Alex Duong a murit la 42 de ani. Actorul din „Blue Bloods” fusese diagnosticat cu o formă rară de cancer

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Alex Duong, actor și comedian cunoscut pentru aparițiile sale în seriale ca „Blue Bloods” și „Jeff Ross Presents Roast Battle”, a încetat din viață pe 28 martie 2026, la vârsta de 42 de ani, după o luptă cruntă de un an cu o formă rară de cancer, notează People.
Vestea tristă a fost anunțată de prietena sa, Hilarie Steele, pe platforma GoFundMe, unde a scris: „Cu inimile cele mai grele, împărtășim faptul că dragul nostru Alex a plecat liniștit în această dimineață, înconjurat de dragoste și prieteni apropiați”.
Familia sa, soția Christina și fiica lor de cinci ani, Everest, au fost alături de el în ultimele momente.
În ultimele zile de viață, starea lui Alex Duong s-a deteriorat rapid. Pe 27 martie, Hilarie Steele a împărtășit că actorul se lupta pentru viața sa după ce intrase în șoc septic din cauza unei infecții severe care i-a copleșit organismul. În ciuda durerilor imense și a situației dificile, familia a rămas puternică, iar Christina a continuat să lucreze cu normă întreagă pentru a-și susține soțul și fiica.
Alex Duong a fost diagnosticat în 2025 cu rabdomiosarcom alveolar, o formă rară și agresivă de cancer care afectează țesuturile moi. Totul a început cu o umflătură și o decolorare în jurul ochiului stâng, observate de managerul său.
La scurt timp, tumora s-a agravat, provocând pierderea completă a vederii la ochiul afectat.
„Parcă eram doar hrănit și drogat, stând acolo, îngrășându-mă și lipsindu-mi familia”, a declarat el pentru Los Angeles Times despre perioada grea a tratamentului cu chimioterapie și radioterapie.
Cu toate acestea, Alex Duong a continuat să lupte pentru visurile sale și pentru familia sa, chiar și în fața unor provocări financiare dificile, având dificultăți în a îndeplini cerințele minime necesare pentru asigurarea de sănătate ca membru SAG-AFTRA. Boala însă a avansat, iar tumorile care i-au afectat creierul i-au cauzat convulsii, pe lângă durerile de spate insuportabile. În martie 2026, a fost internat din nou în spital pentru o altă rundă de chimioterapie, în timp ce boala devastatoare i-a afectat grav organismul.