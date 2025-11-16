  MENIU  
Ce semnificație are culoarea palmelor – ce probleme medicale poate indica

Ce semnificație are culoarea palmelor – ce probleme medicale poate indica

Adina Zamfir
.

Corpul uman este un sistem extrem de complex. De obicei, semnalele de alarmă care trădează o problemă de sănătate sunt legate chiar de zona afectată, dar nu întotdeauna. Uneori, simptomele unor afecțiuni pot apărea în locuri la care nu ne-am aștepta deloc. Așa cum ar fi palmele. Iată ce spun specialiștii despre culoarea palmelor și sănătatea ta!

Culoarea palmelor este în mod natural de un alb spre roz, în cazul persoanelor sănătoase și robuste. Dar, dacă aceasta se schimbă brusc sau în decurs de câteva ore și capătă nuanțe albăstrui, gălbui sau roșiatice, trebuie să te pună pe gânduri. Medici specialiști în dermatologie sau reumatologie ne atrag atenția că nuanțele diferite pe care le pot avea palmele indică în mod cert anumite carențe de minerale sau de vitamine, precum și boli sau afecțiuni legate de principalele organe ale corpului.

Care este nuanța naturală a palmelor

Așa cum am subliniat, o persoană sănătoasă are palmele albe cu o nuanță de roz deschis. Această culoare indică o persoană foarte sănătoasă, robustă și cu un tonus foarte bun, mereu plină de energie și veselie. Persoanele care au palmele mai degrabă roz decât roșii sau albe, sunt genul de persoane care apreciază lucrurile mărunte și frumoase ale vieții, care se mulțumesc cu puțin și sunt tot timpul satisfăcute de ceea ce au. În plus, ele nu depun eforturi prea mari pentru a atinge obiective dificile. De aceea, au o atitudine pozitivă, au încredere în ceea ce pot ele să facă și chiar îi susțin moral pe cei din jur. Persoanele care au culoarea palmelor roz sunt inteligente, descurcărețe și au un stil de viață echilibrat, pentru care sunt adesea apreciate de cei din jur. Sunt buni prieteni și ascultători și susținători pentru cei dragi.

Culoarea palmelor, un indiciu pentru probleme de sănătate

Când palmele își schimbă culoarea și capătă nuanțe care nu sunt deloc firești, ele transmit un avertisment despre sănătatea ta. Tânăra doctoriță canadiană Siobhan Deshauer, specialist în medicină internă și reumatologie, explică pe canalul ei Youtube de ce se uită în primul rând la culoarea palmelor când consultă un pacient. „Știți cum se spune că ochii sunt oglinda sufletului? Ei bine, eu aș spune că mâinile sunt oglinda sănătății tale”, afirmă dr. Deshauer. „Nu vă pot spune de câte ori, examinând mâinile unui pacient, am descoperit indicii care m-au ajutat să stabilesc diagnosticul corect. Vreau să vă împărtășesc câteva dintre aceste secrete și să vă arăt teste simple, pe care le puteți face chiar acasă, care ar putea să vă spună lucruri noi despre starea voastră de sănătate.”

Dacă ai palmele roșii

Ce semnificație are culoarea palmelor - ce probleme medicale poate indica

Dacă observi că palmele tale devin roșii, acest lucru ar putea fi un semn de eritem palmar, o afecțiune care poate indica probleme la nivelul ficatului. Dr. Siobhan Deshauer subliniază că această afecțiune „apare din cauza dilatării vaselor de sânge.” Totuși, ea adaugă că roșeața palmelor poate fi și un semn al poliartritei reumatoide sau poate apărea în timpul sarcinii.

În cazul unui eritem palmar, roșeața apare de obicei pe partea inferioară a palmei, însă uneori se poate extinde până spre degete. Nivelul de roșeață poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi temperatura corpului, activitatea fizică și starea emoțională a persoanei în cauză. Pielea se simte caldă și roșeața poate persista câteva zile la rând. În acest caz este bine să consulți medicul de familie sau un medic specialist cardiolog sau reumatolog.

Culoarea roșie a palmelor poate avea și alte semnificații pentru un medic. Palmele normale, ale unui adult sănătos, au o ușoară tentă de roz foarte deschis. Dacă nuanța lor devine un roșu aprins și se menține mai multe zile în șir, s-ar putea să fie vorba de probleme cardiace, dacă apare o nuanță de roșu spre maro, există riscul de hemoragie cerebrală, iar roșu violet poate indica probleme respiratorii sau astm.

Pe de altă parte, palmele roșii sunt specifice temperamentului sanguin; dacă palma este prea roșie, sugerează că ești o persoană iritabilă și ai putea suferi la un moment dat un accident vascular cerebral.

Se spune despre oamenii cu palmele roșii că sunt energici, dinamici, mereu implicați în activități fizice și că sunt foarte joviali și ospitalieri. Dacă nuanța roșie a palmelor este uniformă, înseamnă că ești un om serios și responsabil și de multe ori faci lucrurile singur, fără să aștepți ajutor de la nimeni. Acest lucru nu înseamnă că nu crezi în alții, dar vrei să faci lucrurile mai bine. Prin urmare, ești foarte ocupat tot timpul, poate chiar prea obosit și surmenat, lucrezi din greu, dar mai tot timpul obții succesul.

Dacă ai palmele de o culoare nefiresc de albă

Ce semnificație are culoarea palmelor - ce probleme medicale poate indica

Palmele foarte albe, palide, cu pielea aproape translucidă ar putea fi un semn de anemie sau de probleme respiratorii și cardiace. Dacă palmele tale devin albe fără vreun motiv, ar fi bine să consulți un medic. Poate fi vorba de carențe grave de minerale, în special fier și magneziu, și de o anemie gravă care îți va pune în pericol viața, dacă nu este tratată la timp.

Dacă totul este în regulă din punct de vedere al sănătății, trebuie să știi că palmele albe sunt asociate cu personalități puternice, dar detașate și foarte puțin emotive.

Dacă ai palmele albe, ești o persoană mai degrabă rece, obiectivă, inteligentă și detașată. Ești manierată, îi respecți pe cei din jur, dar ai pretenția să fii și tu respectată și apreciată pentru tot ceea ce faci.

Dacă ai culoarea palmelor albăstruie

În medicina holistică, culoarea albăstruie a palmelor sugerează teamă, anxietate, un caracter introvertit, timid și tot timpul fricos. Foarte rar persoanele cu palmele albastre se încumetă să facă ceva complicat de capul lor. Ele se feresc de probleme, complicații, provocări și noutăți. De multe ori așteaptă să fie ajutate și sunt aproape lipsite complet de inițiativă.

În mod straniu, aceste trăsături legate de palmele albăstrui au fost confirmate și de medicina clasică. Din punct de vedere strict medical, palmele albăstrui pot indica probleme respiratorii, probleme cu circulația periferică, probleme cu plămânii, cu inima și chiar cu digestia. În general, nuanța albăstruie indică o persoană cu un organism fragil, cu o imunitate scăzută, care se confruntă adesea cu probleme de sănătate, drept pentru care poate deveni anxioasă, temătoare și lipsite de putere fizică, având nevoie mai tot timpul de sprijinul unor persoane apropiate.


Dacă ai palmele gălbui

Culoarea gălbuie a palmelor indică probleme de sănătate care trebuie tratate cu toată seriozitatea: probleme cu pancreasul, cu ficatul sau cu rinichii. Colorarea bruscă a palmelor în galben înseamnă și intoxicație, iar acest lucru trebuie verificat imediat de un medic specialist.

Colorația galbenă-portocalie a pielii este denumită în termeni medicali carotenodermia și poate fi rezultatul unei producții scăzute de hormoni ai glandei tiroide și anume hipotiroidism, ceea ce determină niveluri crescute de betacaroten în sânge, arată sfatulmedicului.ro Betacarotenul este un antioxidant, întâlnit în compoziția fructelor și legumelor roșii sau portocalii. Acesta este în mod normal prelucrat de tiroidă. Atunci când există disfuncții ale tiroidei, glanda nu poate metaboliza în timp util vitaminele și are loc o acumulare excesivă de betacaroten. Această culoare a pielii mai poate fi determinată și de o concentrație crescută de betacaroten ca urmare a dietei bogate în morcovi, suc de morcovi și cartofi dulci.

Dacă ai culoarea palmelor gri sau vineție

Ce semnificație are culoarea palmelor - ce probleme medicale poate indica

Palmele gri sau vineții indică o persoană ghinionistă, spune chiromanția. Este vorba de persoane cu o sănătate precară din naștere, cu un destin nefericit și cu multe obstacole în calea lor. Se mai spune că aceste persoane se confruntă toată viața cu probleme de sănătate, ceea ce nu este chiar departe de adevăr. Din punct de vedere medical, palmele vineții sau gri pot indica probleme circulatorii, anemie, hipertensiune, probleme grave de stomac, boli ale organelor vitale și chiar cancer.


Linii închise la culoare în palme sau tălpi

Pare ciudat să ai palmele alb-roz și să observi că pielea se închide la culoare de-a lungul liniilor din palme. Aceste linii capătă nuanțe ușor maronii, lucru care poate fi observat și în tălpi. În acest caz, este urgent să iei legătura cu un medic, deoarece poate fi vorba de o boală destul de dificilă și anume insuficiența suprarenală sau boala Addison, care este o tulburare endocrină. Modificările la nivelul pielii pot fi primele simptome inainte de aparitia crizelor (varsaturi, deshidratare, pierderea cunoștinței, dureri acute în abdomen, picioare sau spate). Măsurarea valorilor cortizolului (produs de glanda suprarenală) prin intermediul analizelor de laborator poate confirma sau infirma diagnosticul.

Ce înseamnă petele vineții în palme

Apariția unor pete de culoare vineție poate avea mai multe cauze care pot varia de la diverse afecțiuni circulatorii la scorbut (deficit de vitamina C). La adulții cu vârsta peste 65 de ani, principala cauza este pielea subțire și sensibilă la arsuri solare și răni, dar si fragilitatea vaselor de sânge,potrivit sfatulmedicului.ro

Utilizarea în exces a aspirinei, antiinflamatoarelor nesteroidiene, a vitaminei E sau a ginko biloba pe care adulții le iau de multe ori pentru stimularea memoriei pot agrava boala. De asemenea, o influență semnificativă o au si medicamentele pentru subțierea sangelui (alcoolul etilic și steroizii).

foto: Shutterstock

