Cântăreața de muzică populară Maria Văduva a murit la 80 de ani

Lumea muzicii populare din România este zguduită de o veste tragică, venită ca un trăsnet asupra tuturor celor care au iubit cântecul autentic. Maria Văduva, una dintre cele mai respectate și îndrăgite interprete de folclor, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o liniște dureroasă pe scenele pe care le-a slujit cu devotament zeci de ani.

Artista, cunoscută pentru bunătatea sa sufletească și pentru timbrul vocal inconfundabil, a plecat spre „lumea cu dor”, lăsând industria muzicală și mii de fani în lacrimi.

Cortina s-a lăsat peste o carieră de excepție

Vestea tristă a fost răspândită în mediul online de colega sa de breaslă, Maria Loga, care a transmis un mesaj plin de durere în memoria celei care i-a fost nu doar colegă, ci și un model de omenie. Mesajul a devenit rapid viral, fiind însoțit de mii de reacții din partea admiratorilor care au crescut cu piesele celebre ale artistei.

„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a scris Maria Loga, sintetizând în câteva cuvinte esența personalității Mariei Văduva. Considerată o voce de referință a Prahovei, artista a rămas fidelă tradițiilor, refuzând să altereze puritatea folclorului pentru succesul comercial facil.

O viață închinată muzicii: „A trăit prin cântec”

Maria Văduva nu a fost doar o simplă interpretă, ci un adevărat tezaur de istorie muzicală. Melodii precum „La Crâșma Lui Nea Vasile” sau „Omul De Inimă Rea” au devenit imnuri ale petrecerilor autentice românești. Colegii de scenă și-o amintesc ca pe un om vesel, care reușea să aducă optimism în orice emisiune sau spectacol la care participa.

Silvana Rîciu, o altă artistă care a colaborat îndeaproape cu regretata interpretă încă de la începutul carierei sale, a ținut să sublinieze calitățile umane rare ale Mariei Văduva. „S-a stins din viață Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist și bun. Avea o sensibilitate aparte. Și-a închinat întreaga viață muzicii populare și a trăit prin muzică”, a declarat cu emoție Silvana Rîciu.

Ultimul omagiu la Ploiești: Detalii despre înmormântare

Pentru cei care doresc să își ia rămas-bun de la cea care a fost „doamna cântecului prahovean”, familia și colegii au oferit detalii despre ultimele momente pe care admiratorii le mai pot petrece în prezența artistei. Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Bisericii Eroilor Tineri din Ploiești, loc care a devenit deja un loc de pelerinaj pentru iubitorii de muzică populară. Înmormântarea va avea loc marți, 12 mai, începând cu ora 13:00, la aceeași biserică din Ploiești.

Silvana Rîciu a lansat un îndemn pentru toți cei care au apreciat-o pe artistă să vină și să îi aprindă o lumânare, precizând că „lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic”. Maria Văduva pleacă dintre noi, dar rămâne nemuritoare prin moștenirea sonoră pe care o lasă folclorului românesc.

Foto – Facebook

