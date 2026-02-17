Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: „Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!” Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur

Loredana a vorbit deschis despre una dintre cele mai frumoase prietenii din viața ei, cea cu Iulia Vântur și Salman Khan, dar și despre transformarea interioară pe care i-a adus-o India, țara pe care o consideră un spațiu aproape magic. Artista a rememorat momentele petrecute alături de celebrul cuplu și a explicat cum experiențele trăite în India i-au schimbat radical perspectiva asupra vieții.

Oricând o revedere caldă cu Iulia Vântur și Salman Khan

Artista a povestit că întâlnirile cu Iulia Vântur și Salman Khan sunt întotdeauna naturale și lipsite de formalități. Ea a descris atmosfera din casa lor ca fiind una primitoare și plină de armonie. „Nu este prima oară când ne întâlnim și de fiecare dată parcă suntem și mai aproape, suntem și mai lipsiți de formalisme pentru că atât Iulia, cât și Salman fac un cuplu extraordinar”, a mărturisit Loredana într-un interviu pentru Viva.ro.

Aceasta a vorbit cu admirație despre modul în care cei doi se raportează unul la celălalt. „Îmi dau seama ce relație extraordinară există între ei și ce om extraordinar e, un bărbat care știe cum să iubească, cum să aprecieze femeia din viața lui”, a spus artista, subliniind că Salman Khan este un exemplu de partener devotat.

Un cuplu care o face să se simtă „ca în sânul lui Adam”

Loredana a descris cu entuziasm modul în care este tratată atunci când îi vizitează pe cei doi. „Ne simțim ca în sânul lui Adam pentru că, practic, Salman și Iulia ne fac toate poftele. Ne răsfață, ne plimbă… Este ceva incredibil”, a povestit ea, recunoscătoare pentru ospitalitatea lor.

Pentru artistă, comportamentul lui Salman Khan reprezintă o adevărată lecție despre respect și iubire. „Cred că e o lecție pentru foarte mulți bărbați. Și admir foarte tare acest gen de bărbați galanți care fac totul pentru jumătatea lor”, a adăugat ea.

India, locul care a transformat-o profund

Pe lângă prietenia cu Iulia și Salman, Loredana a vorbit și despre pasiunea ei pentru India, o țară care i-a schimbat radical modul de a vedea lumea. „M-au schimbat fundamental pentru că întotdeauna am căutat această supapă, această ieșire, și pentru mine India este un tărâm, este o dimensiune, o altă dimensiune”, a explicat artista în același interviu.

Pentru ea, India este un spațiu care depășește realitatea obișnuită. „Când ajung acolo, este ca și cum ajung într-o altă lume, într-un alt spațiu, nu e Pământ, nu e Terra, este ceva între Pământ și Univers, e o altă planetă”, a spus Loredana, descriind atmosfera mistică și spiritualitatea intensă care o inspiră.

Artista a mărturisit că fiecare vizită în India o ajută să se reechilibreze și să își regăsească direcția. „Obiceiurile, misticismul, spiritualitatea care mustește în fiecare colțișor din acea planetă, India, mă repun pe picioare, mă fac să devin un om mai bun, mai integru, mai aware”, a spus ea.

Experiențele trăite acolo au determinat-o să își reevalueze prioritățile. „Mi-am dat seama cât de mult timp pierdem făcând lucruri inutile”, a recunoscut Loredana, explicând că India o ajută să se concentreze doar pe ceea ce are cu adevărat valoare.

