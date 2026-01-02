Cum a descoperit Ada Galeș că are cancer. „Nu m-a durut, dar…” Simptomul care a trimis-o la doctor

Ada Galeș a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră de glandă salivară pe cerul gurii. Actrița a povestit deschis despre momentul în care a realizat că ceva nu este în regulă, despre cele patru operații prin care a trecut și despre lecția pe care o duce mai departe: să nu ignori niciodată semnalele corpului și să ai încredere în medici.

Cum a descoperit că are cancer

Ada Galeș spune că nu a avut dureri și nici simptome evidente. Totul a început cu o senzație ciudată, o mică excrescență pe cerul gurii, care părea inofensivă. „Am simțit că am ceva. Nu m-a durut, dar era ca un papilon. Era ceva crescut pe cerul gurii, părea benign, n-a fost” – a spus actrița într-un interviu pentru Wowbiz.

Deși nu părea o problemă gravă, investigațiile au arătat că era vorba despre o tumoră de glandă salivară, un diagnostic care a schimbat complet direcția vieții ei.

Patru operații și o reconstrucție complicată

Drumul medical al actriței a fost lung și dificil. Ada a trecut prin patru intervenții chirurgicale, toate pe cerul gurii, iar una dintre consecințe a fost apariția unei găuri între nas și gură. „Au fost patru operații, dar am trecut printr-un cancer cumva ușor, cu un pronostic bun. Am avut tumoră de glandă salivară pe cerul gurii. 4 operații pe cerul gurii și o gaură între nas și gură, a fost ceva complica” – a adăugat actrița.

Ea spune că a avut norocul să fie tratată de o echipă medicală excepțională, care a reușit reconstrucții pe care mulți pacienți nici nu știu că le pot primi în România. „Avem niște medici… ce reușesc oamenii ăștia să facă… nici nu știm că se fac lucrurile astea în România.”

Citeşte şi: Ada Galeș, un nou mesaj dureros după ultima operație suferită, în urma diagnosticului de cancer: „Sunt cu tot cerul gurii cusut. Am plâns de frică”

Citeşte şi: Ada Galeș, primul mesaj după a patra operație de când a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer: „Am plâns de am rupt”

Citeşte şi: Ada Galeș, mesaj pentru George Simion: „Vă rog să scoateți poza cu mine din videoul dvs. de promovare”. Actrița face apel la români să iasă la vot

Citeşte şi: Cine e Ada Galeș de la America Express. Actrița și-a întâlnit soțul într-o cafenea. „L-am sunat să urlu la el!”

Lecția pe care o transmite: controale regulate și încredere în medici

Ada Galeș subliniază importanța controalelor periodice și a monitorizării constante. În prezent, merge la control clinic o dată la două luni și face RMN la fiecare șase luni. „Da, mă duc o dată la două luni la un control clinic, o dată la 6 luni RMN și am o oncoloagă foarte tare la Spitalul Colțea, Raluca Pătru, cu care vorbesc și sunt în contact tot timpul.”

Actrița spune că este recunoscătoare pentru sprijinul primit și pentru faptul că a descoperit la timp problema: „Sunt bine, sunt plină de recunoștință și speranță și abia aștept Sărbătorile. Sunt foarte bine și recunoscătoare.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News