Andreea Bălan, copleșită de surprizele familiei lui Victor Cornea cu ocazia nunții. Ce a primit artista de la socri și ce daruri de la NASA au ajuns la fetițe

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Data de 10 mai a marcat un nou început pentru Andreea Bălan și Victor Cornea, care și-au unit destinele într-o ceremonie încărcată de emoție. Dincolo de strălucirea evenimentului, atenția publicului a fost captivată de gesturile neașteptate venite din partea familiei mirelui.

Părinții tenismenului, personalități respectate în comunitatea sibiană, și sora acestuia, stabilită în Statele Unite, au transformat ziua nunții într-un adevărat festival al generozității și al acceptării, demonstrând că artista a fost primită cu brațele deschise în noul său cămin.

Binecuvântarea socrilor. Ce mesaj i-au transmis Andreei Bălan

Unul dintre cele mai mișcătoare momente ale zilei a fost oferit de părinții lui Victor Cornea, care au transmis mirilor o scrisoare ce a ținut loc de binecuvântare oficială. Tatăl sportivului, o figură proeminentă în sportul din Sibiu, și mama acestuia, profesoară de chimie, au ales cuvinte pline de profunzime pentru a celebra uniunea celor doi. Aceștia i-au îndemnat pe tinerii căsătoriți să prețuiască esența relației lor mai presus de orice factor extern.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună”, au transmis socrii Andreei Bălan în mesajul lor. Mai mult, aceștia au recurs la o metaforă plină de sensibilitate pentru a descrie legătura dintre miri, scriind: „Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”.

Cadouri speciale de la NASA pentru fiicele artistei

Surprizele nu s-au oprit la scrisoarea părinților. Andrada, sora lui Victor Cornea, a adus un strop de magie internațională la eveniment. Angajată a celebrei agenții spațiale NASA, aceasta a venit din America nu doar pentru a fi alături de fratele său, ci și pentru a le surprinde pe micuțele Andreei Bălan. Legătura dintre cele două fetițe și mătușa lor prin alianță pare să fie una extrem de strânsă, consolidată prin gesturi de o mare delicatețe.

Andreea Bălan s-a declarat profund impresionată de atenția pe care cumnata sa o acordă copiilor, publicând în mediul online imagini cu numeroasele daruri aduse de peste Ocean. „Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a explicat vedeta, vizibil recunoscătoare pentru modul în care familia Cornea a ales să îmbrățișeze nu doar relația ei cu Victor, ci și statutul ei de mamă.

Citeşte şi: Detaliul neștiut din viața lui Ioan Isaiu! Cine este femeia care i-a furat inima în Asia: „A avut o relație cu o chinezoaică” Dezvăluirea făcută de Alexandru Punga

Citeşte şi: Cum au arătat cele patru rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Artista a strălucit la nunta cu Victor Cornea

Citeşte şi: Cine este și cum arată sora lui Victor Cornea. Andrada Cornea lucrează la NASA și a venit special din America pentru nunta fratelui ei cu Andreea Bălan

Citeşte şi: Totul pentru ea! Femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat la Cluj în ultimii ani de viață. „Am vrut să fiu poate și mai aproape de ea!”

O familie unită sub semnul performanței și al respectului

Dincolo de darurile materiale și mesajele siropoase, nunta a scos la iveală profilul unei familii de elită. Victor Cornea provine dintr-un mediu în care tatăl său, fost handbalist și director al Sălii Transilvania din Sibiu, a impus standarde înalte de integritate și performanță. Aceleași valori par să fi fost transmise și către Andreea Bălan prin modul cald și onest în care a fost integrată în cercul lor restrâns.

Mesajul socrilor și prezența discretă, dar de impact, a Andradei Cornea confirmă faptul că noua familie a artistei pune preț pe profunzime și pe stabilitate. Într-un moment în care toate privirile erau ațintite asupra lor, scrisoarea semnată „Mama și Tata” a reprezentat, pentru Andreea și Victor, cea mai prețioasă validare a drumului pe care au ales să pășească împreună, o promisiune că vor fi protejați de o „carapace dură” în fața provocărilor vieții.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News