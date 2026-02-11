Cântăreața Lynn Blakey a murit la 63 de ani

Lynn Blakey, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe pe care Carolina de Nord le-a avut, a murit la vârsta de 63 de ani, în Spitalul UNC–Chapel Hill. Cauza decesului a fost reprezentată de complicațiile unui cancer metastatic, iar partenerul ei de viață, cu care era căsătorită de 19 ani, Ecki Heins, i-a fost alături până în ultimele clipe.

O prezență luminoasă și o personalitate unică

Blakey a fost, după cum spun cei care au cunoscut-o, unul dintre cele mai minunate personaje ale oricărei comunități muzicale. Sara Bell, colega ei din Tres Chicas, o descria drept „sora mai mare cool a tuturor”. Prietenii și colaboratorii vorbesc despre bunătatea, frumusețea și optimismul ei, despre felul în care lumina orice încăpere. Era un „soare care nu apunea niciodată”, dar și o luptătoare neobosită — activistă în North Carolina Love Army și sprijin pentru prietenii care încercau să înțeleagă sistemul Affordable Care Act.

O carieră muzicală bogată și influentă

Vocalistă spectaculoasă și compozitoare talentată, Blakey a cântat în numeroase trupe din Carolina de Nord și Athens, Georgia. A făcut parte din Oh-Ok alături de Lynda Stipe, din Let’s Active cu Mitch Easter, din Tres Chicas cu Caitlin Cary și Tonya Lamm, iar în ultimii ani a activat în supergrupul indie-rock Salt Collective. Mulți o considerau Emmylou Harris a scenei locale, o voce care a îmbogățit zeci de înregistrări.

A fost și o muză importantă pentru indie-rock, inspirând piese precum „Something Came Over Me” de Chris Stamey și, cel mai cunoscut, imnul „Left of the Dial” al trupei The Replacements, lansat în 1985.

Tonya Lamm, colega ei din Tres Chicas, își amintește că „oricine o întâlnea pe Lynn își dădea seama imediat ce stea strălucitoare era”. Nu o stea în sensul clasic al celebrității, ci o prezență radiantă, plină de bunătate și profunzime. „Un înger în viață”, spune Lamm, adăugând că îi va păstra râsul în inimă pentru totdeauna.

Începuturile: de la radio studențesc la scena indie

Drumul muzical al lui Blakey a început acum patru decenii la UNC–Greensboro, unde era DJ la radio-ul studențesc și o pasionată de concerte. În 1981, când R.E.M. a cântat pentru prima dată la Friday’s în Greensboro, ea era una dintre cele aproximativ 20 de persoane din sală. Inspirată de acea experiență, a început să cânte în trupe precum Broken Crayons și Holiday, alături de Linda Hopper.

În 1983 a renunțat la facultate pentru a pleca în turneu cu Let’s Active. S-a întors apoi la Chapel Hill, unde a condus, de-a lungul anilor, o serie de proiecte muzicale remarcabile.

Chris Stamey, care a înregistrat-o frecvent, își amintește că „tot ce trebuia să fac era să-i pun un microfon în față și, poate, să țip puțin la ea”. Prima înregistrare avea întotdeauna ceva magic. Pentru el și familia sa, Blakey era mai mult decât o colaboratoare: a cântat chiar și părți din albumul Tres Chicas ținând în brațe fiica lor cea mică.

Alejandro Escovedo, partenerul ei frecvent de duet, spune că Blakey a fost „unul dintre cei mai frumoși oameni” pe care i-a întâlnit. Îi oferea sfaturi despre viața sentimentală, pe care le găsea adesea amuzante. „Și ce voce avea”, adaugă el. „Vocea poate reflecta sufletul cuiva atunci când este atât de frumoasă, limpede și angelică.”

Vocea ei limpede și puternică se potrivea atât pop-ului, cât și spiritualelor sau muzicii clasice. Timp de un deceniu, Blakey a fost cantor la biserica catolică St. Thomas More din Chapel Hill. În 2018, a înregistrat celebra piesă a lui Bach, „Jesu, Joy of Man’s Desiring”, pentru un album de Crăciun.

