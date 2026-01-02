  MENIU  
Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vasile Groza a fost înmormântat în Cimitirul Bellu

Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vasile Groza a fost înmormântat în Cimitirul Bellu

Vasile Groza a fost înmormântat vineri, 2 ianuarie, la Cimitirul Bellu din București, după ce a încetat din viață în ultima zi a anului 2025, la vârsta de 88 de ani. Loredana Groza a apărut la înmormântare nu în negru, cum se obișnuiește, ci într-o ținută albă.

Anul 2026 a început cu o pierdere profundă pentru Loredana Groza, artista care a inspirat generații prin muzica și energia ei. Tatăl său, Vasile Groza, s-a stins din viață pe 31 decembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și amintiri de neșters. Ceremonia de înmormântare a avut loc astăzi, 2 ianuarie, la Cimitirul Bellu, unde prieteni, apropiați și personalități publice s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Într-un gest plin de simbolism, Loredana Groza a ales să poarte alb la înmormântare, o decizie neașteptată care a atras atenția celor prezenți. În loc să urmeze tradiția hainelor negre de doliu, artista a optat pentru o ținută complet albă, simbolizând pacea, lumina și eternitatea. Fratele ei, Cristi Groza, în vârstă de 54 de ani, i-a fost alături, purtând un costum negru cu o cămașă albă, completând această apariție memorabilă.

Ce a pus Loredana Groza în pachetele de la Biserică

Trupul neînsuflețit al lui Vasile Groza a fost depus la biserică în dimineața zilei de 2 ianuarie, iar ceremonia a început la ora 11.00. Încă de la primele ore, familia și prietenii apropiați ai artistei s-au adunat pentru a sprijini și consola familia îndurerată. Printre cei prezenți s-au numărat hairstylistul Bassam, un prieten apropiat al Loredanei, artistul Nadir Tamuz, Florin Călinescu, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și actorul Cătălin Cățoiu.

Așa cum spune datina, Loredana a oferit la biserică pachete celor prezenți. Aceasta a dat de pomană covrigi și prosoape, în timp ce sticle de apa și mâncare s-au pus pentru cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu Poetului.

Elena Boncea, mesaj emoționant după pierderea bunicului

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, a transmis un mesaj emoționant după pierderea bunicului ei. Aceasta a explicat cât de mult a însemnat Vasile Groza pentru ea, evidențiind golul lăsat de acesta în urma lui.

Pe data de 30 Decembrie Bunul Doamne Doamne a făcut decizia să îl ducă pe bunicul meu scump și drag pe care l-am iubit mai mult decât orice pe pământ la el în porțile paradisului… mi-e greu să scriu despre asta, dar pentru mine a însemnat întregul univers și am avut ocazia să mă bucur de el aproape 27 ani… fericirea vieții mele a plecat unde o să îi fie mai ușor și lin pentru sufletul lui plin de stele. Te iubesc, Tataie. Pentru totdeauna a ta, Lușh”, a transmis Elena Boncea.

