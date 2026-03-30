Alex Duong a murit la 42 de ani. Actorul din „Blue Bloods” fusese diagnosticat cu o formă rară de cancer

Alex Duong, comediant și actor în serialul ”Blue Bloods”, a murit pe 28 martie 2026, la 42 de ani, după ce a luptat un an cu o formă rară de cancer. Soția sa, Christina, și fiica lor de 5 ani, Everest, i-au fost alături în ultimele clipe.

Alex Duong a murit la 42 de ani

Alex Duong, actor și comedian cunoscut pentru aparițiile sale în seriale ca „Blue Bloods” și „Jeff Ross Presents Roast Battle”, a încetat din viață pe 28 martie 2026, la vârsta de 42 de ani, după o luptă cruntă de un an cu o formă rară de cancer, notează People.

Vestea tristă a fost anunțată de prietena sa, Hilarie Steele, pe platforma GoFundMe, unde a scris: „Cu inimile cele mai grele, împărtășim faptul că dragul nostru Alex a plecat liniștit în această dimineață, înconjurat de dragoste și prieteni apropiați”.

Familia sa, soția Christina și fiica lor de cinci ani, Everest, au fost alături de el în ultimele momente.

„A fost suficient de conștient pentru a-și lua rămas-bun de la fetița lui, pe care a prețuit-o în fiecare clipă de când s-a născut”, a adăugat Hilarie Steele.

Fondurile strânse prin GoFundMe vor fi folosite pentru serviciul memorial al lui Alex Duong, dar și pentru sprijinirea educației și îngrijirii viitoare a micuței Everest.

În anunțul publicat pe platforma de donații, Hilarie Steele a subliniat că sprijinul acordat până acum a fost extrem de valoros pentru familie.

„Suntem devastați, dar atât de recunoscători pentru sprijinul, rugăciunile și generozitatea pe care ni le-ați arătat în acest timp de neimaginat”, a menționat ea.

Citește și: Lino Golden s-a căsătorit civil cu iubita lui, la două luni de la cererea în căsătorie. Cum a arătat rochia Dianei

Citește și: De ce i-au interzis medicii Monicăi Anghel să țină post. „Am fost obligată!”

Starea actorului s-a deteriorat rapid

În ultimele zile de viață, starea lui Alex Duong s-a deteriorat rapid. Pe 27 martie, Hilarie Steele a împărtășit că actorul se lupta pentru viața sa după ce intrase în șoc septic din cauza unei infecții severe care i-a copleșit organismul. În ciuda durerilor imense și a situației dificile, familia a rămas puternică, iar Christina a continuat să lucreze cu normă întreagă pentru a-și susține soțul și fiica.

Alex Duong a fost diagnosticat în 2025 cu rabdomiosarcom alveolar, o formă rară și agresivă de cancer care afectează țesuturile moi. Totul a început cu o umflătură și o decolorare în jurul ochiului stâng, observate de managerul său.

Citește și: Mihaela Rădulescu, dezvăluiri surprinzătoare despre ce a pățit în Austria: „Am fost umilită, hărțuită”

Citește și: Flavia Mihășan, dezvăluiri rare despre relația cu Andrei Ciobanu și rolul de mamă. Ce spune despre al treilea copil: „Sora mea are trei copii”

La scurt timp, tumora s-a agravat, provocând pierderea completă a vederii la ochiul afectat.

„Parcă eram doar hrănit și drogat, stând acolo, îngrășându-mă și lipsindu-mi familia”, a declarat el pentru Los Angeles Times despre perioada grea a tratamentului cu chimioterapie și radioterapie.

Cu toate acestea, Alex Duong a continuat să lupte pentru visurile sale și pentru familia sa, chiar și în fața unor provocări financiare dificile, având dificultăți în a îndeplini cerințele minime necesare pentru asigurarea de sănătate ca membru SAG-AFTRA. Boala însă a avansat, iar tumorile care i-au afectat creierul i-au cauzat convulsii, pe lângă durerile de spate insuportabile. În martie 2026, a fost internat din nou în spital pentru o altă rundă de chimioterapie, în timp ce boala devastatoare i-a afectat grav organismul.

