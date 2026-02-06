Cântărețul LaMonte McLemore, membru fondator al trupei The 5th Dimension, a murit la 90 de ani

A murit cântărețul LaMonte McLemore, membru fondator al trupei The 5th Dimension, un grup vocal ale cărui sunete pop și soul, cu o notă de psihedelic, le-au adus mari succese în anii 1960 și ’70.

Artistul s-a stins în locuința sa din Las Vegas

McLemore la vârsta de 90 de ani, în locuința sa din Las Vegas, înconjurat de familie, a declarat reprezentantul său, Jeremy Westby, într-un comunicat. A murit din cauze naturale, după ce suferise un accident vascular cerebral.

The 5th Dimension: șase premii Grammy și hituri care au marcat anii ’60–’70

The 5th Dimension s-a bucurat de un succes larg, depășind barierele genurilor, și a câștigat șase premii Grammy, inclusiv de două ori premiul pentru înregistrarea anului, pentru „Up, Up and Away” (1967) și „Aquarius/Let the Sunshine In” (1969). Ambele melodii au fost și hituri pop în top 10, iar „Aquarius/Let the Sunshine In”, un mix de piese din musicalul Hair, a petrecut șase săptămâni pe locul 1.

McLemore a avut și o carieră paralelă ca fotograf sportiv și de celebrități, fotografiile sale apărând în reviste precum Jet. Născut în St. Louis, McLemore a servit în Marina SUA, unde a lucrat ca fotograf aerian. A jucat baseball în sistemul de ligi minore al echipei Los Angeles Dodgers și s-a stabilit în sudul Californiei, unde a început să își folosească vocea caldă de bas și talentul pentru fotografie.

A cântat într-un ansamblu de jazz, The Hi-Fi’s, alături de viitoarea colegă din The 5th Dimension, Marilyn McCoo. Grupul a deschis un concert pentru Ray Charles în 1963, dar s-a destrămat în anul următor.

Mai târziu, McLemore, McCoo și doi prieteni din copilărie din St. Louis, Billy Davis Jr. și Ronald Towson, împreună cu profesoara Florence LaRue, au format în 1965 un grup vocal numit The Versatiles, semnând cu noua casă de discuri a cântărețului Johnny Rivers, Soul City Records. Rivers le-a spus, ca primilor săi artiști semnați, că numele lor nu era suficient de actual. Towson a venit cu numele The 5th Dimension, care avea să reflecte influențele de psihedelic și cultura hippie adoptate de grup.

Moștenirea artistică: patru Grammy pentru „Up, Up and Away”

Primul lor mare succes a venit în 1967, cu un cover după piesa „Go Where You Wanna Go” a trupei The Mamas & the Papas.

În același an, au lansat piesa scrisă de Jimmy Webb, „Up, Up and Away”, care a ajuns pe locul 7 în Billboard Hot 100. Melodia avea să câștige ulterior patru premii Grammy: înregistrarea anului, cel mai bun single contemporan, cea mai bună interpretare vocală de grup și cea mai bună interpretare a unui grup contemporan.

McLemore era căsătorit cu soția sa, Mieko McLemore, de 30 de ani, și avea doi copii – fiica Ciara, fiul Darin – și trei nepoți.

