  MENIU  
Home > Sănătate > Ce beneficii are consumul de pâine cu maia. Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia”

Ce beneficii are consumul de pâine cu maia. Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Pâinea cu maia este considerată o alternativă sănătoasă la pâinea obișnuită, datorită procesului natural de fermentație. Spre deosebire de pâinea cu drojdie industrială, care include aditivi, aceasta conține culturi bacteriene benefice pentru organism. Mihaela Bilic a subliniat importanța acestui aliment.

Ce beneficii are consumul de pâine cu maia pentru organism

Mihaela Bilic a prezentat beneficiile consumului de pâine cu maia. Consumul de pâine cu maia aduce o serie de beneficii, precum digestibilitate mai bună, control îmbunătățit al glicemiei și susținerea unui microbiom intestinal sănătos datorită fermentării naturale.

„Ce rol are maiaua din pâine? Pe lângă faptul că aluatul crește spectaculos, contribuie la apariția unui mediu acid care fermentează amidonul și descompune proteinele din gluten. În maia avem culturi bacteriene care se hrănesc cu amidonul din făină, îl fermentează și produc acid lactic plus dioxid de carbon. Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în maia, fiecare brutar având propria combinație”, a explicat Mihaela Bilic, pe rețelele sociale.

Fermentația lactică are multiple beneficii. „Pe lângă faptul că ajută la predigestia glutenului, fermentația lactică cu maia neutralizează o parte din fitații prezenți în cereale, acele substanțe care blochează absorția mineralelor precum magneziu și calciu. O pâine dospită cu maia va fi mai hrănitoare, mai ușor de digerat, iar riscul de balonare și intoleranță la gluten scad semnificativ”, adaugă Mihaela Bilic.

Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Mihaela Rădulescu s-a întors în România și a început filmările pentru una dintre cele mai așteptate emisiuni TV. Imaginile s-au viralizat pe internet / FOTO
Recomandarea zilei

Pâinea cu maia este un produs artizanal, realizat dintr-o cultură naturală de drojdii sălbatice și bacterii lactice, denumită maia. Acest proces îi conferă un gust distinctiv, ușor acrișor, și beneficii unice pentru sănătate. Acest tip de pâine este mai hrănitor și mai ușor de digerat, fiind ideal pentru o alimentație echilibrată.

Citește și: Mihaela Bilic propune „Regula celor 3×30”, un regim care face furori în Marea Britanie

Imaginile momentului. Daciana Sârbu, în ipostaze romantice cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta. Cum s-au fotografiat cei doi / Foto
Imaginile momentului. Daciana Sârbu, în ipostaze romantice cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta. Cum s-au fotografiat cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Rețetă de maia naturală

Metoda 1: Prepararea maielei pe parcursul a 7 zile

  • Ziua 1: Amestecați 50 g de făină cu 50 g de apă într-un recipient. Acoperiți recipientul și lăsați-l la temperatura camerei.
  • Ziua 2: Aruncați jumătate din amestec, păstrând 50 g. Adăugați 50 g de făină și 50 g de apă, amestecați și lăsați la temperatura camerei.
  • Zilele 3-7: Repetați procesul din ziua 2. Aruncați jumătate din maia și hrăniți-o cu 50 g de făină și 50 g de apă. Puteți varia tipul de făină (de grâu, de secară etc.).
  • Finalizare: După aproximativ 7 zile, maiaua este gata de folosit atunci când a crescut și are un miros plăcut. 

Foto: Canva

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Sfârșitul gemenelor Kessler: misterul din 17 noiembrie, injecția și moartea lor liniștită. „Nu avem copii sau nepoți”
Sfârșitul gemenelor Kessler: misterul din 17 noiembrie, injecția și moartea lor liniștită. „Nu avem copii sau nepoți”
Fanatik
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
GSP.ro
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Citește și...
Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți”
Mihaela Rădulescu, ravisantă la prima ieşire în public după moartea lui Felix! Unde a apărut la TV într-o rochie strâmtă care a...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vremea se schimbă radical. ANM anunță temperaturi sub limita înghețului
Ce semnificație are culoarea palmelor - ce probleme medicale poate indica
Cum poți obține un bilet de tratament în stațiunile balneare din România - documente necesare
Vacanță de vis la Viena
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Ea e noua iubită a lui Dan Bittman? Superbă e puțin spus! Cine e femeia cu care a fost surprins de paparazzi artistul de la Holograf! Tânără, brunetă, ochi hipnotizanți
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Poze uitate cu Denise Rifai. Cum arăta blondă, pe vremea când nu era atât de cunoscută
Elle
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate
Cristina Demetrescu, horoscop 18-23 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion provoacă revelații neașteptate
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Horoscop 19 noiembrie 2025. Mercur retrograd revine în Scorpion. O zodie are probleme grave. Luminița de la capătul tunelului nu se întrevede pentru ea
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel
Observator News
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari
De ce au început românii să refuze joburile din străinătate. Unele oferă salarii de 8 ori mai mari
Libertatea pentru Femei
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Mihaela Rădulescu, prima apariție TV după moartea lui Felix, primul zâmbet, dar ochii îi trădează suferința. A venit ca o divă, iar pozele sunt deja virale
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tot mai mulți omeni se confruntă cu un fenomen nou – phubbing-ul! Cum îți poate distruge relațiile?
Tot mai mulți omeni se confruntă cu un fenomen nou – phubbing-ul! Cum îți poate distruge relațiile?
Semnal de alarmă: Hipertensiunea arterială îți atacă creierul încă din primele zile!
Semnal de alarmă: Hipertensiunea arterială îți atacă creierul încă din primele zile!
Certificatul de handicap 2025: ce boli sunt eligibile, ce acte trebuie depuse și cum se face evaluarea la DGASPC
Certificatul de handicap 2025: ce boli sunt eligibile, ce acte trebuie depuse și cum se face evaluarea la DGASPC
Ce servicii medicale pot primi gratuit la domiciliu persoanele asigurate și neasigurate
Ce servicii medicale pot primi gratuit la domiciliu persoanele asigurate și neasigurate
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton