumătate din maia și hrăniți-o cu 50 g de făină și 50 g de apă. Puteți varia tipul de făină (de grâu, de secară etc.). Finalizare: După aproximativ 7 zile, maiaua este gata de folosit atunci când a crescut și are un miros plăcut.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News