Ada Galeș, primul mesaj după a patra operație de când a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer: „Am plâns de am rupt”

Ada Galeș a spus cum se simte după a patra operație de când a fost diagnosticată cu cancer. În urmă cu câteva zile, actrița în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii.

Ada Galeș, primul mesaj după a patra operație de când a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer

Ada Galeș a transmis primul mesaj după ce a trecut prin a patra operație de când a aflat că are o formă rară de cancer. Medicii i-au găsit actriței o tumoră pe cerul gurii.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor. Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu. De când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt și cred că este despre iubire, mai vedem”, a scris Ada Galeș în mediul online.

Ada Galeș a depistat cancerul în stadiu incipient

Ada Galeș și-a făcut diagnosticul de cancer public sâmbătă, 19 iulie, printr-o postare pe rețelele sociale. Actrița a scris o postare emoționantă în care a vorbit deschis despre lupta cu boala, vulnerabilitate și procesul de acceptare.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul ‘cancer’ e normal”, a transmis actrița.

Mesajul său a fost apreciat de mii de urmăritori și a generat un val de solidaritate. Ada Galeș a subliniat că boala nu vine cu lecții, ci este o experiență care se întâmplă, iar sensul pe care îl dăm este al nostru.

„Cancerul nu are intenție. Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe”

„Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng. Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns, și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine, (ce sperie așa tare oamenii — cine sunt, capacitatea asta a mea de detașare prezentă care mă miră și pe mine uneori).

Cum vulnerabilitatea înseamnă lacrimi și durere pe care nu ți-e teamă să o lași să se vadă and boy was I wrong. Cancerul nu are intenție. Nu vine cu lecții. Nu vine să te educe. Se întâmplă. Iar sensul — dacă avem norocul să-l dăm — e al nostru, nu al bolii”, a mai scris actrița.

