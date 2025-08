Ada Galeș, un nou mesaj dureros după ultima operație suferită, în urma diagnosticului de cancer: „Sunt cu tot cerul gurii cusut. Am plâns de frică”

Ada Galeș a transmis un nou mesaj dureros după ultima operație suferită, în urma diagnosticului de cancer. Actrița a explicat cum se simte după o perioadă extrem de dificilă din viața ei. Vedeta a spus că are tot cerul gurii cusut, dar a trecut cu bine prin ultima intervenție chirurgicală, iar acum se recuperează.

După luni de tratamente și emoții puternice, Ada Galeș a explicat cum se simte la o săptămână după ultima intervenție chirurgicală suferită din cauza cancerului. Iată ce a transmis actrița recent!

Ada Galeș, un nou mesaj dureros după ultima operație suferită, în urma diagnosticului de cancer

Ada Galeș a transmis un nou mesaj dureros pe rețelele de socializare, la o săptămână după ce a trecut printr-o operație complicată, în urma diagnosticului de cancer. Vedeta a vorbit deschis despre starea ei de sănătate și despre cum se simte în această perioadă delicată din viața sa.

Actrița a mărturisit că are tot cerul gurii cusut, dar se simte bine și speră să se recupereze cât mai repede posibil.

„Sunt cu tot cerul gurii cusut, dar am o biopsie cu margini curate și nu voi face radioterapie. Sunt gata. Sau, mă rog, gata de acum înainte. Mă refac încet, dar mă refac. Sper să vă pot da și vouă din ce mi-a fost dat mie în ultimele patru luni, de la mine și de la lume.

Am plâns de vești bune. Am plâns de cadouri primite. Am plâns de frică. Am plâns de iubire pentru viață și pentru meseria mea. Am plâns de speranță. Am plâns fără lacrimi. Și am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că plâng pentru mine”, a scris actrița la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Citește și: Ada Galeș, primul mesaj după a patra operație de când a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer: „Am plâns de am rupt”

Citește și: Ada Galeș, diagnosticată cu cancer la 34 de ani. Actrița se pregătește pentru a patra operație. „O să fiu bine!”

Citește și: Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

Cum se simte actrița după intervențiile chirurgicale suferite

În ciuda intervenției chirurgicale și a fricii firești legate de urmările pe care le poate avea această operație, Ada Galeș a mărturisit că vocea i-a rămas intactă, lucru care este esențial pentru meseria ei. Actrița spune că speră să poată oferi și altora ceva din ce a primit ea în această perioadă complicată.

„Știți bancul ăla cu unul care merge la doctor și după operație zice „mulțumesc, Doamne”, și doctorul răspunde „cu plăcere”? așa vă zic și eu: există zei, vi-i cobor din Olimp. Prima operație am făcut-o cu Dr. Iulian Filipov la Brașov. El a avut grijă să-mi traversez perioada de incertitudine. Am așteptat diagnosticul împreună și am întors-o pe toate părțile. A venit cu cele mai bune soluții, să trimit biopsia în Germania, la Erlangen, și m-a îndrumat spre cea mai bună variantă de la noi: Prof. Dr. Horațiu Rotar.

Nu știu să vi-l descriu pe prof. Rotar. Am trecut pe hol o dată când povestea cu un alt pacient într-un salon. Cu blândețe, cu grijă, empatie, cu enorm de multe detalii medicale, astfel încât decizia să rămână în autonomia împăcată a pacientului. E imens. Și ca profesionist și ca om. Din mine a tăiat mereu cu grijă pentru profesia mea, încercând să-mi protejeze funcționalitatea vocală. Ne-am ofticat împreună când biopsiile s-au întors cu margini pozitive. Și a știut mereu ce e cel mai bine să facă. A ajutat mult atitudinea și profesionalismul lui să iau lucrurile cu încredere și umor.

Acum, la o săptămână după operație, nu am nici măcar un semiton diferit în voce. Nici măcar o notă, niciun timbru subtil. Impecabil. La ce operații face el, ce am pățit eu e desert. E de făcut cu ochii închiși. (…) Doctorița anestezistă Sînziana Bunea m-a culcat și m-a trezit de parcă dormisem după-amiaza. Fără efecte adverse, fără complicații. Eu am și un sindrom de activare mastocitară cu urticarie cronică, deci trebuiau nimerite perfect și medicamentele și tuburile. Nicio durere de cap, nicio amețeală. Impecabil. A fost de gardă în noaptea ultimei intervenții. Mi-a povestit despre etica ei, despre împlinirea de a face bine. O ador în secret pe Sînziana. (puteți să îi și spuneți).

Mii de mulțumiri (e dintr-un spectacol fraza asta) și oncoloagei mele, Raluca Patru, de la Spitalul Colțea, care e în contact cu toată echipa mea și m-a încurajat să-mi savurez viața și să-mi văd liniștită de premiera pe care o aveam scos in iunie. Iubire și terapeutei mele, Domnica Petrovai. dacă sunt bine datorită cuiva, e datorită ei și mamei.

Domnica e alături de mine de la 20 de ani, cu pauze. Dar din când în când mă mai duc la mentenanță, ca acum. (și Domnica e mama cuiva.) Le mulțumesc și mătușilor mele doctorițe, dr. Andreea Neculau și dr. Gabriela Lupu, și stomatoloagei dr. Anda Geczi. Și vouă. Care ați fost pansament, ați lucrat cot al cot cu doctorii pentru mine”, a mai adăugat ea la postare, alături de o fotografie cu medicul care a operat-o.

Ada Galeș a fost diagnosticată cu cancer

În urmă cu două săptămâni, Ada Galeș a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer. Medicii i-au găsit actriței o tumoră pe cerul gurii.

„Cum am vrut să scriu un jurnal ‘performativ’ despre lăsatul de fumat și n-am mai scris că mai întâi a trebuit să învăț să vorbesc, să gândesc și să tac despre cancer. O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul ‘cancer’ e normal”, a scris ea atunci pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News