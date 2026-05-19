Tatăl lui Daniel Pavel a murit. Prezentatorul, în doliu înainte de finala „Desafio: Aventura”

Daniel Pavel își conduce tatăl pe ultimul drum pe 19 mai, în București, chiar în ziua finalei emisiunii „Desafio: Aventura” de la PRO TV. Tatăl prezentatorului s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani pe data de 17 mai.

Tatăl lui Daniel Pavel a murit

Daniel Pavel, prezentatorul îndrăgit al emisiunii „Desafio: Aventura” de la PRO TV, trece printr-un moment dificil. Tatăl său s-a stins din viață pe 17 mai 2026, la București, cu doar câteva luni înainte de a împlini 89 de ani.

Astăzi, 19 mai, Daniel Pavel își conduce părintele pe ultimul drum, în aceeași zi în care postul difuzează finala show-ului „Desafio”.

Relația specială dintre Daniel Pavel și tatăl său era cunoscută publicului. În vara anului 2025, cu ocazia aniversării de 88 de ani a acestuia, prezentatorul a împărtășit un moment emoționant pe rețelele de socializare.

„Tata, 88, azi! Bucurie mare: 88 de ani de viață, de trai bucureștean, din care a petrecut aici 80… Cum e, tăticu, cum te simți la 88 de ani?”, l-a întrebat Daniel. Răspunsul tatălui său a fost simplu: „Bine”. Prezentatorul a completat cu optimism: „Bine? Forță? Supraviețuim! Îi dăm cu bucurie!”

Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, i-a transmis și ea un mesaj emoționant atunci: „La mulți ani cu bucurie, la cei 88 de ani ai socrului meu! Să fie sănătos și în putere pe mai departe. Vă iubește «bebelusha». Așa mă alintă”.

Prezentatorul și-a pierdut mama în urmă cu câțiva ani

Tragedia actuală vine la câțiva ani după ce Daniel Pavel și-a pierdut mama, în 2014, din cauza unei boli necruțătoare.

Într-un interviu emoționant acordat lui Cătălin Măruță în 2022, prezentatorul a vorbit despre pierderea mamei sale: „A avut încredere în sistemul medical, nu ne-am înșelat, a luptat… A fost o experiență grea! Am plâns atunci cum urma să mai plâng de puține ori. Mama a fost mereu o prezență delicată, fragilă, puternică, dar pe care viața a luat-o prima. A avut cancer la sân care a recidivat. S-a operat, a revenit după cinci ani… E pragul peste care e bine să treci… Cinci ani, exact în buză, a revenit și asta a fost bătălia finală”.

În ciuda suferinței personale, Daniel Pavel continuă să fie alături de fanii săi, iar finala „Desafio: Aventura” va fi difuzată în această seară, de la ora 21.30, pe PRO TV.

Tatăl lui Daniel Pavel era un mare fan al echipei Rapid București, iar acest lucru era evident și din fotografiile publicate de familie, în care apare purtând cu mândrie tricoul echipei din Giulești.

Sursă foto: Instagram, Facebook

