Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. O ajută să se mențină în formă la 45 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Iulia Vântur a dezvăluit cum se menține în formă la 45 de ani. Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine” a spus că își începe fiecare dimineață cu acest ritual, care are beneficii pentru sănătate și siluetă.

La 45 de ani, Iulia Vântur continuă să inspire prin stilul ei de viață echilibrat și silueta impecabilă. Stabilită în India, vedeta a dezvăluit obiceiul care îi dă startul fiecărei zile: un pahar de apă caldă cu oțet, băut pe stomacul gol.

„Un lucru pe care îl fac în fiecare dimineață este să beau un pahar cu apă caldă cu oțet, pe stomacul gol”, a declarat Iulia într-o emisiune TV, citată de Click!. Acest ritual simplu, dar eficient, a devenit esențial pentru sănătatea și energia ei zilnică.

După acest moment, Iulia își bea cafeaua și se dedică fie antrenamentelor fizice, fie proiectelor profesionale. Viața ei a luat o turnură fascinantă după mutarea în India, unde trăiește alături de actorul Salman Khan. În acest context, și-a construit o carieră de succes, fără să neglijeze însă echilibrul personal.

Citește și: Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: „Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!” Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur

Cum arată meniul ei zilnic

Pe lângă apa cu oțet, vedeta a împărtășit și alte obiceiuri sănătoase pe care le urmează dimineața. „Dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya. Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat”, a explicat ea, pentru VIVA!.

În dieta zilnică a Iuliei predomină fructele, legumele, brânzeturile și peștele, pe care le preferă în locul cărnii. „Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci”, a adăugat ea. Deși recunoaște că uneori își neglijează somnul și mănâncă neregulat, Iulia demonstrează că disciplina și alegerile sănătoase pot face diferența.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News