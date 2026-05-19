Brigitte Pastramă, apariție pe covorul roșu la Cannes 2026. Vedeta a fost prezentă la proiecția filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu

Brigitte Pastramă a apărut pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026 și a fost prezentă la proiecția „Fjord”, prima peliculă în limba engleză a regizorului Cristian Mungiu, în care joacă actorul Sebastian Stan. Iată de ce a fost prezentă vedeta și ce rochie spectaculoasă a purtat.

Brigitte Pastramă, apariție de senzație pe covorul roșu la Cannes 2026

Brigitte Pastramă a fost prezentă la Festivalul de Film de la Cannes, îmbrăcată într-o rochie bijuterie. Vedeta a fost o apariție extrem de elegantă, plină de aplicații.

Vedeta a vorbit despre filmul lui Cristian Mungiu și a mărturisit că a fost impresionată de el.

„Aseară, pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, la «Fjord». Cristian Mungiu, un om puternic care a reușit și a avut curajul să expună viața fraților mei, familia Botnariu, din Biserica Penticostală din care fac parte, și calvarul prin care au trecut în timp ce locuiau în Norvegia.

Copiii le-au fost luați de autorități și dați altor familii, o luptă pe care au dus-o timp de șase ani. În Biserica Filadelfia ne-am rugat de nenumărate ori, părinții chiar au venit personal să ne ceară să ne rugăm pentru ei, ca să-și poată vedea din nou copiii.

Îi mulțumesc lui Cristian Mungiu, care a avut curajul să facă un film despre această experiență, astfel încât toți românii să înțeleagă de ce nu ar trebui să trăiască în Norvegia, pentru a evita această țară unde creștinismul este oprimat”, a scris Brigitte Pastramă pe Instagram, în dreptul fotografiilor cu ea realizate pe covorul roșu.

Brigitte Pastramă este designer vestimentar

Brigitte Pastramă a fost prezentă și prin rochiile pe care le-a creat la Cannes 2026. În cadrul unui fashion show, rochiile cu semnătura vedetei au fost prezentate de mai multe modele cunoscute printre care și Ioana Dorohoi.

Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai și s-a reprofilat. Ea s-a făcut designer vestimentar și are în portofoliu rochii de ocazie deosebite cu care este prezentă la evenimente internaționale precum Milano Fashion Show.

Brandul vedetei se numește Marquisa by Brigitte și rochiile pot fi și închiriate pentru evenimente sau chiar nunți. Pentru femeile care sunt interesate să închirieze o rochie, prețurile pornesc de la aproximativ 3000 de euro pentru o rochie de mireasă.

Există și variante mai accesibile, la prețuri de câteva mii de lei. În plus, majoritatea modelelor pot fi închiriate în România.

„Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani, pentru că ar fi trebuit să colaborez cu un dezvoltator, să investesc eu un an, doi, și apoi să stau și să îmi recuperez banii. Am vrut să îmi vând casa, pentru că nu dispuneam de aceast[ sumă, am pus în fața Domnului împreună și Dumnezeu nu a îngăduit”, a declarat Brigitte Pastramă”.

