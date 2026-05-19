Tatăl lui Daniel Pavel a murit. Prezentatorul, în doliu înainte de finala „Desafio: Aventura”

Daniel Pavel, prezentatorul îndrăgit al emisiunii „Desafio: Aventura” de la PRO TV, trece printr-un moment dificil. Tatăl său s-a stins din viață pe 17 mai 2026, la București, cu doar câteva luni înainte de a împlini 89 de ani.
Astăzi, 19 mai, Daniel Pavel își conduce părintele pe ultimul drum, în aceeași zi în care postul difuzează finala show-ului „Desafio”.
Relația specială dintre Daniel Pavel și tatăl său era cunoscută publicului. În vara anului 2025, cu ocazia aniversării de 88 de ani a acestuia, prezentatorul a împărtășit un moment emoționant pe rețelele de socializare.
„Tata, 88, azi! Bucurie mare: 88 de ani de viață, de trai bucureștean, din care a petrecut aici 80… Cum e, tăticu, cum te simți la 88 de ani?”, l-a întrebat Daniel. Răspunsul tatălui său a fost simplu: „Bine”. Prezentatorul a completat cu optimism: „Bine? Forță? Supraviețuim! Îi dăm cu bucurie!”
Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, i-a transmis și ea un mesaj emoționant atunci: „La mulți ani cu bucurie, la cei 88 de ani ai socrului meu! Să fie sănătos și în putere pe mai departe. Vă iubește «bebelusha». Așa mă alintă”.
Prezentatorul și-a pierdut mama în urmă cu câțiva ani
Tragedia actuală vine la câțiva ani după ce Daniel Pavel și-a pierdut mama, în 2014, din cauza unei boli necruțătoare.
Într-un interviu emoționant acordat lui Cătălin Măruță în 2022, prezentatorul a vorbit despre pierderea mamei sale: „A avut încredere în sistemul medical, nu ne-am înșelat, a luptat… A fost o experiență grea! Am plâns atunci cum urma să mai plâng de puține ori. Mama a fost mereu o prezență delicată, fragilă, puternică, dar pe care viața a luat-o prima. A avut cancer la sân care a recidivat. S-a operat, a revenit după cinci ani… E pragul peste care e bine să treci… Cinci ani, exact în buză, a revenit și asta a fost bătălia finală”.