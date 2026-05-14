Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu

Iulia Vântur a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026, purtând o spectaculoasă rochie bleu ciel. Vedeta a promovat scurtmetrajul „Echoes of Us”, alături de actorul Deepak Tijori.

Iulia Vântur a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026, atrăgând privirile tuturor într-o seară de neuitat. Vedeta româncă, care și-a construit o carieră de succes în India, a participat la deschiderea celei de-a 79-a ediții a prestigiosului eveniment, alături de nume sonore precum Alia Bhatt și Ashutosh Gowariker.

Îmbrăcată într-o rochie glamour bleu ciel, accesorizată cu bijuterii strălucitoare, Iulia a făcut furori în fața camerelor de luat vederi la Grand Theatre Lumière. Coafura cu bucle lejere, așezate pe un umăr, și machiajul rafinat i-au accentuat eleganța naturală.

În timp ce urca treptele faimosului festival, artista a fost întâmpinată de aplauze și flash-uri de aparate foto, dar și de fani care au dorit să o salute și să imortalizeze momentul alături de ea. Fotografii prezenți s-au grăbit să surprindă fiecare detaliu al ținutei sale impecabile.

Românca, mesaj emoționant în mediul online

Prezența Iuliei la Cannes nu a fost doar o demonstrație de stil, ci și o ocazie de a-și promova cel mai recent proiect, scurtmetrajul „Echoes of Us”. Alături de actorul și partenerul său de proiect, Deepak Tijori, Iulia a prezentat această producție internațională, ce explorează teme universale și a fost apreciată de publicul prezent.

La scurt timp după eveniment, Iulia Vântur a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, descriind experiența drept una de neuitat.

„O seară magică la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume – Festivalul de Film de la Cannes. Ne bucurăm nespus să fim aici, să prezentăm filmul nostru „Echoes Of Us”, care a parcurs el însuși un drum incredibil. Am fost onorați să venim ca echipă și să fim împreună în această seară specială, pe covorul roșu. Recunoscători”, a scris aceasta.

Postarea a strâns sute de comentarii, fanii fiind impresionați de eleganța și profesionalismul vedetei.

„Wow, cât de frumoasă poți fi!”, „Eleganță, atitudine și multă încredere!” sau „Felicitări pentru momentul superb de la Cannes!” sunt doar câteva dintre mesajele de apreciere.

Sursă foto: Instagram

