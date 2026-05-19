Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României

Maia Sandu a intervenit în scandalul momentului și a transmis un mesaj calm, după ce notele acordate de juriul de la Chișinău în finala Eurovision 2026 au stârnit un val uriaș de nemulțumire în spațiul public.

Aflată la Strasbourg, președinta Republicii Moldova a fost întrebată direct dacă decizia juriului de a acorda un punctaj mic reprezentanților României ar putea răci legăturile diplomatice și frățești dintre cele două maluri ale Prutului. Șefa statului a subliniant că o competiție muzicală sau decizia izolată a unor persoane nu trebuie, sub nicio formă, să umbrească parteneriatul strategic și istoric dintre cele două țări.

Diplomația de la Strasbourg: Relațiile bilaterale, mai presus de un concurs muzical

Reacția președintei vine într-un moment de maximă tensiune în mediul online, unde fanii din România și Republica Moldova s-au contrat dur din cauza celor doar 3 puncte oferite de juriul moldovean echipei de la București. Maia Sandu a pus însă punctul pe i și a mutat atenția de la decizia controversată a specialiștilor către opțiunea clară a cetățenilor de rând, care au taxat diferit prestația artistică românească.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important”, a declarat Maia Sandu, felicitând totodată ambele tabere pentru spectacolul oferit pe scena de la Eurovision, potrivit Mediafax .

Artiștii fac front comun în fața valului de hate din online

În strânsă concordanță cu mesajul de unitate transmis de președinta de la Chișinău, reprezentanții celor două țări au lansat la rândul lor apeluri la maturitate și solidaritate.

Alexandra Căpitănescu, care a purtat steagul României în marea finală, a publicat un mesaj plin de fair-play prin care a explicat că decizia celor câțiva jurați nu definește sentimentele unui întreg popor, mulțumind publicului basarabean pentru sprijinul masiv.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a transmis Alexandra Căpitănescu pe rețelele de socializare.

Votul publicului de 12 puncte, considerat adevărata voce a basarabenilor

Discrepanța uriașă dintre cele 3 puncte oferite de juriu și cele 12 puncte venite din partea telespectatorilor din Republica Moldova a fost scoasă în evidență și de Satoshi, reprezentantul Chișinăului în concurs. Acesta a cerut publicului să nu cadă în capcana dezbinării și a reafirmat legătura strânsă dintre cele două state.

„Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a conchis artistul Satoshi, închizând astfel o polemică ce risca să capete proporții nedorite.

