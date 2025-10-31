Lumea artistică este în doliu după moartea neașteptată a lui Naser Bayloun, cunoscut interpret de muzică orientală, apreciat pentru spectacolele sale pline de energie și colaborările cu dansatoarea Jasmine.

Moartea lui Naser Bayloun a lăsat un gol adânc în sufletele fanilor

Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de colegi, prieteni și fani, care și-au exprimat regretul în mediul online.

Naser Bayloun era o prezență constantă pe scena muzicii orientale din România, cunoscut pentru show-urile sale pline de viață și pentru colaborarea apropiată cu dansatoarea Jasmine. Cei doi formau un duo artistic apreciat, iar moartea lui a lăsat un gol imens în comunitatea artistică.

Mesajul emoționant al lui Jasmine

Profund afectată de pierderea colegului și prietenului său, Jasmine a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre fragilitatea vieții și despre impactul pe care Naser l-a avut asupra celor din jur:

„Cât de efemeri suntem!!! Dispariția bruscă a unei persoane apropiate sau nu, ne aduce aminte de aspectul acesta. Ce păcat, dar în același timp, trăirea asta ne aduce aminte să fim recunoscători și să mulțumim și-n culcare și-n sculare pentru încă o zi, binecuvântată! Spun asta pentru că trăim cu speranța că nouă nu ni se întâmplă și totuși… viața e atât de scurtă.

M-am adunat greu după ieșirea bruscă din scenă a unui prieten de-o viață, coleg de scenă, absolut minunat și extrem de apreciat în muzica orientală, Naser Bayloun. Scena muzicii orientale va fi foarte goală fără tine, din păcate. Suntem triști, să știi, foarte, și nu ne așteptam la așa ceva de la tine. Îți mulțumim tare mult pentru că ne-ai bucurat cu vocea ta și prezența ta caldă!

Un ultim rând de mega aplauze pentru tine! Ai fost minunat! Să îți fie sufletul în lumină! Îmbrățișări calde familiei îndurerate!”

Mesajul lui Jasmine a fost urmat de sute de comentarii din partea celor care l-au cunoscut și i-au apreciat munca lui Naser Bayloun. Fanii și colegii de breaslă și-au exprimat durerea și au transmis condoleanțe familiei artistului. Dispariția sa lasă în urmă nu doar o carieră artistică remarcabilă, ci și o amintire vie în inimile celor care l-au cunoscut și l-au iubit.

