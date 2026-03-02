Cântăreața Bhad Bhabie, în vârstă de 22 de ani, a dezvăluit că a primit vești devastatoare despre starea sa de sănătate. Tânăra, care a fost diagnosticată cu cancer la doar 20 de ani, spune că nu și-a pierdut speranța.

Bhad Bhabie, vești proaste din partea medicilor

Bhad Bhabie, cunoscută pentru energia și talentul său, a împărtășit recent un mesaj emoționant despre lupta ei cu cancerul. În vârstă de 22 de ani, artista, al cărei nume real este Danielle Bregoli, a dezvăluit pe platforma X că a primit vești îngrijorătoare de la medicul său.

„Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu cancerul meu”, a scris artista în mediul online, dând de înțeles că nu se lasă doborâtă de boală.

Diagnosticul de cancer a fost anunțat pentru prima dată în urmă cu doi ani, când Bhad Bhabie avea doar 20 de ani. Deși artista a ales să păstreze detaliile bolii pentru sine, concentrându-se pe cariera sa muzicală, fanii au remarcat schimbări evidente în aspectul său fizic, alimentând speculații despre starea ei de sănătate.

În noiembrie 2024, Danielle Bregoli a răspuns comentariilor legate de pierderea semnificativă în greutate, confirmând că urmează un tratament pentru cancer. Cu toate acestea, tipul de cancer nu a fost niciodată dezvăluit, iar misterul a dus la dezbateri aprinse. Într-o postare din ianuarie 2025, artista a sugerat că ar putea fi vorba despre leucemie, menționând numărul ridicat de leucocite din sângele său.

Critici aprinse din partea fanilor, după deciziile cântăreței

Decizia artistei de a se supune unor intervenții chirurgicale estetice, inclusiv rinoplastie și mărirea sânilor, în noiembrie 2024, a stârnit critici din partea unor fani. Aceștia au considerat că astfel de proceduri sunt nepotrivite pentru cineva care se confruntă cu o boală gravă.

Cu toate acestea, Bhad Bhabie a clarificat că medicii ei au aprobat aceste intervenții, demonstrând hotărârea ei de a-și menține încrederea în sine și imaginea. Mai mult, ea a postat imagini care evidențiau rezultatele operațiilor, arătând că lupta cu boala nu îi diminuează puterea.

Pe lângă provocările personale, Bhad Bhabie s-a confruntat și cu acuzații legate de autenticitatea diagnosticului său. Mama artistei, Barbara Ann, a intervenit în dezbatere, criticând dur bloggerul Perez Hilton, care pusese la îndoială suferința fiicei sale. Într-o postare furioasă, Barbara Ann a subliniat că nimeni nu ar trebui să pună sub semnul întrebării durerea cuiva.

Sursă foto: Instagram

