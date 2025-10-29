Lumea muzicii populare românești este în doliu după trecerea în neființă a Iustinei Crișan-Dejeu, o artistă emblematică pentru zona Clujului și a întregii Transilvanii.

Cunoscută pentru vocea sa profundă și repertoriul autentic, interpreta a fost o păstrătoare neobosită a cântecului tradițional românesc, dedicându-și întreaga viață promovării valorilor satului.

Din Morlaca spre scena folclorului românesc

Originară din satul Morlaca, comuna Poieni, județul Cluj, Iustina Crișan-Dejeu și-a început drumul artistic în mijlocul comunității care i-a inspirat repertoriul. A fost solistă a Ansamblului Folcloric „Someșul-Napoca”, pe care l-a fondat alături de soțul său, etnomuzicologul Zamfir Dejeu, contribuind decisiv la consolidarea unei identități folclorice regionale.

De-a lungul carierei, a făcut parte din fosta Orchestră de muzică populară a Filarmonicii de Stat Cluj, astăzi cunoscută sub numele de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană” a Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

„A slujit întreaga viață cântecul tradițional românesc”

Instituția clujeană care i-a fost alături în parcursul artistic a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii: „A slujit întreaga viață cântecul tradițional românesc. Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului.”

Etnologii de la Centrul „Tradiții Clujene” o consideră una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei, iar înregistrările sale rămân astăzi un reper valoros pentru cercetători, interpreți și iubitori de folclor.

